أخبار الملعب التونسي.. الكوكــي يحــذّر من استسهــال المنـــافس

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04 فيفري 2018
يتحوّل فريق باردو اليوم الى طبربة لملاقاة شبيبة المكان ضمن الدور السادس عشر من مسابقة كأس تونس لموسم 2017 – 2018، ويأمل الجميع في العودة بورقة الترشح للدور القادم ونسيان عثرات البطولة بعد الهزائم الثلاث المتتالية.
الجامعة التونسية لكرة القدم منحت احباء الملعب التونسي 60 تذكرة ستكون على ذمتهم اليوم كما خصصت هيئة شبيبة طبربة 20 دعوة لجماهير فريق باردو.
الحذر واجب
حذّر المدرب نبيل الكوكي لاعبيه من السقوط في فخّ استسهال المنافس وبيّن لهم ان سباق الكأس لا يعترف بفارق الاقسام، حيث جهّز الكوكي جيدا فريقه لهذا الموعد وخاصة على الجانب النفسي والذهني بإعتبار ان الذهاب بعيدا في سباق الكأس يبقى من اولويات هيئة بن عيسى. الفريق خاض حصتين تدريبيتين على الارضية الاصطناعية في مركب باردو للتأقلم مع الارضية الصلبة المشابهة لملعب شبيبة طبربة.
شهر راحة لبن علي والثالثة للجلاصي
سيحرم الفريق اليوم من خدمات الظهير الايمن محمد بن علي الذي تعرض الى اصابة على مستوى الركبة في لقاء البطولة الاخير امام الاتحاد المنستيري، وبعد الفحوصات تبيّن ان الاصابة تتمثل في التواء في الركبة وهو ما يتطلب راحة لا تقل عن شهر. كما سيتغيب صانع الالعاب الياس الجلاصي بسبب حصوله على الانذار الثالث في لقاء الاتحاد.
غياب الاجانب
لن يتمكن الكوكي اليوم من التعويل على الاجانب في مواجهة شبيبة طبربة وذلك وفق ما تنص عليه قوانين الجامعة التي وقع تنقيحها في الجلسة العامة الاخيرة والتي تمنع فرق الرابطة الاولى من اشراك الاجانب في لقاءاتها مع فرق الاقسام السفلى بالتالي لن يشارك اليوم كل من بادي وايريك كومي وجاك بيسان. وفي ظل غياب ثنائي بارز من الاجانب على تشكيلة «البقلاوة» ونعني بادي وبيسان، فإن الكوكي سيعتمد على الشبان مثل حمزة الهمامي في وسط الميدان الى جانب خميس المعواني وفي الهجوم سيتواجد الثنائي سليم الجديد وأحمد حسني بينما يعوّض يوسف الفوزاعي الياس الجلاصي في صناعة اللعب.
اتحاد الجماهير لانقاذ الفريق
عبّر رئيس النادي جلال بن عيسى في اكثر من مناسبة عن معاناة الفريق من شحّ الموارد المالية وغياب شبه كلي للدعم من رجالات النادي. فالملعب التونسي يعاني من ازمة مالية خانقة وهوما يستدعي التفاف الجماهير حول فريقها ومساهمتها في توفير بعض المداخيل اذ خصصت الهيئة وصولات دعم قيمتها 5 دنانير عل ذمة الاحباء لمدّ يد المساعدة. من جانبها قامت مجموعة «باردو بويز» بتكريم الكاتب العام والناطق الرسمي بإسم الفريق الاستاذ أنيس الباجي اعترافا له بالجميل لما يقدّمه من خدمات قانونية للفريق والاحباء.
التشكيلة المحتملة
قيس العمدوني – محمد صالح المهذبي – سيف العكرمي – البلولعابي – جاسر الخميري – خميس المعواني – حمزة الهمامي يوسف الطرابلسي – يوسف الفوزاعي – سليم الجديد – احمد حسني .
يتحوّل فريق باردو اليوم الى طبربة لملاقاة شبيبة المكان ضمن الدور السادس عشر من مسابقة كأس تونس لموسم 2017 – 2018، ويأمل الجميع في العودة بورقة الترشح للدور القادم ونسيان عثرات البطولة بعد الهزائم الثلاث المتتالية.
الجامعة التونسية لكرة القدم منحت احباء الملعب التونسي 60 تذكرة ستكون على ذمتهم اليوم كما خصصت هيئة شبيبة طبربة 20 دعوة لجماهير فريق باردو.
الحذر واجب
حذّر المدرب نبيل الكوكي لاعبيه من السقوط في فخّ استسهال المنافس وبيّن لهم ان سباق الكأس لا يعترف بفارق الاقسام، حيث جهّز الكوكي جيدا فريقه لهذا الموعد وخاصة على الجانب النفسي والذهني بإعتبار ان الذهاب بعيدا في سباق الكأس يبقى من اولويات هيئة بن عيسى. الفريق خاض حصتين تدريبيتين على الارضية الاصطناعية في مركب باردو للتأقلم مع الارضية الصلبة المشابهة لملعب شبيبة طبربة.
