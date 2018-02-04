الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم الأحد 04 فيفري 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
أخبار العالية الرياضية .. إصرار على هزم النجم واقتطاع بطاقة الترشح
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
الرئيس إيمانويل ماكرون لــ «الشروق»: سندعّم اقتصاد تونس ونعطي المزيد من الفرص لشبابها الرئيس إيمانويل ماكرون لــ «الشروق»: سندعّم اقتصاد تونس ونعطي المزيد من الفرص لشبابها
خالد الحدّاد
موعد سياسي وانتخابي هام
تدخل بلادنا خلال الأيّام القليلة القادمة مسارا انتخابيا جديدا من المنتظر أن يستكمل أحد أبرز أركان النظام السياسي الذي نصّ عليه دستور جانفي 2014.
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
جريدة الشروق ليوم السبت 03 فيفري 2018 ايقاف الفنانة اساور ووالدتها كاس تونس الدور 16: سقوط عدد من اندية الرابطة الاولى ابرزهم... جريدة الشروق ليوم الأحد 04 فيفري 2018 تعرّض عبد الوهاب الجمل إلى براكاج ! قاسم كافي: غنّيت في اسرائيل واعتذر بالفيديو: حارس يسجل هدفًا عابرًا للقارات في إسبانيا رئيس الحكومة يستقبل رئيس الترجي الرياضي
كرة القدم
أخبار العالية الرياضية .. إصرار على هزم النجم واقتطاع بطاقة الترشح
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 04 فيفري 2018

تستقبل مدينة العالية اليوم النجم الرياضي الساحلي في اطار الدور السادس عشر لتصفيات كاس تونس ... مباراة استعد لها الفريق كما يجب لإنجاحها تنظيميا وكرويا.
كريم عبد المولى رئيس فرع كرة القدم لجمعية العالية اكد ان فريقه مستعد لانجاح المباراة وتقديم وجه يشرف الجهة اخلاقيا ومن جهته قال علي بلحاج حارس مرمى الفريق ان لقاءات الكأس لها نكهتها واسرارها وان 90 دقيقة يمكن أن تكون مجرياتها لصالح فريقه رغم الفارق الكبير بين الناديين وأضاف انه اذا بلغت المباراة ركلات الترجيح فان الترشح لن يفلت منهم.
التحدي ممكن
من جانبهم اكد كل من ابراهيم بالرحيمة وأيمن بن رحومة وأيوب الكوكي لاعبوفريق العالية انهم محترفون في عقليتهم وليس لهم اي مركب نقص تجاه منافسهم وأوضحوا انهم جاهزون للقاء.
وفي نفس السياق قال أمير الطريفي اللاعب السابق لفريق منزل بورقيبة ومدرب العالية الرياضية ان فريقه جاهز ذهنيا للقاء واحداث المفاجاة وارد وممكن
رئيس العالية الرياضية من جهته قال انه رغم ان النجم فريق عريق فان هذا لا يمنع من ان يطمح فريقه الى احداث المفاجأة .
شبابك مغلقة
ستدور مباراة اليوم أمام شبابيك مغلقة بعد ان نفدت في وقت قياسي:
الـ 1000 تذكرة التي وضعتها الرابطة التونسية لكرة القدم على ذمة الاحباء .

مراد الدلاجي
تقرؤون أيضا
كأس تونس .. تواصل سَيطرة الـ «كبار» أم ثورة الصغار ؟
04 فيفري 2018 السّاعة 21:00
مرّة أخرى تُوزّع الكأس المحليّة الفَرح على الجهات المَنْسية والتي لا تَتذكّرها أحزابنا السياسيّة إلاّ في...
المزيد >>
أخبار النجم الساحلي .. تحذير من طموح العالية... وروان في القلب
04 فيفري 2018 السّاعة 21:00
اختتم ابناء النجم صبيحة أمس على العشب الاصطناعي تحضيراتهم الخاصة بمواجهة فريق العالية الرياضية وذلك بإجراء...
المزيد >>
أخبار العالية الرياضية .. إصرار على هزم النجم واقتطاع بطاقة الترشح
04 فيفري 2018 السّاعة 21:00
تستقبل مدينة العالية اليوم النجم الرياضي الساحلي في اطار الدور السادس عشر لتصفيات كاس تونس ... مباراة استعد...
المزيد >>
أخبار الترجي الجرجيـــسي... غيابات عديدة وفرصة للبدلاء
04 فيفري 2018 السّاعة 21:00
ينزل الترجّي الجرجيسي عشيّة اليوم ضيفا على سبورتنغ بن عروس في تصفيات الكاس وستشهد تشكيلته الاساسيّة عدّة...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
كرة القدم
أخبار العالية الرياضية .. إصرار على هزم النجم واقتطاع بطاقة الترشح
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 04 فيفري 2018

