حمادي المزي معتكف في منزله

ما إن نزل الستار على فعاليات الدورة العاشرة لمهرجان الهيئة العربية للمسرح بتونس، حتى اختار الفنان المسرحي الاعتكاف داخل منزله ليتفرّغ لعمله المسرحي الجديد الذي شرع في إعداده بعيدا عن الأضواء.

حمادي المزّي كشف لبعض المقربين من أن هذا الاعتكاف اختيار منه على اعتبار أن إعداد عمل مسرحي يتطلب تركيزا كبيرا.