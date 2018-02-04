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يوم الأحد 04 فيفري 2018
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المعارضة التركية تدعو لإعادة العلاقات مع دمشق
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المعارضة التركية تدعو لإعادة العلاقات مع دمشق
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 04 فيفري 2018

أنقرة (وكالات)
دعا كمال كيليتشدار أوغلو زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض الحكومة التركية إلى إعادة العلاقات مع دمشق للحفاظ على وحدة الأراضي السورية، وإيقاف سفك الدماء فيها.
وفي كلمة خلال المؤتمر العام لحزب الشعب الجمهوري المنعقد امس في أنقرة، قال كمال كيليتشدار أوغلو، مخاطبا الحكومة: «تواصلوا بشكل فوري مع الحكومة السورية، فهي تقف مع وحدة الأراضي السورية كما نحن مع وحدتها أيضا، إذا كان المراد الحفاظ على وحدة الأراضي السورية، ووقف سفك الدماء، فإنه ينبغي إقامة علاقات مع الدولة والحكومة السورية».
وأضاف كيليتشدار أوغلو أنه ينبغي أيضا إقامة علاقات مع الحكومة المركزية في العراق، لحل «مشكلة الإرهاب»، في إشارة إلى حزب العمال الكردستاني (بي كا كا)، الذي تصنفه أنقرة تنظيما إرهابيا، والذي يتخذ المثلث الحدودي مع سوريا والعراق قاعدة انطلاق في قتاله ضد الدولة التركية.
وقبل أيام، صرح كيليتشدار أوغلو أن حزبه يدرس إمكانية القيام بزيارة إلى سوريا، مؤكدا وجود رغبة في إقامة قناة اتصال مع القيادة السورية.

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العالمية
المعارضة التركية تدعو لإعادة العلاقات مع دمشق
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 04 فيفري 2018

أنقرة (وكالات)
دعا كمال كيليتشدار أوغلو زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض الحكومة التركية إلى إعادة العلاقات مع دمشق للحفاظ على وحدة الأراضي السورية، وإيقاف سفك الدماء فيها.
وفي كلمة خلال المؤتمر العام لحزب الشعب الجمهوري المنعقد امس في أنقرة، قال كمال كيليتشدار أوغلو، مخاطبا الحكومة: «تواصلوا بشكل فوري مع الحكومة السورية، فهي تقف مع وحدة الأراضي السورية كما نحن مع وحدتها أيضا، إذا كان المراد الحفاظ على وحدة الأراضي السورية، ووقف سفك الدماء، فإنه ينبغي إقامة علاقات مع الدولة والحكومة السورية».
وأضاف كيليتشدار أوغلو أنه ينبغي أيضا إقامة علاقات مع الحكومة المركزية في العراق، لحل «مشكلة الإرهاب»، في إشارة إلى حزب العمال الكردستاني (بي كا كا)، الذي تصنفه أنقرة تنظيما إرهابيا، والذي يتخذ المثلث الحدودي مع سوريا والعراق قاعدة انطلاق في قتاله ضد الدولة التركية.
وقبل أيام، صرح كيليتشدار أوغلو أن حزبه يدرس إمكانية القيام بزيارة إلى سوريا، مؤكدا وجود رغبة في إقامة قناة اتصال مع القيادة السورية.

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