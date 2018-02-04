رسالة الجزائر .. توالي سقوط قيادات الصف الأول لـ«قاعدة المغرب الإسلامي»

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19:15وزارة الشؤون الدينية تدرس تكوين مؤذنين بالتعاون مع معهد الرشيدية
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19:06ذهيبة: احدهما حالته خطيرة... جريحين في حادث مرور ينتظران الاسعاف
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18:12بلغ ما يعادل 86 يوما من التوريد: احتياطي العملة الصعبة يواصل الانحدار
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17:35صحيفة "كاتالونية" تصف مستوى ريال مدريد بـ"المهزلة"
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17:33بالفيديو... ترامب يتذكر إعلان قديم غريب قامت زوجته بتصويره
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17:21سيدي بوزيد: خنزير وحشي يهاجم كهلا
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16:53السعودية تقدم هبة لتونس بأكثر من 3ر5 مليون دولار
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16:38الثلاثاء القادم: أعوان وإطارات وزارة النقل في إضراب عامّ وطني
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16:29الاعراف منشغلون لتوتر العلاقة بين بعض الاجهزة الامنية والنقابة الوطنية للصحفيين
04 فيفري 2018
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15:50كاس تونس الدور 16: سقوط عدد من اندية الرابطة الاولى ابرزهم الترجي الرياضي
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15:15قابس: حجز بضائع مهربة بقيمة 189 مليونا
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15:03حلق الوادي: ضبط 11 شخصا كانوا يعتزمون التسلل إلى إحدى البواخر
04 فيفري 2018
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14:43الاعتداء على لاعب أواسط النادي البنزرتي في بن قردان
04 فيفري 2018
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14:36فرقة بلدية دوز للتمثيل: تتويج جديد في الكاف
04 فيفري 2018
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14:32سوسة: حادث مرور يخلف 5 إصابات أحدهم في حالة حرجة
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14:17عتيد تحذر من إستعمال الأشخاص حاملي الإعاقة في الإنتخابات البلدية
04 فيفري 2018
الجزائر –الشروق- من مراسلنا طاهر ابراهيم
كشفت وزارة الدفاع الجزائرية، عن مقتل إرهابيين بارزين من قيادات الصف الأول بتنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي»، ضمن عملية عسكرية تظل متواصلة بوسط البلاد وعلى حدودها الشرقية القريبة من تونس.
وذكر بيان عسكري وصلت نسخة منه الى"الشروق"، أن العملية النوعية التي نفذتها وحدات متخصصة في مكافحة الإرهاب بولاية المدية الوسطى، قد أسفرت عن مصرع الدمويين «أبي البنات» و «أبي رباح» وهما مسؤولان عن عشرات العمليات الإرهابية و الاغتيالات التي طالت عناصر أمنية و عسكرية في عدة ولايات وسط البلاد وغربها. وأشارت أوساط أمنية جزائرية لـ»الشروق» إلى أن العمليات الأخيرة للجيش الجزائري والتي أطاحت بقادة بارزين ومسلحين خطيرين جدا في الجماعات الإرهابية، تعد مؤشرا على أن «قاعدة المغرب الإسلامي» بدأت تلفظ أنفاسها. وتتجرع فشل استراتيجياتها الإجرامية، بعد محاولات يائسة لإعادة تنظيم السرايا والكتائب المنضوية تحت لوائها.
وكان الإرهابي»ت. عبد الرحمن» المدعو «أبو البنات» قد التحق بالجماعات الإرهابية سنة 1993، وأيضا التحق «م. مصطفى» المكنى «لقمان أبو رباح»، الذي التحق بالجماعات الارهابية سنة 1994، وهما من أخطر المجرمين المسؤولين عن عدة أعمال إجرامية واغتيالات بوسط الجزائر وغربها. ويتولى قادة النواحي العسكرية وعدد من الضباط إدارة العمليات العسكرية التي تشنها منذ أسابيع قوات الجيش الوطني الشعبي. حيث تتم بإشراف مباشر وميداني من طرف هؤلاء القادة تنفيذا لتعليمات نائب وزير الدفاع الفريق أحمد قايد صالح لغرض اصطياد أمراء الإرهاب وتدمير النواة الصلبة لفرع "القاعدة" بالجزائر.
الجزائر –الشروق- من مراسلنا طاهر ابراهيم
كشفت وزارة الدفاع الجزائرية، عن مقتل إرهابيين بارزين من قيادات الصف الأول بتنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي»، ضمن عملية عسكرية تظل متواصلة بوسط البلاد وعلى حدودها الشرقية القريبة من تونس.
