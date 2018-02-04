رسالة الجزائر .. توالي سقوط قيادات الصف الأول لـ«قاعدة المغرب الإسلامي»

الجزائر –الشروق- من مراسلنا طاهر ابراهيم

كشفت وزارة الدفاع الجزائرية، عن مقتل إرهابيين بارزين من قيادات الصف الأول بتنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي»، ضمن عملية عسكرية تظل متواصلة بوسط البلاد وعلى حدودها الشرقية القريبة من تونس.

وذكر بيان عسكري وصلت نسخة منه الى"الشروق"، أن العملية النوعية التي نفذتها وحدات متخصصة في مكافحة الإرهاب بولاية المدية الوسطى، قد أسفرت عن مصرع الدمويين «أبي البنات» و «أبي رباح» وهما مسؤولان عن عشرات العمليات الإرهابية و الاغتيالات التي طالت عناصر أمنية و عسكرية في عدة ولايات وسط البلاد وغربها. وأشارت أوساط أمنية جزائرية لـ»الشروق» إلى أن العمليات الأخيرة للجيش الجزائري والتي أطاحت بقادة بارزين ومسلحين خطيرين جدا في الجماعات الإرهابية، تعد مؤشرا على أن «قاعدة المغرب الإسلامي» بدأت تلفظ أنفاسها. وتتجرع فشل استراتيجياتها الإجرامية، بعد محاولات يائسة لإعادة تنظيم السرايا والكتائب المنضوية تحت لوائها.

وكان الإرهابي»ت. عبد الرحمن» المدعو «أبو البنات» قد التحق بالجماعات الإرهابية سنة 1993، وأيضا التحق «م. مصطفى» المكنى «لقمان أبو رباح»، الذي التحق بالجماعات الارهابية سنة 1994، وهما من أخطر المجرمين المسؤولين عن عدة أعمال إجرامية واغتيالات بوسط الجزائر وغربها. ويتولى قادة النواحي العسكرية وعدد من الضباط إدارة العمليات العسكرية التي تشنها منذ أسابيع قوات الجيش الوطني الشعبي. حيث تتم بإشراف مباشر وميداني من طرف هؤلاء القادة تنفيذا لتعليمات نائب وزير الدفاع الفريق أحمد قايد صالح لغرض اصطياد أمراء الإرهاب وتدمير النواة الصلبة لفرع "القاعدة" بالجزائر.