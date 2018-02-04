ظافر العابدين.. «ليالي أوجيني» يعوض «أكاسيا»

انطلق الممثل ظافر العابدين منذ الجمعة الماضي في تصوير أول المشاهد في مسلسله الجديد «ليالي أوجيني» والذي تدور أحداثه حول حقبة الأربعينيات من القرن الماضي حيث يؤدي ظافر دور الدكتور فريد. وقد تم الاستقرار مؤخرا على أن يكون المسلسل «ليالي أوجيني» عوضا عن «أكاسيا». و«ليالي أوجيني» مقتبس من عمل اسباني ويرجع أصل الاسم الى امبراطورة فرنسا أوجيين دي موينتوكوتيسي. والمسلسل من إخراج هاني خليفة وتشارك فيه الى جانب ظافر العابدين أمينة خليل واللبنانية كارمن بصيبص وإنجي المقدم وانتصار أبوزيد وليلى عز العرب وخالد كمال.