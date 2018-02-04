أخبار العالية الرياضية .. إصرار على هزم النجم واقتطاع بطاقة الترشح

تستقبل مدينة العالية اليوم النجم الرياضي الساحلي في اطار الدور السادس عشر لتصفيات كاس تونس ... مباراة استعد لها الفريق كما يجب لإنجاحها تنظيميا وكرويا.

كريم عبد المولى رئيس فرع كرة القدم لجمعية العالية اكد ان فريقه مستعد لانجاح المباراة وتقديم وجه يشرف الجهة اخلاقيا ومن جهته قال علي بلحاج حارس مرمى الفريق ان لقاءات الكأس لها نكهتها واسرارها وان 90 دقيقة يمكن أن تكون مجرياتها لصالح فريقه رغم الفارق الكبير بين الناديين وأضاف انه اذا بلغت المباراة ركلات الترجيح فان الترشح لن يفلت منهم.

التحدي ممكن

من جانبهم اكد كل من ابراهيم بالرحيمة وأيمن بن رحومة وأيوب الكوكي لاعبوفريق العالية انهم محترفون في عقليتهم وليس لهم اي مركب نقص تجاه منافسهم وأوضحوا انهم جاهزون للقاء.

وفي نفس السياق قال أمير الطريفي اللاعب السابق لفريق منزل بورقيبة ومدرب العالية الرياضية ان فريقه جاهز ذهنيا للقاء واحداث المفاجاة وارد وممكن

رئيس العالية الرياضية من جهته قال انه رغم ان النجم فريق عريق فان هذا لا يمنع من ان يطمح فريقه الى احداث المفاجأة .

شبابك مغلقة

ستدور مباراة اليوم أمام شبابيك مغلقة بعد ان نفدت في وقت قياسي:

الـ 1000 تذكرة التي وضعتها الرابطة التونسية لكرة القدم على ذمة الاحباء .





مراد الدلاجي