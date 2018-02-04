تفتقد الى أبسط الامكانيات.. أيّ دَور لـ«دُورْ» الشباب والثقافة ؟

223 دارا للثقافة و280 دارا للشباب في تونس ، ماهي خدماتها ؟ ماهودورها ؟ اية قوانين تنظمها ؟ لماذا بقيت هذه الفضاءات تقدم خدمات تقليدية رغم مرور عقود على تأسيسها ؟ لماذ لا يتم دمجها مادامت تقدم نفس الأنشطة ؟

تونس (الشروق) ــ نجوى الحيدري

تعد دور الشباب والثقافة في تونس من اهم الفضاءات الثقافية والترفيهية والتربوية في البلاد وهي تستقطب الشباب والأطفال وتمكن روادها من الوسائل الكفيلة لتنمية مؤهلاتهم من خلال مجموعة من الأنشطة المختلفة لكن واقع هذه الفضاءات اليوم يختلف تماما عن هذا الدور الذي بعثت من اجله والأسباب هنا عديدة اهمها غياب الإرادة السياسية وترك الثقافة في آخر سلم اهتمامات الدولة مما اثر سلبا على المشهد الثقافي بصفة عامة وعلى الفضاءات الثقافية بصفة خاصة هذه الفضاءات التي يعود تأسيسها الى عقود من الزمن مازالت تشتغل بالطريقة التقليدية الكلاسيكية رغم بعض الإجتهادات والمحاولات من طرف بعض مدرائها . اذ لم تختلف آليات عملها رغم الإنتعاشة التي عرفتها منذ الستينات الى حدود التسعينات ثم بدأ استغلالها لأغراض سياسية من طرف الحزب الحاكم وبدأ يهجرها روادها رويدا رويدا لغياب انشطتها وعدم مواكبة اجهزتها لمتطلبات العصر واهتراء بنيتها وصولا الى عزوف اعوانها على العمل ايام العطلة والعمل بالتوقيت الإداري الى جانب غياب المنشطين المختصين بعضهم لا يمتلك أدنى المؤهلات البيداغوجية لتأطير الأطفال حتى ان احيانا كثيرة لا يجد رواد هذه الفضاءات سوى حارس وعامل نظافة فقط هم من يفتحون ويغلقون أبوابها طوال الأسبوع في غياب المديرين الذين اغلبهم لديهم اعمال اخرى كالتدريس اوالتمثيل... في المقابل يتقاضون على ادارة هذه المؤسسات اجرا من وزارة الثقافة ومن وزارة الشباب والرياضة... هذه الوضعية لدور الثقافة والشباب بتونس تقودنا للتساؤل لماذا لا يتم تسليم هذه الفضاءات للمجتمع المدني للإشراف عليها وتطويرها وتنظيم انشطتها مثلما هومعمول به في الدول الأوروبية ؟ لماذا لا يتم دمج دور الثقافة ودور الشباب معا ما داما يقدمان نفس الخدمات وتوفير الإعتمادات خاصة وان الإمكانيات المادية تعد عائقا امام هذه الفضاءات ؟ لماذا لا يتم اصدار قوانين واضحة تنظم عملها ؟ لماذا لا يتم التعامل فقط مع خريجي المعهد العالي للتنشيط الثقافي والشبابي باعتباره المعهد الوحيد الذي يسهر على تخرّج منشطين في العمل الثقافي وللاسف يعاني هذا المعهد بدوره من خلل في التكوين حيث يتبع المشرفون عليه سياسة تعليمية لا تخوّل للطلبة الحصول على تكوين عال وخبرة ميدانية؟ !

نشتغل بالإمكانيات المتوفرة والشاب لم يعد يرغب في الذهاب الى الفضاءات المغلقة وان اختلفت الأراء والحلول حول هذا الموضوع من طرف اهل القطاع فإن للمندوب الجهوي للثقافة بمدنين فوزي عبد اللطيف رأيه ويقول « المؤسسات الثقافية في العالم هي نفسها لكن ما يختلف هوالفعل الثقافي والإبداعي ونحن كمؤثرين نحاول حسب الإمكانيات المتوفرة ان نقرب الى الشباب ونقدم له ما يحتاجه وليس من الضروري ان تجد داخل هذه الفضاءات الثقافية مديرا في مكتبه بل ان المعمول به اليوم هوالقرب من الشاب في الشارع وفي الملعب وفي المقهى فالتنشيط الثقافي لا يرتبط بالمكان... الشاب اليوم لم يعد يرغب في الذهاب الى الفضاء المغلق وبالتالي يجب ان يجد هذه النشاطات أينما وجد ... من جهة اخرى يضيف فوزي عبد اللطيف « هناك اختلاف بين دور الثقافة ودور الشباب الأولى تقبل كل الأعمار في حين تهتم الثانية بفئة عمرية معينة وقد وقع دمجهما في فترة ما وافضت التجربة الى ايجابيات وسلبيات ايضا ولإنجاح المؤسسة الثقافية لابد من القطع مع العقلية الطوباوية».

