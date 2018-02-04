«شيطان القايلة« في المرسى

تنطلق اليوم بقاعة لاقورا في المرسى سلسلة عروض الفيلم الجديد لمعز كمون «شيطان القايلة» بطولة سهير بن عمارة وعبد المنعم شويات وفؤاد ليتيّم.

وتدور أحداثه حول فاطمة التي بعد أن زجّ بزوجها في السجن بتهمة القمار لم تجد حلا سوى طلب الإعانة من طرف عشيق سابق لها.فكان مطية لإخراج زوجها من السجن هو إعادة فتح مطعم مهجور في الصحراء وخلق حركية فيه.

قبلت العرض وانتقلت صحبة زوجها ولإنشاء حياة جديدة بعد مدة فكر إبراهيم في الاستنجاد بعرّاف وباحث عن الكنوز يقطن في الصحراء يدعى مختار لإيجاد حل لعقم زوجته. لكن العرّاف أصبحت له أفكار أخرى امرأة جميلة وكنز في الأفق.