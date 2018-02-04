عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عباس زكي لـ«الشروق» .. سلاح المقاومة خط أحمر... ولن نعترف بإسرائيل

بم تفسر الهجمة الأمريكية المتلاحقة للقضية، وللشعب الفلسطيني بدأت بالقدس ثم اللاجئين واليوم قادة الشعب الفلسطيني؟

فلسطين المحتلة: (الشروق): حوار مراسلنا – بهاء العبدالله

الأمريكان الآن يستمرون في حملتهم ظنا منهم أن الوطن العربي في مشاكل وأنه بالإمكان الاستفراد بالقضية الفلسطينية. وأنا أقول لهم إنهم سيفشلون، وكل الجماهير في كل مكان غاضبة وأعتقد أن الأداء الفلسطيني يجب أن يرتفع الى مواجهة شاملة. وهنا سيعترف الجميع ويدركون أن هذا الشعب الفلسطيني لا يموت ولا يقهر. وهذه القوانين سواء في الكنيست أو الكونغرس هي حلقة من سلسلة التآمر الطويل على الشعب الفلسطيني، ولكننا مؤمنون ببسالة شعبنا وقوة عدالة قضيتنا.

ما هو موقف حركة فتح من إدراج الإدارة الأمريكية اسماعيل هنية على قائمة «الإرهاب»؟

اسماعيل هنية قدم كل التضحيات لأجل تحرير بلاده. وأي بلد تحت الاحتلال يقدم كل التضحيات لأجل التحرير. ونحن الفلسطينيين لسنا استثناء. ونحن في حركة فتح نفتح قلوبنا وعقولنا للأخ اسماعيل هنية كبطل للسلام. ولا يخيفنا وضع اسمه على قائمة الارهاب. ولن تخيفنا أمريكا واسرائيل وتبعدنا عن هذا الرمز العظيم. ولذلك نقول إن أمريكا صارت الوجه الثاني للاحتلال، وبالتالي هذا الإدراج لا مكان له من الإعراب.

صحف عبرية قالت إن إدراج هنية على قائمة «الارهاب» رسالة الى السلطة الفلسطينية بأن أي مصالحة قريبة مع حركة حماس وتشكيل حكومة وحدة وطنية ستكلف غاليا. فما تأثير ذلك فعليا على موقف القيادة الفلسطينية من المصالحة وأي حكومة وحدة وطنية قادمة؟

أنا أدعو اسماعيل هنية وأبا مازن الآن الى الإعلان الفوري بأننا وحدة متحدة في وجه الأمريكان والاسرائيليين ولا يمكن لهذه العملية أن تنجح في وقت مساعينا لأجل المصالحة وترتيب البيت الداخلي الفلسطيني.

كما تعرف أن حركة حماس غيرت ميثاقها، وتحدثت عن المطالبة بحدود الـ 67، والانفتاح على العالم وخاصة أوروبا. فهل تعتقد أن هذا سيحل مشكلة الاتفاق على برنامج سياسي مشترك؟

حماس حركة سياسية وطنية، بالمصالحة. فحماس أثبتت موقفها، بالواقعية وأيضاً بالانتماء الوطني أكثر من الماضي، إلى أطماع أوسع من هذا، ونرى نحن الأوضاع. مثلاً الإخوة في حماس بعهد الراحل الشيخ أحمد ياسين، كانوا يقولون نحن مع دولة في الضفة والقطاع. ولكن لا نريد أن نعترف بإسرائيل. ونحن قلنا يا أخي من دون أن تعترفوا، أنا مثلاً من فتح ودائماً أرفض الاعتراف بإسرائيل. لا يأتي أحد ويمسكني ويقول لي هناك أناس وقّعوا اتفاقاً باسم المنظمة، باسم هذه السلطة، ليمارسوا لكن أنا حر لأنه عند الإسرائيليين الآن أحزاب وقوى ترفض الاعتراف بأن الفلسطينيين موجودون، كينغريش رئيس الكونغرس السابق قال هذا شعب مخترع. والآن يعيدونها ويقولون أنتم لا وجود لكم.

في ظل الوضع الراهن هل بقي هناك سلام؟

وضع السلام انتهى ويجب تغيير السياسات السابقة. والاحتلال غير معترف بنا، وبالتالي عندما يكون هناك قواعد ملزمة في المنطقة، نعم، كفى امتلاك إسرائيل السلاح النووي والذرّي وتطاردنا. هذا جنون. هي تريد أن تحكم العالم بمفردها. وإذا كان السلام حاجة فلسطينية يجب أن يكون حاجة ملحّة أكثر للقادمين من بولونيا ومن روسيا ومن كل مكان، يأتون على أساس أنها ربما تكون أرض السمن والعسل وكذا. وآن الأوان الآن أن تكون استراتيجية فلسطينية جديدة، وأن يعرب، لِمَ تقول طرفاً آخر؟، العدو الإسرائيلي يجب أن تقول لأنّ مغتصبي أرضك، وهاتكي عرضك، وقاتلي شعبك لا يجوز أن تتعامل معهم بطريقة الاستمرار باللعب ونيل شرعية الحضور على الأرض.

كثر الحديث عن سلاح المقاومة في الآونة الأخيرة. ماذا تقولون أنتم في حركة فتح؟

من يمس سلاح المقاومة ليس وطنيا ويجب النظر إليه بنظرة أخرى. سلاح المقاومة نظيف ونزداد يوميا في التدريب ورفع القدرات وذلك لليوم المناسب، لسنا خرافا نقدم للذبح. وستعود حركة فتح الى تسليح كتائبها في غزة لمواجهة الاحتلال. ولا يجب المس بسلاح المقاومة لأنه يستخدم في ظل الاحتلال ووجوب أن ينضبط بقرار وطني ويكون مفيدا عند استخدامه ومؤثرا جدا على إسرائيل.