تجربة فاشلة

المسرحي حمادي المزي مدير سابق لدار الثقافة ابن رشيق يقول في هذا الصدد « دور الثقافة ودور الشباب يختلفان اداريا كلاهما يتبع وزارة الأولى وزارة الشؤون الثقافية والثانية وزارة الشباب والرياضة ولكل هيكل قانونه الخاص مع الملاحظ انه في فترة من الفترات تم دمجهما لكن اتضح ان الظروف المادية لأعوان وزارة الرياضة وما توفره من إمكانيات افضل بكثير من وزارة الثقافة اضافة ان التجربة الإبداعية لم تكن جيدة فتم فصلهما وإرجاعهما الى الصيغة الأولى... يضيف حمادي المزي « هذه الفضاءات أسست منذ الستينات ثم انضافت لها مركبات ثقافية لم تكن مدروسة وبالتالي بقيت هياكل مهترئة و تقليدية لم تستجب الى متطلبات المرحلة في غياب تنظيم القطاع وفي غياب للإمكانيات فلا يمكن ان نتحدث عن دور ثقافة وهي تفتقر الى ابسط الضروريات والأدوات التي بإمكانها ان تلبي رغبة الشاب». يؤكد حمادي المزي «زِد على ذلك عدم اهتمام وزارة الثقافة بهذه الفضاءات ما ادى الى تآكل دور الثقافة فأصبحت في قطيعة مع ما هو كائن».

«دور الثقافة لا تمتّ الى الثقافة بصلة»

وحسب صاحب دار بن عبد الله المسرحي نور الدين الورغي فإن تهميش الثقافة والمثقفين من طرف رئيس الحكومة سبب رئيسي فيما وصلت اليه هذه الفضاءات اليوم ويقول « بداية الإستقلال لم تكن دور الثقافة منفصلة عن دور الشباب وكان اسمها دور الثقافة والشباب ، ثم تحول اسم دار الثقافة الى دار الشعب تلبية لرغبات سياسية وقد عمل الشاذلي القليبي على بعث دور الثقافة في كل جهات البلاد حسب إمكانيات تلك الفترة وللاسف ورغم التطورات التي شهدتها البلاد بقيت تلك الفضاءات على حالها وهوما ساهم في نفور الشباب منها في عصر الفايسبوك والأنترنات اذ لا توفر لهم ما يحتاجونه من مكتبة معلوماتية وغيرها... يضيف نور الدين الورغي « على سبيل المثال عندما أتنقل لعرض عمل مسرحي في دار ثقافة باحدى الجهات الداخلية تعترضني صعوبات على مستوى الركح والهندسة والإضاءة والصوت فاقدم عرضا بطريقة مشوهة... وبالتالي السياسة التي زرعها الشاذلي القليبي بقيت مجرد هيكل وما بداخلها لا يمت للثقافة بصلة ...»الورغي يقول ايضا « دور الثقافة في الجهات الداخلية تفتقد الى ابسط الضروريات وهي في وضعيات كارثية منها الآيلة للسقوط فكيف يمكنها تقديم انشطة لروادها ؟! وللأسف رئيس الحكومة يتحدث في كل شيء الا في الثقافة... يؤكد محدثنا « هناك تغييب للمثقف وتتفيه للمثقفين وتحقير للثقافة وهودليل واضح على انهيار الدولة... اعتقد جازما ان هناك مؤامرة ضد عقل الشاب التونسي حتى تبقى هذه البلاد في قاع البئر... وبالتالي فإن حال دور الثقافة والشباب الكارثي في تونس وخاصة في المناطق الداخلية من غياب للأنشطة والتجهيزات وانهيار البنية التحتية تتحمله الدولة ولا بد من مراجعة قانون غلق هذه الفضاءات يومي السبت والأحد ما يتزامن مع فترة راحة الطفل والشاب.