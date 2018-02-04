غدا على «الوطنية الأولى» .. رغدة تتحدث عن سوريا والعراق والحب

تنطلق غدا الاثنين 5 فيفري بداية من العاشرة مساء «الوطنية الأولى» في بث برنامج حواري جديد «موش ممنوع» للدكتور عماد دبور. وتكون النجمة السورية رغدة ضيفة أولى حلقات هذا البرنامج. وفيه تتحدث عن سوريا والحب وأجمل تجاربها السينمائية عن قصص الحب المتاح والمستحيل منه بكل عمق ولأول مرة تحدثت رغدة عن صدام حسين وآخر لحظات أحمد زكي وتكشف الكثير من خفايا حياتها.