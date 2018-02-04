-
21:20مسيرة حاشدة في تالة
04 فيفري 2018
-
19:51تجاوز الرقم القياسي لغوارديولا: فالفيردي يدخل التاريخ مع برشلونة
04 فيفري 2018
-
19:15وزارة الشؤون الدينية تدرس تكوين مؤذنين بالتعاون مع معهد الرشيدية
04 فيفري 2018
-
19:06ذهيبة: احدهما حالته خطيرة... جريحين في حادث مرور ينتظران الاسعاف
04 فيفري 2018
-
18:49الاتحاد للطيران تسحب 5 طائرات بوينغ من أسطولها
04 فيفري 2018
-
18:23عملية سرية.. مأدبة عشاء تنتهي باعتقال زعماء مافيا في نيويورك!
04 فيفري 2018
-
18:12بلغ ما يعادل 86 يوما من التوريد: احتياطي العملة الصعبة يواصل الانحدار
04 فيفري 2018
-
17:35صحيفة "كاتالونية" تصف مستوى ريال مدريد بـ"المهزلة"
04 فيفري 2018
-
17:33بالفيديو... ترامب يتذكر إعلان قديم غريب قامت زوجته بتصويره
04 فيفري 2018
-
17:21سيدي بوزيد: خنزير وحشي يهاجم كهلا
04 فيفري 2018
-
16:53السعودية تقدم هبة لتونس بأكثر من 3ر5 مليون دولار
04 فيفري 2018
-
16:38الثلاثاء القادم: أعوان وإطارات وزارة النقل في إضراب عامّ وطني
04 فيفري 2018
-
16:29الاعراف منشغلون لتوتر العلاقة بين بعض الاجهزة الامنية والنقابة الوطنية للصحفيين
04 فيفري 2018
-
15:50كاس تونس الدور 16: سقوط عدد من اندية الرابطة الاولى ابرزهم الترجي الرياضي
04 فيفري 2018
-
15:15قابس: حجز بضائع مهربة بقيمة 189 مليونا
04 فيفري 2018
-
15:03حلق الوادي: ضبط 11 شخصا كانوا يعتزمون التسلل إلى إحدى البواخر
04 فيفري 2018
-
14:43الاعتداء على لاعب أواسط النادي البنزرتي في بن قردان
04 فيفري 2018
-
14:36فرقة بلدية دوز للتمثيل: تتويج جديد في الكاف
04 فيفري 2018
-
14:32سوسة: حادث مرور يخلف 5 إصابات أحدهم في حالة حرجة
04 فيفري 2018
-
14:17عتيد تحذر من إستعمال الأشخاص حاملي الإعاقة في الإنتخابات البلدية
04 فيفري 2018
«أطفال داعش» في ألمانيا
كشفت صحيفة تلغراف البريطانية، أمس السبت، أن طفلا من أبوين «داعشيين» ألمانيين عاد إلى بلاده ليعيش مع جده في ألمانيا، فيما لا يزال أبواه محتجزين في العراق.
قتلى وجرحى في صفوف "طالبان"
أعلنت السلطات الأفغانية، أمس ، تصفية 25 مسلحا من "طالبان" على يد قوات الأمن والجيش في عمليات تمشيط لمواقع تابعة للحركة في مقاطعة فرياب شمال أفغانستان و9 آخرين في مناطق شرق البلاد.
إحباط مخطط إخواني في مصر
أعلنت وزارة الداخلية المصرية، أمس السبت، أنها أحبطت مخططا لجماعة الإخوان المسلمين (التي تصنفها مصر إرهابية)، لإفساد الانتخابات الرئاسية في مارس المقبل.
دولة تتحول الى أكبر نبع للدواعش
نشرت صحيفة الـ«غارديان» البريطانية تقريرا كشفت فيه، كيف باتت الدولة الكاريبية الصغيرة ترينداد إحدى أكثر دول العالم بمعدلات تدفق المقاتلين إلى صفوف تنظيم «داعش».
ليبيا تنتشل 13 جثة
أفادت السلطات الليبية بانتشال 13 جثة تعود الى مهاجرين غير شرعيين غرق مركبهم قرب زوارة غرب البلاد. بينما نفت البحرية الليبية ما أعلنته منظمة دولية عن غرق 90 مهاجرا في المنطقة ذاتها.
إطلاق نار وسط إيطاليا
أعلنت الشرطة الإيطالية أن رجلا فتح النار على المارة في مدينة ماتشيراتا، وسط البلاد، أمس السبت، مما أسفر عن إصابة عدة أشخاص.
منع أسر تاورغاء الليبية من العودة
عبرت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا برئاسة غسان سلامة عن «أسفها» لمنع المئات من الأسر النازحة من تاورغاء من العودة إلى منازلها بموجب اتفاق سابق مع ممثلي مدينة مصراته المجاورة.
