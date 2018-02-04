تونس الأولى في مؤشر الديمقراطية

-
21:20مسيرة حاشدة في تالة
04 فيفري 2018
-
19:51تجاوز الرقم القياسي لغوارديولا: فالفيردي يدخل التاريخ مع برشلونة
04 فيفري 2018
-
19:15وزارة الشؤون الدينية تدرس تكوين مؤذنين بالتعاون مع معهد الرشيدية
04 فيفري 2018
-
19:06ذهيبة: احدهما حالته خطيرة... جريحين في حادث مرور ينتظران الاسعاف
04 فيفري 2018
-
18:49الاتحاد للطيران تسحب 5 طائرات بوينغ من أسطولها
04 فيفري 2018
-
18:23عملية سرية.. مأدبة عشاء تنتهي باعتقال زعماء مافيا في نيويورك!
04 فيفري 2018
-
18:12بلغ ما يعادل 86 يوما من التوريد: احتياطي العملة الصعبة يواصل الانحدار
04 فيفري 2018
-
17:35صحيفة "كاتالونية" تصف مستوى ريال مدريد بـ"المهزلة"
04 فيفري 2018
-
17:33بالفيديو... ترامب يتذكر إعلان قديم غريب قامت زوجته بتصويره
04 فيفري 2018
-
17:21سيدي بوزيد: خنزير وحشي يهاجم كهلا
04 فيفري 2018
-
16:53السعودية تقدم هبة لتونس بأكثر من 3ر5 مليون دولار
04 فيفري 2018
-
16:38الثلاثاء القادم: أعوان وإطارات وزارة النقل في إضراب عامّ وطني
04 فيفري 2018
-
16:29الاعراف منشغلون لتوتر العلاقة بين بعض الاجهزة الامنية والنقابة الوطنية للصحفيين
04 فيفري 2018
-
15:50كاس تونس الدور 16: سقوط عدد من اندية الرابطة الاولى ابرزهم الترجي الرياضي
04 فيفري 2018
-
15:15قابس: حجز بضائع مهربة بقيمة 189 مليونا
04 فيفري 2018
-
15:03حلق الوادي: ضبط 11 شخصا كانوا يعتزمون التسلل إلى إحدى البواخر
04 فيفري 2018
-
14:43الاعتداء على لاعب أواسط النادي البنزرتي في بن قردان
04 فيفري 2018
-
14:36فرقة بلدية دوز للتمثيل: تتويج جديد في الكاف
04 فيفري 2018
-
14:32سوسة: حادث مرور يخلف 5 إصابات أحدهم في حالة حرجة
04 فيفري 2018
-
14:17عتيد تحذر من إستعمال الأشخاص حاملي الإعاقة في الإنتخابات البلدية
04 فيفري 2018
أصدرت وحدة «دي إيكونوميست إنتليجنس»، التابعة لمجموعة «ذي إيكونوميست» البريطانية، تقريرها الأخير حول مؤشر الديمقراطية لعام 2017، الذي شمل 167 بلدا من أنحاء العالم.
وقد تم تصنيف البلدان التي شملها التقرير استنادا إلى المؤشر المذكور واعتمادا على عدة معايير متضمنة في خمس فئات رئيسية، من بينها العملية الانتخابية والتعددية، والحريات المدنية وأداء الحكومة.
تونس الأولى مغاربيا في مؤشر الديمقراطية وحلت تونس في المركز الأول مغاربيا، والتاسع والستين عالميا بتنقيط 6.32، وقد جعلها التقرير في خانة «الديمقراطيات المعيبة». وتلاها المغرب في المركز الثاني مغاربيا و101 على الصعيد العالمي بتنقيط 4.87، وقد صنفه التقرير في خانة الأنظمة الهجينة.
في حين حلت موريتانيا في المركز الثالث مغاربيا و121 عالميا بتنقيط 3.82، وصنفها التقرير في خانة الأنظمة الاستبدادية، كما حلت إلى جانبها الجزائر في نفس المركز مغاربيا و128 على الصعيد العالمي بتنقيط 3.56، وقد صنفها المؤشر في خانة الأنظمة الاستبدادية.
وحلت ليبيا في المركز الخامس والأخير بين البلدان المغاربية .
