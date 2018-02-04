أخبار الترجي الجرجيـــسي... غيابات عديدة وفرصة للبدلاء

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ينزل الترجّي الجرجيسي عشيّة اليوم ضيفا على سبورتنغ بن عروس في تصفيات الكاس وستشهد تشكيلته الاساسيّة عدّة غيابات بدءا بقائد الفريق مالك بحر وزميله في محور الدفاع حسام الشبلي وصولا الى غيث المعروفي وشاكر الرقيعي وعلاء الدين عباس.
هذه الغيابات العديدة ستمثّل فرصة للمعوضين والمنتدبين الجدد لابراز مؤهلاتهم وتأكيد جاهزيتهم لاقتلاع مكان ولوكان وقتيّا بالتشكيلة لانّ مثل هذه الفرصة وفي ظلّ وضعيّة الفريق الصعبة في الترتيب ستكون نادرة . هذا وتتجه نيّة المدرّب رضا الجدي نحوتشريك كل من ايمن جابالله ومحمد رضا شلبي وزهير التواتي وبهاء الدين بن عثمان والشاذلي آية ليمام وسامح بوحاجب وشهاب الجبالي وايوب مشارك ووسيم بوسيف والصادق الوريمي واسامة البجاوي منذ البداية.
ينزل الترجّي الجرجيسي عشيّة اليوم ضيفا على سبورتنغ بن عروس في تصفيات الكاس وستشهد تشكيلته الاساسيّة عدّة غيابات بدءا بقائد الفريق مالك بحر وزميله في محور الدفاع حسام الشبلي وصولا الى غيث المعروفي وشاكر الرقيعي وعلاء الدين عباس.
هذه الغيابات العديدة ستمثّل فرصة للمعوضين والمنتدبين الجدد لابراز مؤهلاتهم وتأكيد جاهزيتهم لاقتلاع مكان ولوكان وقتيّا بالتشكيلة لانّ مثل هذه الفرصة وفي ظلّ وضعيّة الفريق الصعبة في الترتيب ستكون نادرة . هذا وتتجه نيّة المدرّب رضا الجدي نحوتشريك كل من ايمن جابالله ومحمد رضا شلبي وزهير التواتي وبهاء الدين بن عثمان والشاذلي آية ليمام وسامح بوحاجب وشهاب الجبالي وايوب مشارك ووسيم بوسيف والصادق الوريمي واسامة البجاوي منذ البداية.
-
21:20مسيرة حاشدة في تالة
04 فيفري 2018
-
19:51تجاوز الرقم القياسي لغوارديولا: فالفيردي يدخل التاريخ مع برشلونة
04 فيفري 2018
-
19:15وزارة الشؤون الدينية تدرس تكوين مؤذنين بالتعاون مع معهد الرشيدية
04 فيفري 2018
-
19:06ذهيبة: احدهما حالته خطيرة... جريحين في حادث مرور ينتظران الاسعاف
04 فيفري 2018
-
18:49الاتحاد للطيران تسحب 5 طائرات بوينغ من أسطولها
04 فيفري 2018
-
18:23عملية سرية.. مأدبة عشاء تنتهي باعتقال زعماء مافيا في نيويورك!
04 فيفري 2018
-
18:12بلغ ما يعادل 86 يوما من التوريد: احتياطي العملة الصعبة يواصل الانحدار
04 فيفري 2018
-
17:35صحيفة "كاتالونية" تصف مستوى ريال مدريد بـ"المهزلة"
04 فيفري 2018
-
17:33بالفيديو... ترامب يتذكر إعلان قديم غريب قامت زوجته بتصويره
04 فيفري 2018
-
17:21سيدي بوزيد: خنزير وحشي يهاجم كهلا
04 فيفري 2018
-
16:53السعودية تقدم هبة لتونس بأكثر من 3ر5 مليون دولار
04 فيفري 2018
-
16:38الثلاثاء القادم: أعوان وإطارات وزارة النقل في إضراب عامّ وطني
04 فيفري 2018
-
16:29الاعراف منشغلون لتوتر العلاقة بين بعض الاجهزة الامنية والنقابة الوطنية للصحفيين
04 فيفري 2018
-
15:50كاس تونس الدور 16: سقوط عدد من اندية الرابطة الاولى ابرزهم الترجي الرياضي
04 فيفري 2018
-
15:15قابس: حجز بضائع مهربة بقيمة 189 مليونا
04 فيفري 2018
-
15:03حلق الوادي: ضبط 11 شخصا كانوا يعتزمون التسلل إلى إحدى البواخر
04 فيفري 2018
-
14:43الاعتداء على لاعب أواسط النادي البنزرتي في بن قردان
04 فيفري 2018
-
14:36فرقة بلدية دوز للتمثيل: تتويج جديد في الكاف
04 فيفري 2018
-
14:32سوسة: حادث مرور يخلف 5 إصابات أحدهم في حالة حرجة
04 فيفري 2018
-
14:17عتيد تحذر من إستعمال الأشخاص حاملي الإعاقة في الإنتخابات البلدية
04 فيفري 2018