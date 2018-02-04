أخبار النجم الساحلي .. تحذير من طموح العالية... وروان في القلب

اختتم ابناء النجم صبيحة أمس على العشب الاصطناعي تحضيراتهم الخاصة بمواجهة فريق العالية الرياضية وذلك بإجراء حصة تدريبية ذات ايقاع خفيف احتاجها الاطار الفني لمراجعة بعض المسائل وتقديم توصياته للاعبين بخصوص الرسم التكتيكي والدور الذي سيقوم به كل عنصر فوق الميدان... مواجهة اليوم ستكون سهلة على الورق لكنها صعبة على الميدان.

الاستسهال ممنوع

يأمل فريق جوهرة الساحل ان يواصل مسيرته الوردية بانتصار على العالية الرياضية وهي خصم عنيد وطموح لا نظنه يصمد طويلا أمام زملاء سليم بن بلقاسم ما لم يقعوا في فخ الاستسهال ويغيب عنهم التركيز أمام الشباك كما حصل في المواجهتين الماضيتين في سباق البطولة. ويستضيف فريق العالية الرياضية النجم الساحلي على أرضية اصطناعية وهو عائق لن يمنع أبناء مضوي من تحقيق مبتغاهم خاصة في ظل خبرتهم الواسعة وتقاليدهم المعروفة في هزم خصومهم في أصعب الملاعب.

ثلاثة مهاجمين

رحلة البحث عن بطاقة التأهل الى الدور ثمن النهائي تحتم على الفريق تحقيق الفوز اليوم أمام فريق العالية ولتوفير أوفر الحظوظ فإن الاطار الفني سيخوض اللقاء بخطة هجومية صرفة من خلال الاعتماد على ثلاثة مهاجمين أظهروا استعدادات جيدة وتناسق كبير وهم أيمن الشرميطي وفخري العوجي وإيهاب المساكني.

دفاع بكامل عناصره

باستثناء اللاعبين الأجانب لن تشهد تشكيلة الفريق اليوم تغييرات كبيرة حيث ينتظر ان يعوّل خير الدين مضوي على التركيبة المثالية لأغلب الخطوط انطلاقا من الدفاع والذي سيؤمنه رباعي العادة علية البريقي وغازي عبد الرزاق وعمار الجمل ورامي البدوي.

أما في خط الوسط فالمنافسة على أشدها بين أكثر من عنصر وامكانية إجراء بعض التعديلات واردة ومع ذلك تتجه نية الاطار الفني نحو التعويل على الثنائي محمد المثناني وأيمن الطرابلسي .

دور حمزة لحمر

في ظل تواجد حمزة لحمر ضمن التشكيلة الأساسية التي ستواجه عشية اليوم فريق العالية الرياضية ستتوفر أمام الاطار الفني حلول بالجملة لأن هذا اللاعب صانع بارع لفرص التهديف وقد ثبت ذلك في المباريات الماضية من خلال االوضعيات الممتازة التي وفّرها لزملائه في الخط الأمامي.

لقاء الحسابات

على الورق تبدو مهمة النجم الساحلي في المتناول امام مضيفه العالية الرياضية المتوثب لتحدث الكبار. ورغم ان عدة فوارق توحي بأن فريق جوهرة الساحل سيكون في طريق مفتوح لاقتلاع بطاقة التأهل فإن الجميع حذروا وأعادوا التحذير من طموح أهل الدار وطالبوا بتقسيط الجهد والعمل على إنهاء مباراة اليوم دون أضرار أو مخلفات جانبية مثل الانذارات والإصابات بحكم ان الفريق تنتظره يوم الخميس 15 فيفري الجاري مقابلة مصيرية في سباق البطولة الوطنية ضد متصدر الترتيب الترجي الرياضي بملعب رادس.

عمر زكري للطوارئ

رغم انه لم يلعب ولم يظهر في المقابلات الماضية ورغم ان عمر زكري يحتاج الى المشاركات الرسمية حتى يفرض وجوده ويصل الى أفضل مستوى الا ان الظروف والأقدار قد تساعده اليوم على الظهور في اللقاء خاصة أن الاطار الفني أولى عناية خاصة لهذا اللاعب الذي لا ينقصه الا المشاركة والأكيد ان الاعتماد على خدماته أكثر من وارد وفق تطوّر النتيجة الحاصلة سواء من حيث التدعيم او توفير الحلول على مستوى التنشيط الهجومي.

بدون الاجانب

عملا بالفصل 45 من القوانين الرياضية للجامعة ستكون تشكيلة النجم الساحلي في مباراة اليوم ضد فريق العالية الرياضية منقوصة من لاعبيها الاجانب الخليل بانغورا وعمرو مرعي وعمر كوناتي.

التشكيلة المحتملة

ينتظر ان يلعب النجم الساحلي عشية اليوم بالتشكيلة التالية:

أشرف كرير ـ علية البريقي ـ غازي عبدالرزاق ـ عمار الجمل ـ رامي البدوي ـ محمد المثناني ـ أيمن الطرابلسي ـ حمزة لحمر ـ سليم بن بلقاسم ـ إيهاب المساكني ـ ومحمد أيمن الشرميطي.

زيارة مرتقبة لروان

علمنا من مصدر مطلع ان جمعية قدماء لاعبي النجم الساحلي تعتزم التحول الى مدينة قابس لعيادة المهاجم السابق سمير روان المحبوب جدا من قبل انصار ومسؤولي النجمو الذي ألمت به وعكة صحية حادة أجبرته على الاقامة بالمستشفى مطلع هذا الاسبوع... جمعية قدماء اللاعبين تعمل هذه الايام على الاحاطة بروان على جميع المستويات خاصة منها الأدبية والمعنوية.





محمد باللطيفة