أصدرت وحدة «دي إيكونوميست إنتليجنس»، التابعة لمجموعة «ذي إيكونوميست» البريطانية، تقريرها الأخير حول مؤشر الديمقراطية لعام 2017، الذي شمل 167 بلدا من أنحاء العالم.
وقد تم تصنيف البلدان التي شملها التقرير استنادا إلى المؤشر المذكور واعتمادا على عدة معايير متضمنة في خمس فئات رئيسية، من بينها العملية الانتخابية والتعددية، والحريات المدنية وأداء الحكومة.
تونس الأولى مغاربيا في مؤشر الديمقراطية وحلت تونس في المركز الأول مغاربيا، والتاسع والستين عالميا بتنقيط 6.32، وقد جعلها التقرير في خانة «الديمقراطيات المعيبة». وتلاها المغرب في المركز الثاني مغاربيا و101 على الصعيد العالمي بتنقيط 4.87، وقد صنفه التقرير في خانة الأنظمة الهجينة.
في حين حلت موريتانيا في المركز الثالث مغاربيا و121 عالميا بتنقيط 3.82، وصنفها التقرير في خانة الأنظمة الاستبدادية، كما حلت إلى جانبها الجزائر في نفس المركز مغاربيا و128 على الصعيد العالمي بتنقيط 3.56، وقد صنفها المؤشر في خانة الأنظمة الاستبدادية.
وحلت ليبيا في المركز الخامس والأخير بين البلدان المغاربية .
-
21:20مسيرة حاشدة في تالة
04 فيفري 2018
-
19:51تجاوز الرقم القياسي لغوارديولا: فالفيردي يدخل التاريخ مع برشلونة
04 فيفري 2018
-
19:15وزارة الشؤون الدينية تدرس تكوين مؤذنين بالتعاون مع معهد الرشيدية
04 فيفري 2018
-
19:06ذهيبة: احدهما حالته خطيرة... جريحين في حادث مرور ينتظران الاسعاف
04 فيفري 2018
-
18:49الاتحاد للطيران تسحب 5 طائرات بوينغ من أسطولها
04 فيفري 2018
-
18:23عملية سرية.. مأدبة عشاء تنتهي باعتقال زعماء مافيا في نيويورك!
04 فيفري 2018
-
18:12بلغ ما يعادل 86 يوما من التوريد: احتياطي العملة الصعبة يواصل الانحدار
04 فيفري 2018
-
17:35صحيفة "كاتالونية" تصف مستوى ريال مدريد بـ"المهزلة"
04 فيفري 2018
-
17:33بالفيديو... ترامب يتذكر إعلان قديم غريب قامت زوجته بتصويره
04 فيفري 2018
-
17:21سيدي بوزيد: خنزير وحشي يهاجم كهلا
04 فيفري 2018
-
16:53السعودية تقدم هبة لتونس بأكثر من 3ر5 مليون دولار
04 فيفري 2018
-
16:38الثلاثاء القادم: أعوان وإطارات وزارة النقل في إضراب عامّ وطني
04 فيفري 2018
-
16:29الاعراف منشغلون لتوتر العلاقة بين بعض الاجهزة الامنية والنقابة الوطنية للصحفيين
04 فيفري 2018
-
15:50كاس تونس الدور 16: سقوط عدد من اندية الرابطة الاولى ابرزهم الترجي الرياضي
04 فيفري 2018
-
15:15قابس: حجز بضائع مهربة بقيمة 189 مليونا
04 فيفري 2018
-
15:03حلق الوادي: ضبط 11 شخصا كانوا يعتزمون التسلل إلى إحدى البواخر
04 فيفري 2018
-
14:43الاعتداء على لاعب أواسط النادي البنزرتي في بن قردان
04 فيفري 2018
-
14:36فرقة بلدية دوز للتمثيل: تتويج جديد في الكاف
04 فيفري 2018
-
14:32سوسة: حادث مرور يخلف 5 إصابات أحدهم في حالة حرجة
04 فيفري 2018
-
14:17عتيد تحذر من إستعمال الأشخاص حاملي الإعاقة في الإنتخابات البلدية
04 فيفري 2018