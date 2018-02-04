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يوم الأحد 04 فيفري 2018
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حمادي المزي معتكف في منزله
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الثقافي
حمادي المزي معتكف في منزله
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 04 فيفري 2018

ما إن نزل الستار على فعاليات الدورة العاشرة لمهرجان الهيئة العربية للمسرح بتونس، حتى اختار الفنان المسرحي الاعتكاف داخل منزله ليتفرّغ لعمله المسرحي الجديد الذي شرع في إعداده بعيدا عن الأضواء.
حمادي المزّي كشف لبعض المقربين من أن هذا الاعتكاف اختيار منه على اعتبار أن إعداد عمل مسرحي يتطلب تركيزا كبيرا.

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الثقافي
حمادي المزي معتكف في منزله
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 04 فيفري 2018

ما إن نزل الستار على فعاليات الدورة العاشرة لمهرجان الهيئة العربية للمسرح بتونس، حتى اختار الفنان المسرحي الاعتكاف داخل منزله ليتفرّغ لعمله المسرحي الجديد الذي شرع في إعداده بعيدا عن الأضواء.
حمادي المزّي كشف لبعض المقربين من أن هذا الاعتكاف اختيار منه على اعتبار أن إعداد عمل مسرحي يتطلب تركيزا كبيرا.

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حمادي المزي معتكف في منزله
04 فيفري 2018 السّاعة 21:00
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تنطلق غدا الاثنين 5 فيفري بداية من العاشرة مساء «الوطنية الأولى» في بث برنامج حواري جديد «موش ممنوع» للدكتور...
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المزيد من الأخبار...
خالد الحدّاد
موعد سياسي وانتخابي هام
تدخل بلادنا خلال الأيّام القليلة القادمة مسارا انتخابيا جديدا من المنتظر أن يستكمل أحد أبرز أركان النظام السياسي الذي نصّ عليه دستور جانفي 2014.
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