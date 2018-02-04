أخبار الترجي الجرجيـــسي... غيابات عديدة وفرصة للبدلاء

ينزل الترجّي الجرجيسي عشيّة اليوم ضيفا على سبورتنغ بن عروس في تصفيات الكاس وستشهد تشكيلته الاساسيّة عدّة غيابات بدءا بقائد الفريق مالك بحر وزميله في محور الدفاع حسام الشبلي وصولا الى غيث المعروفي وشاكر الرقيعي وعلاء الدين عباس.

هذه الغيابات العديدة ستمثّل فرصة للمعوضين والمنتدبين الجدد لابراز مؤهلاتهم وتأكيد جاهزيتهم لاقتلاع مكان ولوكان وقتيّا بالتشكيلة لانّ مثل هذه الفرصة وفي ظلّ وضعيّة الفريق الصعبة في الترتيب ستكون نادرة . هذا وتتجه نيّة المدرّب رضا الجدي نحوتشريك كل من ايمن جابالله ومحمد رضا شلبي وزهير التواتي وبهاء الدين بن عثمان والشاذلي آية ليمام وسامح بوحاجب وشهاب الجبالي وايوب مشارك ووسيم بوسيف والصادق الوريمي واسامة البجاوي منذ البداية.





محمد نجيب العليوي