تستقبل مدينة العالية اليوم النجم الرياضي الساحلي في اطار الدور السادس عشر لتصفيات كاس تونس ... مباراة استعد لها الفريق كما يجب لإنجاحها تنظيميا وكرويا.
كريم عبد المولى رئيس فرع كرة القدم لجمعية العالية اكد ان فريقه مستعد لانجاح المباراة وتقديم وجه يشرف الجهة اخلاقيا ومن جهته قال علي بلحاج حارس مرمى الفريق ان لقاءات الكأس لها نكهتها واسرارها وان 90 دقيقة يمكن أن تكون مجرياتها لصالح فريقه رغم الفارق الكبير بين الناديين وأضاف انه اذا بلغت المباراة ركلات الترجيح فان الترشح لن يفلت منهم.
التحدي ممكن
من جانبهم اكد كل من ابراهيم بالرحيمة وأيمن بن رحومة وأيوب الكوكي لاعبوفريق العالية انهم محترفون في عقليتهم وليس لهم اي مركب نقص تجاه منافسهم وأوضحوا انهم جاهزون للقاء.
وفي نفس السياق قال أمير الطريفي اللاعب السابق لفريق منزل بورقيبة ومدرب العالية الرياضية ان فريقه جاهز ذهنيا للقاء واحداث المفاجاة وارد وممكن
رئيس العالية الرياضية من جهته قال انه رغم ان النجم فريق عريق فان هذا لا يمنع من ان يطمح فريقه الى احداث المفاجأة .
شبابك مغلقة
ستدور مباراة اليوم أمام شبابيك مغلقة بعد ان نفدت في وقت قياسي:
الـ 1000 تذكرة التي وضعتها الرابطة التونسية لكرة القدم على ذمة الاحباء .

مراد الدلاجي
تقرؤون أيضا
كأس تونس .. تواصل سَيطرة الـ «كبار» أم ثورة الصغار ؟
04 فيفري 2018 السّاعة 21:00
مرّة أخرى تُوزّع الكأس المحليّة الفَرح على الجهات المَنْسية والتي لا تَتذكّرها أحزابنا السياسيّة إلاّ في...
المزيد >>
أخبار النجم الساحلي .. تحذير من طموح العالية... وروان في القلب
04 فيفري 2018 السّاعة 21:00
اختتم ابناء النجم صبيحة أمس على العشب الاصطناعي تحضيراتهم الخاصة بمواجهة فريق العالية الرياضية وذلك بإجراء...
المزيد >>
أخبار العالية الرياضية .. إصرار على هزم النجم واقتطاع بطاقة الترشح
04 فيفري 2018 السّاعة 21:00
تستقبل مدينة العالية اليوم النجم الرياضي الساحلي في اطار الدور السادس عشر لتصفيات كاس تونس ... مباراة استعد...
المزيد >>
أخبار الترجي الجرجيـــسي... غيابات عديدة وفرصة للبدلاء
04 فيفري 2018 السّاعة 21:00
ينزل الترجّي الجرجيسي عشيّة اليوم ضيفا على سبورتنغ بن عروس في تصفيات الكاس وستشهد تشكيلته الاساسيّة عدّة...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
خالد الحدّاد
موعد سياسي وانتخابي هام
تدخل بلادنا خلال الأيّام القليلة القادمة مسارا انتخابيا جديدا من المنتظر أن يستكمل أحد أبرز أركان النظام السياسي الذي نصّ عليه دستور جانفي 2014.
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
جريدة الشروق ليوم السبت 03 فيفري 2018 ايقاف الفنانة اساور ووالدتها كاس تونس الدور 16: سقوط عدد من اندية الرابطة الاولى ابرزهم... جريدة الشروق ليوم الأحد 04 فيفري 2018 تعرّض عبد الوهاب الجمل إلى براكاج ! قاسم كافي: غنّيت في اسرائيل واعتذر بالفيديو: حارس يسجل هدفًا عابرًا للقارات في إسبانيا رئيس الحكومة يستقبل رئيس الترجي الرياضي
﻿