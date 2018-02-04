حــــــدث اليـــــوم..يتقدم بسرعة نحو مدينة سراقب الاستراتيجية.. الجيش السوري يفتك بالإرهابيين في ادلب

تواصل وحدات الجيش السوري بدعم من سلاح الجو الروسي والسوري تقدمها في أرياف إدلب الشرقي وحماه الشمالي وحلب الجنوبي الغربي، بالتزامن مع حالة من الفوضى والارتباك تسود صفوف المجموعات الارهابية.

دمشق (وكالات)

ونقلت وكالة «سانا» السورية عن مصدر عسكري، أن «وحدات من الجيش واصلت عملياتها للقضاء على آخر تجمعات تنظيم جبهة النصرة الارهابي بريف إدلب الجنوبي الشرقي وأحكمت سيطرتها على قرية معصران بعد تكبيد التنظيم التكفيري خسائر بالأفراد والعتاد».

ونفذت بالتعاون مع القوات الرديفة خلال الساعات الماضية عملية عسكرية على مواقع إرهابيي «جبهة النصرة» في قرية تل طوقان غرب مطار أبو الضهور بنحو 15 كم.

وبسيطرة الجيش على قرية تل طوقان الواقعة على الطريق الواصل بين بلدة أبو الضهور ومدينة سراقب يكون الجيش خطا خطوة جديدة نحو تشديد الخناق على تنظيم «جبهة النصرة» في مدينة سراقب الاستراتيجية التي حولها التنظيم إلى مقر رئيسي له.

ودمر الطيران الحربي رتل آليات عسكريا تابعا لـ «جبهة النصرة» مؤلفا من دبابات وسيارات مزودة برشاشات مختلفة شرقي بلدة سراقب الاستراتيجية على طريق حلب-إدلب.

وأشارت «سانا» إلى أن «وسائط الجيش النارية قطعت طريق تحرك الإرهابيين بين سراقب ومعرة النعمان ما زاد في حالة التخبط والانهيار شبه التام في صفوف تنظيم «جبهة النصرة» والمجموعات التكفيرية التابعة له».

وأفادت «سانا» أن مصدرا عسكريا أعلن «استعادة السيطرة على مساحات جديدة بريف حماة الشمالي الشرقي بعد تكبيد تنظيم داعش الإرهابي خسائر كبيرة بالعتاد والأفراد».

وأفاد المصدر في تصريح بأن «وحدات من الجيش العربي السوري نفذت فجر امس عملية عسكرية ضد فلول تنظيم داعش الإرهابي شمال شرق مدينة حماة أحكمت خلالها السيطرة على قريتي عبيان وأبو القصور وتلال طليحان».

واستعادت وحدات من الجيش أول أمس السيطرة على قرى ابين وجب زريق وأبو خنادق جنوبي ومزرعة العو بريف حماة الشمالي الشرقي بعد القضاء على آخر تجمعات إرهابيي «داعش» فيها ودمرت أسلحتهم.

في غضون ذلك، كالت تنسيقيات تابعة لمليشيات مسلحة، مثل «حركة أحرار الشام» و»فيلق الشام» و»جيش الأحرار» و»حركة نور الدين الزنكي»، على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي جملة من الاتهامات طالت «النصرة» والميليشيات «القاعدة» المرتبطة بها تتهمها بالانسحاب من جبهات القتال وبضعف الإرادة القتالية وسوء التنظيم في مواجهة الجيش السوري على طول جبهات القتال في ريف ادلب الجنوبي الشرقي ولاسيما المتاخمة لسراقب من الشرق حيث يواصل الجيش تقدمه ولا يتوقف عن قضم قرى وبلدات جديدة يومياً.

رأي خبير

المحلل السياسي السوري كمال جفا: «جملة من التطورات الميدانية السياسية داخليا وخارجيا رافقت العمليات العسكرية في ريف ادلب الشرقي استطاعت القيادة السورية الاستفادة منها بحنكة وتوظيفها بالشكل الأمثل لبدء عملياتها العسكرية على نطاق واسع».