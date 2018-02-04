أخبار الملعب القـــــابسي.. فرصـــــة للمعوّضيـــن والشبـــان

يخوض الملعب القابسي اليوم لقاء الدور السادس عشر لكأس تونس ضد النجم العلوي ويأمل أحباء الستيدة أن ينجح فريقهم في كسب ورقة الترشح و بلوغ أدوار متقدمة في هذه المسابقة ورغم الفوارق بين الفريقين فان المدرب خالد بن يحي حذر لاعبيه من استسهال المنافس .

فرصة للبدلاء

امام الغيابات العديدة في التشكيلة الأساسية اليوم بعد الاصابات المتلاحقة لبعض العناصر مثل أحمد ميدة وخالد الغرسلاوي سيمنح الاطار الفني للستيدة الفرصة للبدلاء و بعض العناصر الشابة مثل صلاح الحميدي و باسم رحومة و عصام العودي و محمد امين بالطيب و مالك لملوم.

عودة علاء قمش

من العناصر التي ستكون في التشكيلة اليوم المهاجم علاء الدين قمش الذي استوفي العقوبة وكان ترك فراغا كبيرا في الخط الامامي .

زيارة سمير روان

بعد الأزمة الصحية المفاجئة التي مر بها اللاعب السابق للملعب القابسي والنجم الساحلي سمير روان قامت الهيئة المديرة للستيدة صحبة بعض اللاعبين والاحباء بزيارة إلى منزل روان للاطمئنان على صحته و الوقوف الى جانبه في هذه الفترة بالذات وقد لاقت هذه اللفتة استحسان الجميع وخاصة سمير روان الذي تأثر بهذه الزيارة و شكر كل من اتصل به مثل رضوان الصالحي و زبير بية و حمدي بابا و محمد المكشر و رئيس هيئة احباء النجم الساحلي الى جانب كل الجمعيات و المحبين لسمير روان سواء في قابس أو سوسة أما عن حالته الصحية فانها مستقرة و في تحسن كبير .

الطاهر الحمروني