شهر راحة لبن علي والثالثة للجلاصي
سيحرم الفريق اليوم من خدمات الظهير الايمن محمد بن علي الذي تعرض الى اصابة على مستوى الركبة في لقاء البطولة الاخير امام الاتحاد المنستيري، وبعد الفحوصات تبيّن ان الاصابة تتمثل في التواء في الركبة وهو ما يتطلب راحة لا تقل عن شهر. كما سيتغيب صانع الالعاب الياس الجلاصي بسبب حصوله على الانذار الثالث في لقاء الاتحاد.
غياب الاجانب
لن يتمكن الكوكي اليوم من التعويل على الاجانب في مواجهة شبيبة طبربة وذلك وفق ما تنص عليه قوانين الجامعة التي وقع تنقيحها في الجلسة العامة الاخيرة والتي تمنع فرق الرابطة الاولى من اشراك الاجانب في لقاءاتها مع فرق الاقسام السفلى بالتالي لن يشارك اليوم كل من بادي وايريك كومي وجاك بيسان. وفي ظل غياب ثنائي بارز من الاجانب على تشكيلة «البقلاوة» ونعني بادي وبيسان، فإن الكوكي سيعتمد على الشبان مثل حمزة الهمامي في وسط الميدان الى جانب خميس المعواني وفي الهجوم سيتواجد الثنائي سليم الجديد وأحمد حسني بينما يعوّض يوسف الفوزاعي الياس الجلاصي في صناعة اللعب.
اتحاد الجماهير لانقاذ الفريق
عبّر رئيس النادي جلال بن عيسى في اكثر من مناسبة عن معاناة الفريق من شحّ الموارد المالية وغياب شبه كلي للدعم من رجالات النادي. فالملعب التونسي يعاني من ازمة مالية خانقة وهوما يستدعي التفاف الجماهير حول فريقها ومساهمتها في توفير بعض المداخيل اذ خصصت الهيئة وصولات دعم قيمتها 5 دنانير عل ذمة الاحباء لمدّ يد المساعدة. من جانبها قامت مجموعة «باردو بويز» بتكريم الكاتب العام والناطق الرسمي بإسم الفريق الاستاذ أنيس الباجي اعترافا له بالجميل لما يقدّمه من خدمات قانونية للفريق والاحباء.
التشكيلة المحتملة
قيس العمدوني – محمد صالح المهذبي – سيف العكرمي – البلولعابي – جاسر الخميري – خميس المعواني – حمزة الهمامي يوسف الطرابلسي – يوسف الفوزاعي – سليم الجديد – احمد حسني .
-
21:20مسيرة حاشدة في تالة
04 فيفري 2018
-
19:51تجاوز الرقم القياسي لغوارديولا: فالفيردي يدخل التاريخ مع برشلونة
04 فيفري 2018
-
19:15وزارة الشؤون الدينية تدرس تكوين مؤذنين بالتعاون مع معهد الرشيدية
04 فيفري 2018
-
19:06ذهيبة: احدهما حالته خطيرة... جريحين في حادث مرور ينتظران الاسعاف
04 فيفري 2018
-
18:49الاتحاد للطيران تسحب 5 طائرات بوينغ من أسطولها
04 فيفري 2018
-
18:23عملية سرية.. مأدبة عشاء تنتهي باعتقال زعماء مافيا في نيويورك!
04 فيفري 2018
-
18:12بلغ ما يعادل 86 يوما من التوريد: احتياطي العملة الصعبة يواصل الانحدار
04 فيفري 2018
-
17:35صحيفة "كاتالونية" تصف مستوى ريال مدريد بـ"المهزلة"
04 فيفري 2018
-
17:33بالفيديو... ترامب يتذكر إعلان قديم غريب قامت زوجته بتصويره
04 فيفري 2018
-
17:21سيدي بوزيد: خنزير وحشي يهاجم كهلا
04 فيفري 2018
-
16:53السعودية تقدم هبة لتونس بأكثر من 3ر5 مليون دولار
04 فيفري 2018
-
16:38الثلاثاء القادم: أعوان وإطارات وزارة النقل في إضراب عامّ وطني
04 فيفري 2018
-
16:29الاعراف منشغلون لتوتر العلاقة بين بعض الاجهزة الامنية والنقابة الوطنية للصحفيين
04 فيفري 2018
-
15:50كاس تونس الدور 16: سقوط عدد من اندية الرابطة الاولى ابرزهم الترجي الرياضي
04 فيفري 2018
-
15:15قابس: حجز بضائع مهربة بقيمة 189 مليونا
04 فيفري 2018
-
15:03حلق الوادي: ضبط 11 شخصا كانوا يعتزمون التسلل إلى إحدى البواخر
04 فيفري 2018
-
14:43الاعتداء على لاعب أواسط النادي البنزرتي في بن قردان
04 فيفري 2018
-
14:36فرقة بلدية دوز للتمثيل: تتويج جديد في الكاف
04 فيفري 2018
-
14:32سوسة: حادث مرور يخلف 5 إصابات أحدهم في حالة حرجة
04 فيفري 2018
-
14:17عتيد تحذر من إستعمال الأشخاص حاملي الإعاقة في الإنتخابات البلدية
04 فيفري 2018