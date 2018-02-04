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يوم الأحد 04 فيفري 2018
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أخبار الترجي الجرجيـــسي... غيابات عديدة وفرصة للبدلاء
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كرة القدم
أخبار الترجي الجرجيـــسي... غيابات عديدة وفرصة للبدلاء
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 04 فيفري 2018

ينزل الترجّي الجرجيسي عشيّة اليوم ضيفا على سبورتنغ بن عروس في تصفيات الكاس وستشهد تشكيلته الاساسيّة عدّة غيابات بدءا بقائد الفريق مالك بحر وزميله في محور الدفاع حسام الشبلي وصولا الى غيث المعروفي وشاكر الرقيعي وعلاء الدين عباس.

هذه الغيابات العديدة ستمثّل فرصة للمعوضين والمنتدبين الجدد لابراز مؤهلاتهم وتأكيد جاهزيتهم لاقتلاع مكان ولوكان وقتيّا بالتشكيلة لانّ مثل هذه الفرصة وفي ظلّ وضعيّة الفريق الصعبة في الترتيب ستكون نادرة . هذا وتتجه نيّة المدرّب رضا الجدي نحوتشريك كل من ايمن جابالله ومحمد رضا شلبي وزهير التواتي وبهاء الدين بن عثمان والشاذلي آية ليمام وسامح بوحاجب وشهاب الجبالي وايوب مشارك ووسيم بوسيف والصادق الوريمي واسامة البجاوي منذ البداية.

محمد نجيب العليوي
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ينزل الترجّي الجرجيسي عشيّة اليوم ضيفا على سبورتنغ بن عروس في تصفيات الكاس وستشهد تشكيلته الاساسيّة عدّة...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
كرة القدم
أخبار الترجي الجرجيـــسي... غيابات عديدة وفرصة للبدلاء
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 04 فيفري 2018

ينزل الترجّي الجرجيسي عشيّة اليوم ضيفا على سبورتنغ بن عروس في تصفيات الكاس وستشهد تشكيلته الاساسيّة عدّة غيابات بدءا بقائد الفريق مالك بحر وزميله في محور الدفاع حسام الشبلي وصولا الى غيث المعروفي وشاكر الرقيعي وعلاء الدين عباس.

هذه الغيابات العديدة ستمثّل فرصة للمعوضين والمنتدبين الجدد لابراز مؤهلاتهم وتأكيد جاهزيتهم لاقتلاع مكان ولوكان وقتيّا بالتشكيلة لانّ مثل هذه الفرصة وفي ظلّ وضعيّة الفريق الصعبة في الترتيب ستكون نادرة . هذا وتتجه نيّة المدرّب رضا الجدي نحوتشريك كل من ايمن جابالله ومحمد رضا شلبي وزهير التواتي وبهاء الدين بن عثمان والشاذلي آية ليمام وسامح بوحاجب وشهاب الجبالي وايوب مشارك ووسيم بوسيف والصادق الوريمي واسامة البجاوي منذ البداية.

محمد نجيب العليوي
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أخبار النجم الساحلي .. تحذير من طموح العالية... وروان في القلب
04 فيفري 2018 السّاعة 21:00
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أخبار العالية الرياضية .. إصرار على هزم النجم واقتطاع بطاقة الترشح
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أخبار الترجي الجرجيـــسي... غيابات عديدة وفرصة للبدلاء
04 فيفري 2018 السّاعة 21:00
ينزل الترجّي الجرجيسي عشيّة اليوم ضيفا على سبورتنغ بن عروس في تصفيات الكاس وستشهد تشكيلته الاساسيّة عدّة...
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المزيد من الأخبار...
خالد الحدّاد
موعد سياسي وانتخابي هام
تدخل بلادنا خلال الأيّام القليلة القادمة مسارا انتخابيا جديدا من المنتظر أن يستكمل أحد أبرز أركان النظام السياسي الذي نصّ عليه دستور جانفي 2014.
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