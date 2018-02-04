دوّنوا على جدرانهم

محسن مرزوق:

حرية الاعلام والتعبير هي مبدأ وحق يضمنهما الدستور ولا تقوم دونهما الحياة الديمقراطية. ومن الخطإ الجسيم خلق صراع ومواجهة بين الاعلاميين والأمن. فالأمن ينفذ القانون وهو تحت سلطة الدولة والقضاء ولا يجب حشره في مواجهات والإعلام يقوم بدوره في إطار القانون أيضا. وإذا حصل تجاوز من هنا أو هناك، فلا يجب القياس على الشاذ ولكن على المبدإ

تونس بقيت صامدة رغم ما وجه لها من طعنات بفضل 4 قوى:

إدارتها، جيشها وأمنها، نساؤها وإعلامها

ويتوجب علينا أن لا ندع احدا أو خطأ يجعل هذه القوى في مواجهة ضد بعضها أو يعود بِنَا الى تكميم الأفواه وخنق الحريات

التعليقات :

محمد الغالي:

بل هي أهم مكسب تحقق للتونسيين بعد ثورة الكرامة ولا يجب التفريط فيه أبدا

برهان بسيس:

أحترم القضاء ومقرراته مهما رأيت فيه أي شكل من أشكال الحيف أو هضم الحق ...التقاضي في بلادنا درجات وأنا سأمر للاستئناف طلبا للإنصاف تماما كما يحق لأي مواطن تونسي فعله.

التعليقات :

علي الفرجاني:

لا خوف من المؤسسة القضائية والتي أصبحت حرة ونزيهة وتتمتع باستقلالية خاصة بعد الثورة.

عثمان بالحاج عمر :

حكمت احدى محاكم الكيان الصهيوني على المناضلة الطفله عهد التميمي بسنتين سجن مع الشغل والنفاذ وسط احتجاجها في وجه القاضي بالصراخ والدموع البريئة...

عهد يا بنيتي، لئن خذلنا النظام الرسمي العربي العميل والمتواطئ، و يخذلنا اليوم واقع امتنا الصعب وظروفها البائسة حيث يطبق عليها الاعداء من كل جهة فإن دموعك هذه، كما كان بالأمس صفعك للجنود الصهاينة بداية ملحمة كبرى حبلى بالامل ومشبعة بالاصرار على نهوض هذه الامة انتصارا لكرامتها .

التعليقات :

سهام العكروتي:

والله حرام عليهم وربي ينتقم منهم.