بعد زيارته الى تونس .. الجــــدل يتواصـــــــل

رغم انهاء الرئيس الفرنسي ماكرون أمس زيارته الى تونس فان الزيارة مازالت تثير الجدل في صفوف مستعملي شبكة التواصل الاجتماعي حول مدى جدية تفعيل الوعود وتحقيقها على الواقع.

فهناك من مستعملي الفايسبوك من اعتبروا زيارة ماكرون حققت الأهداف وأن الوعود التي أعلن عنها ماكرون جدية وفي هذا الاطار أكد طارق الفيلالي في تدوينه له أن الوعود التي أطلقها الرئيس الفرنسي سيتم تحقيقها ففرنسا شريك استراتيجي في دعم الاقتصاد وعملية الانتقال الديمقراطي ولا يمكن لها أن تتلاعب بهده العلاقة في ظل المخاطر والتهديدات على الحدود الليبية.

من جهته أبدى العربي الحداد في تدوينه له الكثير من التفاؤل والارتياح لأن البرامج والاتفقيات التي حصلت مع فرنسا واقعية وليست مجرد وهم.

وأضاف العربي :» لا أعتقد أن الرئيس الفرنسي ماكرون يغالط الشعب التونسي فما أعلن عنه من مساعدات مالية واتفاقات ووعده بدعم المسار الديمقراطي هي جدية لأن المصالح بين البلدين مشتركة وتوجد علاقة استراتيجية منذ القدم «

من جهته أكد محسن الخالقي على صفحة الفايسبوك ان الوعود حقيقية وسيتم تفعليها على الواقع لأن فرنسا حريصة على اعادة حضورها ونفوذها في المناطق العربية ومزيد الانفتاح عليها حتى ضمن مصالحها في المنطقة.

واعتبر الصغير لكريم في تدوينه له أن زيارة الرئيس الفرنسي الى بلادنا لن يكون لها أي تأثير ايجابي على الوضع التونسي الذي يحتاج الى دعم حقيقي ولا الى وعود...والشعب التونسي اليوم على درجة كبيرة من الوعي بأن الوعود التي تطلقها فرنسا يمينا وشمالا لم تتحقق وستبقى مجرد حبر على ورق»

ويرى البعض الآخر مستعملي شبكة التواصل الاجتماعي أن الوعود التي أطلقها ماكرون من الصعب أن تتحقق وهذا ما ذهب اليه حسن الصيد في تدوينه له والذي أكد فيها :» حجم الوعود المالية المقدمة مجرد شعارات رفعها الرئيس الفرنسي وبمجرد عودته الى بلده سيتم تناسيها وسيهتم هذا الرئيس بمصالح بلده

وبالتالي سيتم تجاهل الوعود «

ولكن هناك من الفايسبوكيين من يقترحون بعض الحلول لضمان تفعيل هذه الوعود الفرنسية وترجمتها على الواقع وهذا ما طالبت به ضحى المثناني حيث دعت الرئاسة والحكومة الى بعث لجنة مختصة لمتابعة مخرجات الزيارة والتحقيق في مدى تفعيلها.

وهناك من دعا التونسيين الى التيقظ ومتابعة الوعود التي أعلن عنها ماكرون والضغط الى حين أن يتم ترجمتها على الواقع التونسي ويستفيد منها الشعب