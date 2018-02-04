أخبار الملعب القـــــابسي.. فرصـــــة للمعوّضيـــن والشبـــان

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04 فيفري 2018
يخوض الملعب القابسي اليوم لقاء الدور السادس عشر لكأس تونس ضد النجم العلوي ويأمل أحباء الستيدة أن ينجح فريقهم في كسب ورقة الترشح و بلوغ أدوار متقدمة في هذه المسابقة ورغم الفوارق بين الفريقين فان المدرب خالد بن يحي حذر لاعبيه من استسهال المنافس .
فرصة للبدلاء
امام الغيابات العديدة في التشكيلة الأساسية اليوم بعد الاصابات المتلاحقة لبعض العناصر مثل أحمد ميدة وخالد الغرسلاوي سيمنح الاطار الفني للستيدة الفرصة للبدلاء و بعض العناصر الشابة مثل صلاح الحميدي و باسم رحومة و عصام العودي و محمد امين بالطيب و مالك لملوم.
عودة علاء قمش
من العناصر التي ستكون في التشكيلة اليوم المهاجم علاء الدين قمش الذي استوفي العقوبة وكان ترك فراغا كبيرا في الخط الامامي .
زيارة سمير روان
بعد الأزمة الصحية المفاجئة التي مر بها اللاعب السابق للملعب القابسي والنجم الساحلي سمير روان قامت الهيئة المديرة للستيدة صحبة بعض اللاعبين والاحباء بزيارة إلى منزل روان للاطمئنان على صحته و الوقوف الى جانبه في هذه الفترة بالذات وقد لاقت هذه اللفتة استحسان الجميع وخاصة سمير روان الذي تأثر بهذه الزيارة و شكر كل من اتصل به مثل رضوان الصالحي و زبير بية و حمدي بابا و محمد المكشر و رئيس هيئة احباء النجم الساحلي الى جانب كل الجمعيات و المحبين لسمير روان سواء في قابس أو سوسة أما عن حالته الصحية فانها مستقرة و في تحسن كبير .
يخوض الملعب القابسي اليوم لقاء الدور السادس عشر لكأس تونس ضد النجم العلوي ويأمل أحباء الستيدة أن ينجح فريقهم في كسب ورقة الترشح و بلوغ أدوار متقدمة في هذه المسابقة ورغم الفوارق بين الفريقين فان المدرب خالد بن يحي حذر لاعبيه من استسهال المنافس .
فرصة للبدلاء
امام الغيابات العديدة في التشكيلة الأساسية اليوم بعد الاصابات المتلاحقة لبعض العناصر مثل أحمد ميدة وخالد الغرسلاوي سيمنح الاطار الفني للستيدة الفرصة للبدلاء و بعض العناصر الشابة مثل صلاح الحميدي و باسم رحومة و عصام العودي و محمد امين بالطيب و مالك لملوم.
عودة علاء قمش
من العناصر التي ستكون في التشكيلة اليوم المهاجم علاء الدين قمش الذي استوفي العقوبة وكان ترك فراغا كبيرا في الخط الامامي .
زيارة سمير روان
بعد الأزمة الصحية المفاجئة التي مر بها اللاعب السابق للملعب القابسي والنجم الساحلي سمير روان قامت الهيئة المديرة للستيدة صحبة بعض اللاعبين والاحباء بزيارة إلى منزل روان للاطمئنان على صحته و الوقوف الى جانبه في هذه الفترة بالذات وقد لاقت هذه اللفتة استحسان الجميع وخاصة سمير روان الذي تأثر بهذه الزيارة و شكر كل من اتصل به مثل رضوان الصالحي و زبير بية و حمدي بابا و محمد المكشر و رئيس هيئة احباء النجم الساحلي الى جانب كل الجمعيات و المحبين لسمير روان سواء في قابس أو سوسة أما عن حالته الصحية فانها مستقرة و في تحسن كبير .
-
21:20مسيرة حاشدة في تالة
04 فيفري 2018
-
19:51تجاوز الرقم القياسي لغوارديولا: فالفيردي يدخل التاريخ مع برشلونة
04 فيفري 2018
-
19:15وزارة الشؤون الدينية تدرس تكوين مؤذنين بالتعاون مع معهد الرشيدية
04 فيفري 2018
-
19:06ذهيبة: احدهما حالته خطيرة... جريحين في حادث مرور ينتظران الاسعاف
04 فيفري 2018
-
18:49الاتحاد للطيران تسحب 5 طائرات بوينغ من أسطولها
04 فيفري 2018
-
18:23عملية سرية.. مأدبة عشاء تنتهي باعتقال زعماء مافيا في نيويورك!
04 فيفري 2018
-
18:12بلغ ما يعادل 86 يوما من التوريد: احتياطي العملة الصعبة يواصل الانحدار
04 فيفري 2018
-
17:35صحيفة "كاتالونية" تصف مستوى ريال مدريد بـ"المهزلة"
04 فيفري 2018
-
17:33بالفيديو... ترامب يتذكر إعلان قديم غريب قامت زوجته بتصويره
04 فيفري 2018
-
17:21سيدي بوزيد: خنزير وحشي يهاجم كهلا
04 فيفري 2018
-
16:53السعودية تقدم هبة لتونس بأكثر من 3ر5 مليون دولار
04 فيفري 2018
-
16:38الثلاثاء القادم: أعوان وإطارات وزارة النقل في إضراب عامّ وطني
04 فيفري 2018
-
16:29الاعراف منشغلون لتوتر العلاقة بين بعض الاجهزة الامنية والنقابة الوطنية للصحفيين
04 فيفري 2018
-
15:50كاس تونس الدور 16: سقوط عدد من اندية الرابطة الاولى ابرزهم الترجي الرياضي
04 فيفري 2018
-
15:15قابس: حجز بضائع مهربة بقيمة 189 مليونا
04 فيفري 2018
-
15:03حلق الوادي: ضبط 11 شخصا كانوا يعتزمون التسلل إلى إحدى البواخر
04 فيفري 2018
-
14:43الاعتداء على لاعب أواسط النادي البنزرتي في بن قردان
04 فيفري 2018
-
14:36فرقة بلدية دوز للتمثيل: تتويج جديد في الكاف
04 فيفري 2018
-
14:32سوسة: حادث مرور يخلف 5 إصابات أحدهم في حالة حرجة
04 فيفري 2018
-
14:17عتيد تحذر من إستعمال الأشخاص حاملي الإعاقة في الإنتخابات البلدية
04 فيفري 2018