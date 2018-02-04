في منزل بورقيبة.. قطع 42 زيتونة بسبب نزاع حول عقار فلاحي

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مكتب بنزرت – الشروق:
أفاد المتضرر في قضية الحال انّ قطعة ارض ورثها عن والدته بهنشير المعدة قبطنة 2 وتحتوي على 42 شجرة زيتون عمرها أكثر من ثلاثين سنة وهي أشجار منتجة وبسبب نزاع حولها مع الغير تعمد قطعها .ولقد تفطن المتضرر للفاجعة عندما ذهب إلى الضيعة الفلاحية لجني صابة الزيتون فوجئ بكل الأشجار مقطوعة من أصولها فقدم شكاية مدعمة بمعاينة من عدل منفذ للحرس مرجع النظر وتم البحث في القضية بتمسك المتضرر بتتبع المتهم عدليا.
وأكد المدعي أن الأرض على ملكه ورثها عن والدته وينتفع سنويا بحوالي أربعة أطنان من الزيت تضاف إلى منتوج الدولة وانّ القضاء حكم لفائدته في الاسبوع الفارط واستأنف الضد ثم انتقم بقطع كل الأشجار.
إعلاميا تضاف هذه القضية إلى سابقتها التي نشرنا تفاصيلها حيث تولى مجهول قطع 100 شجرة زيتون بجهة الحتحات وتفاعل معنا المندوب الجهوي للفلاحة وعوض الاشجار للمتضررين.
مكتب بنزرت – الشروق:
أفاد المتضرر في قضية الحال انّ قطعة ارض ورثها عن والدته بهنشير المعدة قبطنة 2 وتحتوي على 42 شجرة زيتون عمرها أكثر من ثلاثين سنة وهي أشجار منتجة وبسبب نزاع حولها مع الغير تعمد قطعها .ولقد تفطن المتضرر للفاجعة عندما ذهب إلى الضيعة الفلاحية لجني صابة الزيتون فوجئ بكل الأشجار مقطوعة من أصولها فقدم شكاية مدعمة بمعاينة من عدل منفذ للحرس مرجع النظر وتم البحث في القضية بتمسك المتضرر بتتبع المتهم عدليا.
وأكد المدعي أن الأرض على ملكه ورثها عن والدته وينتفع سنويا بحوالي أربعة أطنان من الزيت تضاف إلى منتوج الدولة وانّ القضاء حكم لفائدته في الاسبوع الفارط واستأنف الضد ثم انتقم بقطع كل الأشجار.
إعلاميا تضاف هذه القضية إلى سابقتها التي نشرنا تفاصيلها حيث تولى مجهول قطع 100 شجرة زيتون بجهة الحتحات وتفاعل معنا المندوب الجهوي للفلاحة وعوض الاشجار للمتضررين.
-
21:20مسيرة حاشدة في تالة
04 فيفري 2018
-
19:51تجاوز الرقم القياسي لغوارديولا: فالفيردي يدخل التاريخ مع برشلونة
04 فيفري 2018
-
19:15وزارة الشؤون الدينية تدرس تكوين مؤذنين بالتعاون مع معهد الرشيدية
04 فيفري 2018
-
19:06ذهيبة: احدهما حالته خطيرة... جريحين في حادث مرور ينتظران الاسعاف
04 فيفري 2018
-
18:49الاتحاد للطيران تسحب 5 طائرات بوينغ من أسطولها
04 فيفري 2018
-
18:23عملية سرية.. مأدبة عشاء تنتهي باعتقال زعماء مافيا في نيويورك!
04 فيفري 2018
-
18:12بلغ ما يعادل 86 يوما من التوريد: احتياطي العملة الصعبة يواصل الانحدار
04 فيفري 2018
-
17:35صحيفة "كاتالونية" تصف مستوى ريال مدريد بـ"المهزلة"
04 فيفري 2018
-
17:33بالفيديو... ترامب يتذكر إعلان قديم غريب قامت زوجته بتصويره
04 فيفري 2018
-
17:21سيدي بوزيد: خنزير وحشي يهاجم كهلا
04 فيفري 2018
-
16:53السعودية تقدم هبة لتونس بأكثر من 3ر5 مليون دولار
04 فيفري 2018
-
16:38الثلاثاء القادم: أعوان وإطارات وزارة النقل في إضراب عامّ وطني
04 فيفري 2018
-
16:29الاعراف منشغلون لتوتر العلاقة بين بعض الاجهزة الامنية والنقابة الوطنية للصحفيين
04 فيفري 2018
-
15:50كاس تونس الدور 16: سقوط عدد من اندية الرابطة الاولى ابرزهم الترجي الرياضي
04 فيفري 2018
-
15:15قابس: حجز بضائع مهربة بقيمة 189 مليونا
04 فيفري 2018
-
15:03حلق الوادي: ضبط 11 شخصا كانوا يعتزمون التسلل إلى إحدى البواخر
04 فيفري 2018
-
14:43الاعتداء على لاعب أواسط النادي البنزرتي في بن قردان
04 فيفري 2018
-
14:36فرقة بلدية دوز للتمثيل: تتويج جديد في الكاف
04 فيفري 2018
-
14:32سوسة: حادث مرور يخلف 5 إصابات أحدهم في حالة حرجة
04 فيفري 2018
-
14:17عتيد تحذر من إستعمال الأشخاص حاملي الإعاقة في الإنتخابات البلدية
04 فيفري 2018