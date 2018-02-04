دوّنوا على جدرانهم

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21:20مسيرة حاشدة في تالة
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19:51تجاوز الرقم القياسي لغوارديولا: فالفيردي يدخل التاريخ مع برشلونة
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19:15وزارة الشؤون الدينية تدرس تكوين مؤذنين بالتعاون مع معهد الرشيدية
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19:06ذهيبة: احدهما حالته خطيرة... جريحين في حادث مرور ينتظران الاسعاف
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18:49الاتحاد للطيران تسحب 5 طائرات بوينغ من أسطولها
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18:23عملية سرية.. مأدبة عشاء تنتهي باعتقال زعماء مافيا في نيويورك!
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18:12بلغ ما يعادل 86 يوما من التوريد: احتياطي العملة الصعبة يواصل الانحدار
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17:35صحيفة "كاتالونية" تصف مستوى ريال مدريد بـ"المهزلة"
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17:33بالفيديو... ترامب يتذكر إعلان قديم غريب قامت زوجته بتصويره
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17:21سيدي بوزيد: خنزير وحشي يهاجم كهلا
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16:53السعودية تقدم هبة لتونس بأكثر من 3ر5 مليون دولار
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16:38الثلاثاء القادم: أعوان وإطارات وزارة النقل في إضراب عامّ وطني
04 فيفري 2018
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16:29الاعراف منشغلون لتوتر العلاقة بين بعض الاجهزة الامنية والنقابة الوطنية للصحفيين
04 فيفري 2018
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15:50كاس تونس الدور 16: سقوط عدد من اندية الرابطة الاولى ابرزهم الترجي الرياضي
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-
15:15قابس: حجز بضائع مهربة بقيمة 189 مليونا
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15:03حلق الوادي: ضبط 11 شخصا كانوا يعتزمون التسلل إلى إحدى البواخر
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14:43الاعتداء على لاعب أواسط النادي البنزرتي في بن قردان
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-
14:36فرقة بلدية دوز للتمثيل: تتويج جديد في الكاف
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14:32سوسة: حادث مرور يخلف 5 إصابات أحدهم في حالة حرجة
04 فيفري 2018
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14:17عتيد تحذر من إستعمال الأشخاص حاملي الإعاقة في الإنتخابات البلدية
04 فيفري 2018
محسن مرزوق:
حرية الاعلام والتعبير هي مبدأ وحق يضمنهما الدستور ولا تقوم دونهما الحياة الديمقراطية. ومن الخطإ الجسيم خلق صراع ومواجهة بين الاعلاميين والأمن. فالأمن ينفذ القانون وهو تحت سلطة الدولة والقضاء ولا يجب حشره في مواجهات والإعلام يقوم بدوره في إطار القانون أيضا. وإذا حصل تجاوز من هنا أو هناك، فلا يجب القياس على الشاذ ولكن على المبدإ
تونس بقيت صامدة رغم ما وجه لها من طعنات بفضل 4 قوى:
إدارتها، جيشها وأمنها، نساؤها وإعلامها
ويتوجب علينا أن لا ندع احدا أو خطأ يجعل هذه القوى في مواجهة ضد بعضها أو يعود بِنَا الى تكميم الأفواه وخنق الحريات
التعليقات :
محمد الغالي:
بل هي أهم مكسب تحقق للتونسيين بعد ثورة الكرامة ولا يجب التفريط فيه أبدا
برهان بسيس:
أحترم القضاء ومقرراته مهما رأيت فيه أي شكل من أشكال الحيف أو هضم الحق ...التقاضي في بلادنا درجات وأنا سأمر للاستئناف طلبا للإنصاف تماما كما يحق لأي مواطن تونسي فعله.
التعليقات :
علي الفرجاني:
لا خوف من المؤسسة القضائية والتي أصبحت حرة ونزيهة وتتمتع باستقلالية خاصة بعد الثورة.
عثمان بالحاج عمر :
حكمت احدى محاكم الكيان الصهيوني على المناضلة الطفله عهد التميمي بسنتين سجن مع الشغل والنفاذ وسط احتجاجها في وجه القاضي بالصراخ والدموع البريئة...
عهد يا بنيتي، لئن خذلنا النظام الرسمي العربي العميل والمتواطئ، و يخذلنا اليوم واقع امتنا الصعب وظروفها البائسة حيث يطبق عليها الاعداء من كل جهة فإن دموعك هذه، كما كان بالأمس صفعك للجنود الصهاينة بداية ملحمة كبرى حبلى بالامل ومشبعة بالاصرار على نهوض هذه الامة انتصارا لكرامتها .
التعليقات :
سهام العكروتي:
والله حرام عليهم وربي ينتقم منهم.
