أخبار الملعب التونسي.. الكوكــي يحــذّر من استسهــال المنـــافس

يتحوّل فريق باردو اليوم الى طبربة لملاقاة شبيبة المكان ضمن الدور السادس عشر من مسابقة كأس تونس لموسم 2017 – 2018، ويأمل الجميع في العودة بورقة الترشح للدور القادم ونسيان عثرات البطولة بعد الهزائم الثلاث المتتالية.

الجامعة التونسية لكرة القدم منحت احباء الملعب التونسي 60 تذكرة ستكون على ذمتهم اليوم كما خصصت هيئة شبيبة طبربة 20 دعوة لجماهير فريق باردو.

الحذر واجب

حذّر المدرب نبيل الكوكي لاعبيه من السقوط في فخّ استسهال المنافس وبيّن لهم ان سباق الكأس لا يعترف بفارق الاقسام، حيث جهّز الكوكي جيدا فريقه لهذا الموعد وخاصة على الجانب النفسي والذهني بإعتبار ان الذهاب بعيدا في سباق الكأس يبقى من اولويات هيئة بن عيسى. الفريق خاض حصتين تدريبيتين على الارضية الاصطناعية في مركب باردو للتأقلم مع الارضية الصلبة المشابهة لملعب شبيبة طبربة.

شهر راحة لبن علي والثالثة للجلاصي

سيحرم الفريق اليوم من خدمات الظهير الايمن محمد بن علي الذي تعرض الى اصابة على مستوى الركبة في لقاء البطولة الاخير امام الاتحاد المنستيري، وبعد الفحوصات تبيّن ان الاصابة تتمثل في التواء في الركبة وهو ما يتطلب راحة لا تقل عن شهر. كما سيتغيب صانع الالعاب الياس الجلاصي بسبب حصوله على الانذار الثالث في لقاء الاتحاد.

غياب الاجانب

لن يتمكن الكوكي اليوم من التعويل على الاجانب في مواجهة شبيبة طبربة وذلك وفق ما تنص عليه قوانين الجامعة التي وقع تنقيحها في الجلسة العامة الاخيرة والتي تمنع فرق الرابطة الاولى من اشراك الاجانب في لقاءاتها مع فرق الاقسام السفلى بالتالي لن يشارك اليوم كل من بادي وايريك كومي وجاك بيسان. وفي ظل غياب ثنائي بارز من الاجانب على تشكيلة «البقلاوة» ونعني بادي وبيسان، فإن الكوكي سيعتمد على الشبان مثل حمزة الهمامي في وسط الميدان الى جانب خميس المعواني وفي الهجوم سيتواجد الثنائي سليم الجديد وأحمد حسني بينما يعوّض يوسف الفوزاعي الياس الجلاصي في صناعة اللعب.

اتحاد الجماهير لانقاذ الفريق

عبّر رئيس النادي جلال بن عيسى في اكثر من مناسبة عن معاناة الفريق من شحّ الموارد المالية وغياب شبه كلي للدعم من رجالات النادي. فالملعب التونسي يعاني من ازمة مالية خانقة وهوما يستدعي التفاف الجماهير حول فريقها ومساهمتها في توفير بعض المداخيل اذ خصصت الهيئة وصولات دعم قيمتها 5 دنانير عل ذمة الاحباء لمدّ يد المساعدة. من جانبها قامت مجموعة «باردو بويز» بتكريم الكاتب العام والناطق الرسمي بإسم الفريق الاستاذ أنيس الباجي اعترافا له بالجميل لما يقدّمه من خدمات قانونية للفريق والاحباء.

التشكيلة المحتملة

قيس العمدوني – محمد صالح المهذبي – سيف العكرمي – البلولعابي – جاسر الخميري – خميس المعواني – حمزة الهمامي يوسف الطرابلسي – يوسف الفوزاعي – سليم الجديد – احمد حسني .





مراد الخترشي