أخبار العالية الرياضية .. إصرار على هزم النجم واقتطاع بطاقة الترشح

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تستقبل مدينة العالية اليوم النجم الرياضي الساحلي في اطار الدور السادس عشر لتصفيات كاس تونس ... مباراة استعد لها الفريق كما يجب لإنجاحها تنظيميا وكرويا.
كريم عبد المولى رئيس فرع كرة القدم لجمعية العالية اكد ان فريقه مستعد لانجاح المباراة وتقديم وجه يشرف الجهة اخلاقيا ومن جهته قال علي بلحاج حارس مرمى الفريق ان لقاءات الكأس لها نكهتها واسرارها وان 90 دقيقة يمكن أن تكون مجرياتها لصالح فريقه رغم الفارق الكبير بين الناديين وأضاف انه اذا بلغت المباراة ركلات الترجيح فان الترشح لن يفلت منهم.
التحدي ممكن
من جانبهم اكد كل من ابراهيم بالرحيمة وأيمن بن رحومة وأيوب الكوكي لاعبوفريق العالية انهم محترفون في عقليتهم وليس لهم اي مركب نقص تجاه منافسهم وأوضحوا انهم جاهزون للقاء.
وفي نفس السياق قال أمير الطريفي اللاعب السابق لفريق منزل بورقيبة ومدرب العالية الرياضية ان فريقه جاهز ذهنيا للقاء واحداث المفاجاة وارد وممكن
رئيس العالية الرياضية من جهته قال انه رغم ان النجم فريق عريق فان هذا لا يمنع من ان يطمح فريقه الى احداث المفاجأة .
شبابك مغلقة
ستدور مباراة اليوم أمام شبابيك مغلقة بعد ان نفدت في وقت قياسي:
الـ 1000 تذكرة التي وضعتها الرابطة التونسية لكرة القدم على ذمة الاحباء .
تستقبل مدينة العالية اليوم النجم الرياضي الساحلي في اطار الدور السادس عشر لتصفيات كاس تونس ... مباراة استعد لها الفريق كما يجب لإنجاحها تنظيميا وكرويا.
كريم عبد المولى رئيس فرع كرة القدم لجمعية العالية اكد ان فريقه مستعد لانجاح المباراة وتقديم وجه يشرف الجهة اخلاقيا ومن جهته قال علي بلحاج حارس مرمى الفريق ان لقاءات الكأس لها نكهتها واسرارها وان 90 دقيقة يمكن أن تكون مجرياتها لصالح فريقه رغم الفارق الكبير بين الناديين وأضاف انه اذا بلغت المباراة ركلات الترجيح فان الترشح لن يفلت منهم.
التحدي ممكن
من جانبهم اكد كل من ابراهيم بالرحيمة وأيمن بن رحومة وأيوب الكوكي لاعبوفريق العالية انهم محترفون في عقليتهم وليس لهم اي مركب نقص تجاه منافسهم وأوضحوا انهم جاهزون للقاء.
وفي نفس السياق قال أمير الطريفي اللاعب السابق لفريق منزل بورقيبة ومدرب العالية الرياضية ان فريقه جاهز ذهنيا للقاء واحداث المفاجاة وارد وممكن
رئيس العالية الرياضية من جهته قال انه رغم ان النجم فريق عريق فان هذا لا يمنع من ان يطمح فريقه الى احداث المفاجأة .
شبابك مغلقة
ستدور مباراة اليوم أمام شبابيك مغلقة بعد ان نفدت في وقت قياسي:
الـ 1000 تذكرة التي وضعتها الرابطة التونسية لكرة القدم على ذمة الاحباء .
-
21:20مسيرة حاشدة في تالة
04 فيفري 2018
-
19:51تجاوز الرقم القياسي لغوارديولا: فالفيردي يدخل التاريخ مع برشلونة
04 فيفري 2018
-
19:15وزارة الشؤون الدينية تدرس تكوين مؤذنين بالتعاون مع معهد الرشيدية
04 فيفري 2018
-
19:06ذهيبة: احدهما حالته خطيرة... جريحين في حادث مرور ينتظران الاسعاف
04 فيفري 2018
-
18:49الاتحاد للطيران تسحب 5 طائرات بوينغ من أسطولها
04 فيفري 2018
-
18:23عملية سرية.. مأدبة عشاء تنتهي باعتقال زعماء مافيا في نيويورك!
04 فيفري 2018
-
18:12بلغ ما يعادل 86 يوما من التوريد: احتياطي العملة الصعبة يواصل الانحدار
04 فيفري 2018
-
17:35صحيفة "كاتالونية" تصف مستوى ريال مدريد بـ"المهزلة"
04 فيفري 2018
-
17:33بالفيديو... ترامب يتذكر إعلان قديم غريب قامت زوجته بتصويره
04 فيفري 2018
-
17:21سيدي بوزيد: خنزير وحشي يهاجم كهلا
04 فيفري 2018
-
16:53السعودية تقدم هبة لتونس بأكثر من 3ر5 مليون دولار
04 فيفري 2018
-
16:38الثلاثاء القادم: أعوان وإطارات وزارة النقل في إضراب عامّ وطني
04 فيفري 2018
-
16:29الاعراف منشغلون لتوتر العلاقة بين بعض الاجهزة الامنية والنقابة الوطنية للصحفيين
04 فيفري 2018
-
15:50كاس تونس الدور 16: سقوط عدد من اندية الرابطة الاولى ابرزهم الترجي الرياضي
04 فيفري 2018
-
15:15قابس: حجز بضائع مهربة بقيمة 189 مليونا
04 فيفري 2018
-
15:03حلق الوادي: ضبط 11 شخصا كانوا يعتزمون التسلل إلى إحدى البواخر
04 فيفري 2018
-
14:43الاعتداء على لاعب أواسط النادي البنزرتي في بن قردان
04 فيفري 2018
-
14:36فرقة بلدية دوز للتمثيل: تتويج جديد في الكاف
04 فيفري 2018
-
14:32سوسة: حادث مرور يخلف 5 إصابات أحدهم في حالة حرجة
04 فيفري 2018
-
14:17عتيد تحذر من إستعمال الأشخاص حاملي الإعاقة في الإنتخابات البلدية
04 فيفري 2018