«أطفال داعش» في ألمانيا
كشفت صحيفة تلغراف البريطانية، أمس السبت، أن طفلا من أبوين «داعشيين» ألمانيين عاد إلى بلاده ليعيش مع جده في ألمانيا، فيما لا يزال أبواه محتجزين في العراق.
قتلى وجرحى في صفوف "طالبان"
أعلنت السلطات الأفغانية، أمس ، تصفية 25 مسلحا من "طالبان" على يد قوات الأمن والجيش في عمليات تمشيط لمواقع تابعة للحركة في مقاطعة فرياب شمال أفغانستان و9 آخرين في مناطق شرق البلاد.
إحباط مخطط إخواني في مصر
أعلنت وزارة الداخلية المصرية، أمس السبت، أنها أحبطت مخططا لجماعة الإخوان المسلمين (التي تصنفها مصر إرهابية)، لإفساد الانتخابات الرئاسية في مارس المقبل.
دولة تتحول الى أكبر نبع للدواعش
نشرت صحيفة الـ«غارديان» البريطانية تقريرا كشفت فيه، كيف باتت الدولة الكاريبية الصغيرة ترينداد إحدى أكثر دول العالم بمعدلات تدفق المقاتلين إلى صفوف تنظيم «داعش».
ليبيا تنتشل 13 جثة
أفادت السلطات الليبية بانتشال 13 جثة تعود الى مهاجرين غير شرعيين غرق مركبهم قرب زوارة غرب البلاد. بينما نفت البحرية الليبية ما أعلنته منظمة دولية عن غرق 90 مهاجرا في المنطقة ذاتها.
إطلاق نار وسط إيطاليا
أعلنت الشرطة الإيطالية أن رجلا فتح النار على المارة في مدينة ماتشيراتا، وسط البلاد، أمس السبت، مما أسفر عن إصابة عدة أشخاص.
منع أسر تاورغاء الليبية من العودة
عبرت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا برئاسة غسان سلامة عن «أسفها» لمنع المئات من الأسر النازحة من تاورغاء من العودة إلى منازلها بموجب اتفاق سابق مع ممثلي مدينة مصراته المجاورة.
-
21:20مسيرة حاشدة في تالة
04 فيفري 2018
-
19:51تجاوز الرقم القياسي لغوارديولا: فالفيردي يدخل التاريخ مع برشلونة
04 فيفري 2018
-
19:15وزارة الشؤون الدينية تدرس تكوين مؤذنين بالتعاون مع معهد الرشيدية
04 فيفري 2018
-
19:06ذهيبة: احدهما حالته خطيرة... جريحين في حادث مرور ينتظران الاسعاف
04 فيفري 2018
-
18:49الاتحاد للطيران تسحب 5 طائرات بوينغ من أسطولها
04 فيفري 2018
-
18:23عملية سرية.. مأدبة عشاء تنتهي باعتقال زعماء مافيا في نيويورك!
04 فيفري 2018
-
18:12بلغ ما يعادل 86 يوما من التوريد: احتياطي العملة الصعبة يواصل الانحدار
04 فيفري 2018
-
17:35صحيفة "كاتالونية" تصف مستوى ريال مدريد بـ"المهزلة"
04 فيفري 2018
-
17:33بالفيديو... ترامب يتذكر إعلان قديم غريب قامت زوجته بتصويره
04 فيفري 2018
-
17:21سيدي بوزيد: خنزير وحشي يهاجم كهلا
04 فيفري 2018
-
16:53السعودية تقدم هبة لتونس بأكثر من 3ر5 مليون دولار
04 فيفري 2018
-
16:38الثلاثاء القادم: أعوان وإطارات وزارة النقل في إضراب عامّ وطني
04 فيفري 2018
-
16:29الاعراف منشغلون لتوتر العلاقة بين بعض الاجهزة الامنية والنقابة الوطنية للصحفيين
04 فيفري 2018
-
15:50كاس تونس الدور 16: سقوط عدد من اندية الرابطة الاولى ابرزهم الترجي الرياضي
04 فيفري 2018
-
15:15قابس: حجز بضائع مهربة بقيمة 189 مليونا
04 فيفري 2018
-
15:03حلق الوادي: ضبط 11 شخصا كانوا يعتزمون التسلل إلى إحدى البواخر
04 فيفري 2018
-
14:43الاعتداء على لاعب أواسط النادي البنزرتي في بن قردان
04 فيفري 2018
-
14:36فرقة بلدية دوز للتمثيل: تتويج جديد في الكاف
04 فيفري 2018
-
14:32سوسة: حادث مرور يخلف 5 إصابات أحدهم في حالة حرجة
04 فيفري 2018
-
14:17عتيد تحذر من إستعمال الأشخاص حاملي الإعاقة في الإنتخابات البلدية
04 فيفري 2018