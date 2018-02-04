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يوم الأحد 04 فيفري 2018
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الرئيس إيمانويل ماكرون لــ «الشروق»: سندعّم اقتصاد تونس ونعطي المزيد من الفرص لشبابها الرئيس إيمانويل ماكرون لــ «الشروق»: سندعّم اقتصاد تونس ونعطي المزيد من الفرص لشبابها
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موعد سياسي وانتخابي هام
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العالمية
بإيجاز
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 04 فيفري 2018

«أطفال داعش» في ألمانيا
كشفت صحيفة تلغراف البريطانية، أمس السبت، أن طفلا من أبوين «داعشيين» ألمانيين عاد إلى بلاده ليعيش مع جده في ألمانيا، فيما لا يزال أبواه محتجزين في العراق.
قتلى وجرحى في صفوف "طالبان"
أعلنت السلطات الأفغانية، أمس ، تصفية 25 مسلحا من "طالبان" على يد قوات الأمن والجيش في عمليات تمشيط لمواقع تابعة للحركة في مقاطعة فرياب شمال أفغانستان و9 آخرين في مناطق شرق البلاد.
إحباط مخطط إخواني في مصر
أعلنت وزارة الداخلية المصرية، أمس السبت، أنها أحبطت مخططا لجماعة الإخوان المسلمين (التي تصنفها مصر إرهابية)، لإفساد الانتخابات الرئاسية في مارس المقبل.
دولة تتحول الى أكبر نبع للدواعش
نشرت صحيفة الـ«غارديان» البريطانية تقريرا كشفت فيه، كيف باتت الدولة الكاريبية الصغيرة ترينداد إحدى أكثر دول العالم بمعدلات تدفق المقاتلين إلى صفوف تنظيم «داعش».
ليبيا تنتشل 13 جثة
أفادت السلطات الليبية بانتشال 13 جثة تعود الى مهاجرين غير شرعيين غرق مركبهم قرب زوارة غرب البلاد. بينما نفت البحرية الليبية ما أعلنته منظمة دولية عن غرق 90 مهاجرا في المنطقة ذاتها.
إطلاق نار وسط إيطاليا
أعلنت الشرطة الإيطالية أن رجلا فتح النار على المارة في مدينة ماتشيراتا، وسط البلاد، أمس السبت، مما أسفر عن إصابة عدة أشخاص.
منع أسر تاورغاء الليبية من العودة
عبرت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا برئاسة غسان سلامة عن «أسفها» لمنع المئات من الأسر النازحة من تاورغاء من العودة إلى منازلها بموجب اتفاق سابق مع ممثلي مدينة مصراته المجاورة.

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المزيد من الأخبار...
العالمية
بإيجاز
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 04 فيفري 2018

«أطفال داعش» في ألمانيا
كشفت صحيفة تلغراف البريطانية، أمس السبت، أن طفلا من أبوين «داعشيين» ألمانيين عاد إلى بلاده ليعيش مع جده في ألمانيا، فيما لا يزال أبواه محتجزين في العراق.
قتلى وجرحى في صفوف "طالبان"
أعلنت السلطات الأفغانية، أمس ، تصفية 25 مسلحا من "طالبان" على يد قوات الأمن والجيش في عمليات تمشيط لمواقع تابعة للحركة في مقاطعة فرياب شمال أفغانستان و9 آخرين في مناطق شرق البلاد.
إحباط مخطط إخواني في مصر
أعلنت وزارة الداخلية المصرية، أمس السبت، أنها أحبطت مخططا لجماعة الإخوان المسلمين (التي تصنفها مصر إرهابية)، لإفساد الانتخابات الرئاسية في مارس المقبل.
دولة تتحول الى أكبر نبع للدواعش
نشرت صحيفة الـ«غارديان» البريطانية تقريرا كشفت فيه، كيف باتت الدولة الكاريبية الصغيرة ترينداد إحدى أكثر دول العالم بمعدلات تدفق المقاتلين إلى صفوف تنظيم «داعش».
ليبيا تنتشل 13 جثة
أفادت السلطات الليبية بانتشال 13 جثة تعود الى مهاجرين غير شرعيين غرق مركبهم قرب زوارة غرب البلاد. بينما نفت البحرية الليبية ما أعلنته منظمة دولية عن غرق 90 مهاجرا في المنطقة ذاتها.
إطلاق نار وسط إيطاليا
أعلنت الشرطة الإيطالية أن رجلا فتح النار على المارة في مدينة ماتشيراتا، وسط البلاد، أمس السبت، مما أسفر عن إصابة عدة أشخاص.
منع أسر تاورغاء الليبية من العودة
عبرت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا برئاسة غسان سلامة عن «أسفها» لمنع المئات من الأسر النازحة من تاورغاء من العودة إلى منازلها بموجب اتفاق سابق مع ممثلي مدينة مصراته المجاورة.

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04 فيفري 2018 السّاعة 21:00
تواصل وحدات الجيش السوري بدعم من سلاح الجو الروسي والسوري تقدمها في أرياف إدلب الشرقي وحماه الشمالي وحلب...
المزيد >>
المعارضة التركية تدعو لإعادة العلاقات مع دمشق
04 فيفري 2018 السّاعة 21:00
دعا كمال كيليتشدار أوغلو زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض الحكومة التركية إلى إعادة العلاقات مع دمشق للحفاظ...
المزيد >>
عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عباس زكي لـ«الشروق» .. سلاح المقاومة خط أحمر... ولن نعترف بإسرائيل
04 فيفري 2018 السّاعة 21:00
بم تفسر الهجمة الأمريكية المتلاحقة للقضية، وللشعب الفلسطيني بدأت بالقدس ثم اللاجئين واليوم قادة الشعب...
المزيد >>
رسالة الجزائر .. توالي سقوط قيادات الصف الأول لـ«قاعدة المغرب الإسلامي»
04 فيفري 2018 السّاعة 21:00
كشفت وزارة الدفاع الجزائرية، عن مقتل إرهابيين بارزين من قيادات الصف الأول بتنظيم «القاعدة في بلاد المغرب...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
خالد الحدّاد
موعد سياسي وانتخابي هام
تدخل بلادنا خلال الأيّام القليلة القادمة مسارا انتخابيا جديدا من المنتظر أن يستكمل أحد أبرز أركان النظام السياسي الذي نصّ عليه دستور جانفي 2014.
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
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