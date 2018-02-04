مؤيد عليان .. أول مخرج يعلن ترشحه للدورة القادمة لأيام قرطاج السينمائية

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أعلن المخرج الفلسطيني مؤيد عليان عن اعتزامه الترشح للمسابقة الرسمية للدورة القادمة لأيام قرطاج السينمائية من 3 الى 10 نوفمبر 2018 لفيلمه الجديد «سارة وسليم» الذي تدور أحداثه في القدس حول «سارة وسليم» اللذين تجمع بينهما علاقة خارج إطار الزواج. وهو ما يشعل لعبة خطرة من الخداع بين من يملكون السلطة ومن لا يملكونها.
وحاز فيلم «سارة وسليم» مؤخرا على جائزة الجمهور في مهرجان روتردام السينمائي الدولي ضمن مسابقته الرسمية. وهو ما شجعه للتفكير بجدية في ترشيح هذا العمل للدورة القادمة لأيام قرطاج السينمائية.
ومؤيد عليان مخرج ومدير تصوير فلسطيني يعيش في القدس العاصمة الفلسطينية ليبدأ في تأسيس ثم تأثيث مسيرة سينمائية بدأها بالأفلام القصيرة. ثم كان فيلمه الأول الطويل الأول «حبّ سرقة ومشاكل» حتى كان فيلم «سارة وسليم».
أعلن المخرج الفلسطيني مؤيد عليان عن اعتزامه الترشح للمسابقة الرسمية للدورة القادمة لأيام قرطاج السينمائية من 3 الى 10 نوفمبر 2018 لفيلمه الجديد «سارة وسليم» الذي تدور أحداثه في القدس حول «سارة وسليم» اللذين تجمع بينهما علاقة خارج إطار الزواج. وهو ما يشعل لعبة خطرة من الخداع بين من يملكون السلطة ومن لا يملكونها.
وحاز فيلم «سارة وسليم» مؤخرا على جائزة الجمهور في مهرجان روتردام السينمائي الدولي ضمن مسابقته الرسمية. وهو ما شجعه للتفكير بجدية في ترشيح هذا العمل للدورة القادمة لأيام قرطاج السينمائية.
ومؤيد عليان مخرج ومدير تصوير فلسطيني يعيش في القدس العاصمة الفلسطينية ليبدأ في تأسيس ثم تأثيث مسيرة سينمائية بدأها بالأفلام القصيرة. ثم كان فيلمه الأول الطويل الأول «حبّ سرقة ومشاكل» حتى كان فيلم «سارة وسليم».
-
21:20مسيرة حاشدة في تالة
04 فيفري 2018
-
19:51تجاوز الرقم القياسي لغوارديولا: فالفيردي يدخل التاريخ مع برشلونة
04 فيفري 2018
-
19:15وزارة الشؤون الدينية تدرس تكوين مؤذنين بالتعاون مع معهد الرشيدية
04 فيفري 2018
-
19:06ذهيبة: احدهما حالته خطيرة... جريحين في حادث مرور ينتظران الاسعاف
04 فيفري 2018
-
18:49الاتحاد للطيران تسحب 5 طائرات بوينغ من أسطولها
04 فيفري 2018
-
18:23عملية سرية.. مأدبة عشاء تنتهي باعتقال زعماء مافيا في نيويورك!
04 فيفري 2018
-
18:12بلغ ما يعادل 86 يوما من التوريد: احتياطي العملة الصعبة يواصل الانحدار
04 فيفري 2018
-
17:35صحيفة "كاتالونية" تصف مستوى ريال مدريد بـ"المهزلة"
04 فيفري 2018
-
17:33بالفيديو... ترامب يتذكر إعلان قديم غريب قامت زوجته بتصويره
04 فيفري 2018
-
17:21سيدي بوزيد: خنزير وحشي يهاجم كهلا
04 فيفري 2018
-
16:53السعودية تقدم هبة لتونس بأكثر من 3ر5 مليون دولار
04 فيفري 2018
-
16:38الثلاثاء القادم: أعوان وإطارات وزارة النقل في إضراب عامّ وطني
04 فيفري 2018
-
16:29الاعراف منشغلون لتوتر العلاقة بين بعض الاجهزة الامنية والنقابة الوطنية للصحفيين
04 فيفري 2018
-
15:50كاس تونس الدور 16: سقوط عدد من اندية الرابطة الاولى ابرزهم الترجي الرياضي
04 فيفري 2018
-
15:15قابس: حجز بضائع مهربة بقيمة 189 مليونا
04 فيفري 2018
-
15:03حلق الوادي: ضبط 11 شخصا كانوا يعتزمون التسلل إلى إحدى البواخر
04 فيفري 2018
-
14:43الاعتداء على لاعب أواسط النادي البنزرتي في بن قردان
04 فيفري 2018
-
14:36فرقة بلدية دوز للتمثيل: تتويج جديد في الكاف
04 فيفري 2018
-
14:32سوسة: حادث مرور يخلف 5 إصابات أحدهم في حالة حرجة
04 فيفري 2018
-
14:17عتيد تحذر من إستعمال الأشخاص حاملي الإعاقة في الإنتخابات البلدية
04 فيفري 2018