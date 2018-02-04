مؤيد عليان .. أول مخرج يعلن ترشحه للدورة القادمة لأيام قرطاج السينمائية

أعلن المخرج الفلسطيني مؤيد عليان عن اعتزامه الترشح للمسابقة الرسمية للدورة القادمة لأيام قرطاج السينمائية من 3 الى 10 نوفمبر 2018 لفيلمه الجديد «سارة وسليم» الذي تدور أحداثه في القدس حول «سارة وسليم» اللذين تجمع بينهما علاقة خارج إطار الزواج. وهو ما يشعل لعبة خطرة من الخداع بين من يملكون السلطة ومن لا يملكونها.

وحاز فيلم «سارة وسليم» مؤخرا على جائزة الجمهور في مهرجان روتردام السينمائي الدولي ضمن مسابقته الرسمية. وهو ما شجعه للتفكير بجدية في ترشيح هذا العمل للدورة القادمة لأيام قرطاج السينمائية.

ومؤيد عليان مخرج ومدير تصوير فلسطيني يعيش في القدس العاصمة الفلسطينية ليبدأ في تأسيس ثم تأثيث مسيرة سينمائية بدأها بالأفلام القصيرة. ثم كان فيلمه الأول الطويل الأول «حبّ سرقة ومشاكل» حتى كان فيلم «سارة وسليم».