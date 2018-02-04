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يوم الأحد 04 فيفري 2018
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أخبار الملعب القـــــابسي.. فرصـــــة للمعوّضيـــن والشبـــان
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كرة القدم
أخبار الملعب القـــــابسي.. فرصـــــة للمعوّضيـــن والشبـــان
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 04 فيفري 2018

يخوض الملعب القابسي اليوم لقاء الدور السادس عشر لكأس تونس ضد النجم العلوي ويأمل أحباء الستيدة أن ينجح فريقهم في كسب ورقة الترشح و بلوغ أدوار متقدمة في هذه المسابقة ورغم الفوارق بين الفريقين فان المدرب خالد بن يحي حذر لاعبيه من استسهال المنافس .
فرصة للبدلاء
امام الغيابات العديدة في التشكيلة الأساسية اليوم بعد الاصابات المتلاحقة لبعض العناصر مثل أحمد ميدة وخالد الغرسلاوي سيمنح الاطار الفني للستيدة الفرصة للبدلاء و بعض العناصر الشابة مثل صلاح الحميدي و باسم رحومة و عصام العودي و محمد امين بالطيب و مالك لملوم.
عودة علاء قمش
من العناصر التي ستكون في التشكيلة اليوم المهاجم علاء الدين قمش الذي استوفي العقوبة وكان ترك فراغا كبيرا في الخط الامامي .
زيارة سمير روان
بعد الأزمة الصحية المفاجئة التي مر بها اللاعب السابق للملعب القابسي والنجم الساحلي سمير روان قامت الهيئة المديرة للستيدة صحبة بعض اللاعبين والاحباء بزيارة إلى منزل روان للاطمئنان على صحته و الوقوف الى جانبه في هذه الفترة بالذات وقد لاقت هذه اللفتة استحسان الجميع وخاصة سمير روان الذي تأثر بهذه الزيارة و شكر كل من اتصل به مثل رضوان الصالحي و زبير بية و حمدي بابا و محمد المكشر و رئيس هيئة احباء النجم الساحلي الى جانب كل الجمعيات و المحبين لسمير روان سواء في قابس أو سوسة أما عن حالته الصحية فانها مستقرة و في تحسن كبير .

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كرة القدم
أخبار الملعب القـــــابسي.. فرصـــــة للمعوّضيـــن والشبـــان
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 04 فيفري 2018

يخوض الملعب القابسي اليوم لقاء الدور السادس عشر لكأس تونس ضد النجم العلوي ويأمل أحباء الستيدة أن ينجح فريقهم في كسب ورقة الترشح و بلوغ أدوار متقدمة في هذه المسابقة ورغم الفوارق بين الفريقين فان المدرب خالد بن يحي حذر لاعبيه من استسهال المنافس .
فرصة للبدلاء
امام الغيابات العديدة في التشكيلة الأساسية اليوم بعد الاصابات المتلاحقة لبعض العناصر مثل أحمد ميدة وخالد الغرسلاوي سيمنح الاطار الفني للستيدة الفرصة للبدلاء و بعض العناصر الشابة مثل صلاح الحميدي و باسم رحومة و عصام العودي و محمد امين بالطيب و مالك لملوم.
عودة علاء قمش
من العناصر التي ستكون في التشكيلة اليوم المهاجم علاء الدين قمش الذي استوفي العقوبة وكان ترك فراغا كبيرا في الخط الامامي .
زيارة سمير روان
بعد الأزمة الصحية المفاجئة التي مر بها اللاعب السابق للملعب القابسي والنجم الساحلي سمير روان قامت الهيئة المديرة للستيدة صحبة بعض اللاعبين والاحباء بزيارة إلى منزل روان للاطمئنان على صحته و الوقوف الى جانبه في هذه الفترة بالذات وقد لاقت هذه اللفتة استحسان الجميع وخاصة سمير روان الذي تأثر بهذه الزيارة و شكر كل من اتصل به مثل رضوان الصالحي و زبير بية و حمدي بابا و محمد المكشر و رئيس هيئة احباء النجم الساحلي الى جانب كل الجمعيات و المحبين لسمير روان سواء في قابس أو سوسة أما عن حالته الصحية فانها مستقرة و في تحسن كبير .

الطاهر الحمروني
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أخبار النجم الساحلي .. تحذير من طموح العالية... وروان في القلب
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أخبار العالية الرياضية .. إصرار على هزم النجم واقتطاع بطاقة الترشح
04 فيفري 2018 السّاعة 21:00
تستقبل مدينة العالية اليوم النجم الرياضي الساحلي في اطار الدور السادس عشر لتصفيات كاس تونس ... مباراة استعد...
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أخبار الترجي الجرجيـــسي... غيابات عديدة وفرصة للبدلاء
04 فيفري 2018 السّاعة 21:00
ينزل الترجّي الجرجيسي عشيّة اليوم ضيفا على سبورتنغ بن عروس في تصفيات الكاس وستشهد تشكيلته الاساسيّة عدّة...
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المزيد من الأخبار...
خالد الحدّاد
موعد سياسي وانتخابي هام
تدخل بلادنا خلال الأيّام القليلة القادمة مسارا انتخابيا جديدا من المنتظر أن يستكمل أحد أبرز أركان النظام السياسي الذي نصّ عليه دستور جانفي 2014.
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