وذكر بيان عسكري وصلت نسخة منه الى"الشروق"، أن العملية النوعية التي نفذتها وحدات متخصصة في مكافحة الإرهاب بولاية المدية الوسطى، قد أسفرت عن مصرع الدمويين «أبي البنات» و «أبي رباح» وهما مسؤولان عن عشرات العمليات الإرهابية و الاغتيالات التي طالت عناصر أمنية و عسكرية في عدة ولايات وسط البلاد وغربها. وأشارت أوساط أمنية جزائرية لـ»الشروق» إلى أن العمليات الأخيرة للجيش الجزائري والتي أطاحت بقادة بارزين ومسلحين خطيرين جدا في الجماعات الإرهابية، تعد مؤشرا على أن «قاعدة المغرب الإسلامي» بدأت تلفظ أنفاسها. وتتجرع فشل استراتيجياتها الإجرامية، بعد محاولات يائسة لإعادة تنظيم السرايا والكتائب المنضوية تحت لوائها.
وكان الإرهابي»ت. عبد الرحمن» المدعو «أبو البنات» قد التحق بالجماعات الإرهابية سنة 1993، وأيضا التحق «م. مصطفى» المكنى «لقمان أبو رباح»، الذي التحق بالجماعات الارهابية سنة 1994، وهما من أخطر المجرمين المسؤولين عن عدة أعمال إجرامية واغتيالات بوسط الجزائر وغربها. ويتولى قادة النواحي العسكرية وعدد من الضباط إدارة العمليات العسكرية التي تشنها منذ أسابيع قوات الجيش الوطني الشعبي. حيث تتم بإشراف مباشر وميداني من طرف هؤلاء القادة تنفيذا لتعليمات نائب وزير الدفاع الفريق أحمد قايد صالح لغرض اصطياد أمراء الإرهاب وتدمير النواة الصلبة لفرع "القاعدة" بالجزائر.
-
21:20مسيرة حاشدة في تالة
04 فيفري 2018
-
19:51تجاوز الرقم القياسي لغوارديولا: فالفيردي يدخل التاريخ مع برشلونة
04 فيفري 2018
-
19:15وزارة الشؤون الدينية تدرس تكوين مؤذنين بالتعاون مع معهد الرشيدية
04 فيفري 2018
-
19:06ذهيبة: احدهما حالته خطيرة... جريحين في حادث مرور ينتظران الاسعاف
04 فيفري 2018
-
18:49الاتحاد للطيران تسحب 5 طائرات بوينغ من أسطولها
04 فيفري 2018
-
18:23عملية سرية.. مأدبة عشاء تنتهي باعتقال زعماء مافيا في نيويورك!
04 فيفري 2018
-
18:12بلغ ما يعادل 86 يوما من التوريد: احتياطي العملة الصعبة يواصل الانحدار
04 فيفري 2018
-
17:35صحيفة "كاتالونية" تصف مستوى ريال مدريد بـ"المهزلة"
04 فيفري 2018
-
17:33بالفيديو... ترامب يتذكر إعلان قديم غريب قامت زوجته بتصويره
04 فيفري 2018
-
17:21سيدي بوزيد: خنزير وحشي يهاجم كهلا
04 فيفري 2018
-
16:53السعودية تقدم هبة لتونس بأكثر من 3ر5 مليون دولار
04 فيفري 2018
-
16:38الثلاثاء القادم: أعوان وإطارات وزارة النقل في إضراب عامّ وطني
04 فيفري 2018
-
16:29الاعراف منشغلون لتوتر العلاقة بين بعض الاجهزة الامنية والنقابة الوطنية للصحفيين
04 فيفري 2018
-
15:50كاس تونس الدور 16: سقوط عدد من اندية الرابطة الاولى ابرزهم الترجي الرياضي
04 فيفري 2018
-
15:15قابس: حجز بضائع مهربة بقيمة 189 مليونا
04 فيفري 2018
-
15:03حلق الوادي: ضبط 11 شخصا كانوا يعتزمون التسلل إلى إحدى البواخر
04 فيفري 2018
-
14:43الاعتداء على لاعب أواسط النادي البنزرتي في بن قردان
04 فيفري 2018
-
14:36فرقة بلدية دوز للتمثيل: تتويج جديد في الكاف
04 فيفري 2018
-
14:32سوسة: حادث مرور يخلف 5 إصابات أحدهم في حالة حرجة
04 فيفري 2018
-
14:17عتيد تحذر من إستعمال الأشخاص حاملي الإعاقة في الإنتخابات البلدية
04 فيفري 2018