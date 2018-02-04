بإيجاز

«أطفال داعش» في ألمانيا

كشفت صحيفة تلغراف البريطانية، أمس السبت، أن طفلا من أبوين «داعشيين» ألمانيين عاد إلى بلاده ليعيش مع جده في ألمانيا، فيما لا يزال أبواه محتجزين في العراق.

قتلى وجرحى في صفوف "طالبان"

أعلنت السلطات الأفغانية، أمس ، تصفية 25 مسلحا من "طالبان" على يد قوات الأمن والجيش في عمليات تمشيط لمواقع تابعة للحركة في مقاطعة فرياب شمال أفغانستان و9 آخرين في مناطق شرق البلاد.

إحباط مخطط إخواني في مصر

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، أمس السبت، أنها أحبطت مخططا لجماعة الإخوان المسلمين (التي تصنفها مصر إرهابية)، لإفساد الانتخابات الرئاسية في مارس المقبل.

دولة تتحول الى أكبر نبع للدواعش

نشرت صحيفة الـ«غارديان» البريطانية تقريرا كشفت فيه، كيف باتت الدولة الكاريبية الصغيرة ترينداد إحدى أكثر دول العالم بمعدلات تدفق المقاتلين إلى صفوف تنظيم «داعش».

ليبيا تنتشل 13 جثة

أفادت السلطات الليبية بانتشال 13 جثة تعود الى مهاجرين غير شرعيين غرق مركبهم قرب زوارة غرب البلاد. بينما نفت البحرية الليبية ما أعلنته منظمة دولية عن غرق 90 مهاجرا في المنطقة ذاتها.

إطلاق نار وسط إيطاليا

أعلنت الشرطة الإيطالية أن رجلا فتح النار على المارة في مدينة ماتشيراتا، وسط البلاد، أمس السبت، مما أسفر عن إصابة عدة أشخاص.

منع أسر تاورغاء الليبية من العودة

عبرت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا برئاسة غسان سلامة عن «أسفها» لمنع المئات من الأسر النازحة من تاورغاء من العودة إلى منازلها بموجب اتفاق سابق مع ممثلي مدينة مصراته المجاورة.