محسن مرزوق:
حرية الاعلام والتعبير هي مبدأ وحق يضمنهما الدستور ولا تقوم دونهما الحياة الديمقراطية. ومن الخطإ الجسيم خلق صراع ومواجهة بين الاعلاميين والأمن. فالأمن ينفذ القانون وهو تحت سلطة الدولة والقضاء ولا يجب حشره في مواجهات والإعلام يقوم بدوره في إطار القانون أيضا. وإذا حصل تجاوز من هنا أو هناك، فلا يجب القياس على الشاذ ولكن على المبدإ
تونس بقيت صامدة رغم ما وجه لها من طعنات بفضل 4 قوى:
إدارتها، جيشها وأمنها، نساؤها وإعلامها
ويتوجب علينا أن لا ندع احدا أو خطأ يجعل هذه القوى في مواجهة ضد بعضها أو يعود بِنَا الى تكميم الأفواه وخنق الحريات
التعليقات :
محمد الغالي:
بل هي أهم مكسب تحقق للتونسيين بعد ثورة الكرامة ولا يجب التفريط فيه أبدا
برهان بسيس:
أحترم القضاء ومقرراته مهما رأيت فيه أي شكل من أشكال الحيف أو هضم الحق ...التقاضي في بلادنا درجات وأنا سأمر للاستئناف طلبا للإنصاف تماما كما يحق لأي مواطن تونسي فعله.
التعليقات :
علي الفرجاني:
لا خوف من المؤسسة القضائية والتي أصبحت حرة ونزيهة وتتمتع باستقلالية خاصة بعد الثورة.
عثمان بالحاج عمر :
حكمت احدى محاكم الكيان الصهيوني على المناضلة الطفله عهد التميمي بسنتين سجن مع الشغل والنفاذ وسط احتجاجها في وجه القاضي بالصراخ والدموع البريئة...
عهد يا بنيتي، لئن خذلنا النظام الرسمي العربي العميل والمتواطئ، و يخذلنا اليوم واقع امتنا الصعب وظروفها البائسة حيث يطبق عليها الاعداء من كل جهة فإن دموعك هذه، كما كان بالأمس صفعك للجنود الصهاينة بداية ملحمة كبرى حبلى بالامل ومشبعة بالاصرار على نهوض هذه الامة انتصارا لكرامتها .
التعليقات :
سهام العكروتي:
والله حرام عليهم وربي ينتقم منهم.
-
21:20مسيرة حاشدة في تالة
04 فيفري 2018
-
19:51تجاوز الرقم القياسي لغوارديولا: فالفيردي يدخل التاريخ مع برشلونة
04 فيفري 2018
-
19:15وزارة الشؤون الدينية تدرس تكوين مؤذنين بالتعاون مع معهد الرشيدية
04 فيفري 2018
-
19:06ذهيبة: احدهما حالته خطيرة... جريحين في حادث مرور ينتظران الاسعاف
04 فيفري 2018
-
18:49الاتحاد للطيران تسحب 5 طائرات بوينغ من أسطولها
04 فيفري 2018
-
18:23عملية سرية.. مأدبة عشاء تنتهي باعتقال زعماء مافيا في نيويورك!
04 فيفري 2018
-
18:12بلغ ما يعادل 86 يوما من التوريد: احتياطي العملة الصعبة يواصل الانحدار
04 فيفري 2018
-
17:35صحيفة "كاتالونية" تصف مستوى ريال مدريد بـ"المهزلة"
04 فيفري 2018
-
17:33بالفيديو... ترامب يتذكر إعلان قديم غريب قامت زوجته بتصويره
04 فيفري 2018
-
17:21سيدي بوزيد: خنزير وحشي يهاجم كهلا
04 فيفري 2018
-
16:53السعودية تقدم هبة لتونس بأكثر من 3ر5 مليون دولار
04 فيفري 2018
-
16:38الثلاثاء القادم: أعوان وإطارات وزارة النقل في إضراب عامّ وطني
04 فيفري 2018
-
16:29الاعراف منشغلون لتوتر العلاقة بين بعض الاجهزة الامنية والنقابة الوطنية للصحفيين
04 فيفري 2018
-
15:50كاس تونس الدور 16: سقوط عدد من اندية الرابطة الاولى ابرزهم الترجي الرياضي
04 فيفري 2018
-
15:15قابس: حجز بضائع مهربة بقيمة 189 مليونا
04 فيفري 2018
-
15:03حلق الوادي: ضبط 11 شخصا كانوا يعتزمون التسلل إلى إحدى البواخر
04 فيفري 2018
-
14:43الاعتداء على لاعب أواسط النادي البنزرتي في بن قردان
04 فيفري 2018
-
14:36فرقة بلدية دوز للتمثيل: تتويج جديد في الكاف
04 فيفري 2018
-
14:32سوسة: حادث مرور يخلف 5 إصابات أحدهم في حالة حرجة
04 فيفري 2018
-
14:17عتيد تحذر من إستعمال الأشخاص حاملي الإعاقة في الإنتخابات البلدية
04 فيفري 2018