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يوم الأحد 04 فيفري 2018
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في منزل بورقيبة.. قطع 42 زيتونة بسبب نزاع حول عقار فلاحي
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القضائي
في منزل بورقيبة.. قطع 42 زيتونة بسبب نزاع حول عقار فلاحي
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 04 فيفري 2018

مكتب بنزرت – الشروق:

أفاد المتضرر في قضية الحال انّ قطعة ارض ورثها عن والدته بهنشير المعدة قبطنة 2 وتحتوي على 42 شجرة زيتون عمرها أكثر من ثلاثين سنة وهي أشجار منتجة وبسبب نزاع حولها مع الغير تعمد قطعها .ولقد تفطن المتضرر للفاجعة عندما ذهب إلى الضيعة الفلاحية لجني صابة الزيتون فوجئ بكل الأشجار مقطوعة من أصولها فقدم شكاية مدعمة بمعاينة من عدل منفذ للحرس مرجع النظر وتم البحث في القضية بتمسك المتضرر بتتبع المتهم عدليا.
وأكد المدعي أن الأرض على ملكه ورثها عن والدته وينتفع سنويا بحوالي أربعة أطنان من الزيت تضاف إلى منتوج الدولة وانّ القضاء حكم لفائدته في الاسبوع الفارط واستأنف الضد ثم انتقم بقطع كل الأشجار.
إعلاميا تضاف هذه القضية إلى سابقتها التي نشرنا تفاصيلها حيث تولى مجهول قطع 100 شجرة زيتون بجهة الحتحات وتفاعل معنا المندوب الجهوي للفلاحة وعوض الاشجار للمتضررين.

صالح انوايل
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القضائي
في منزل بورقيبة.. قطع 42 زيتونة بسبب نزاع حول عقار فلاحي
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 04 فيفري 2018

مكتب بنزرت – الشروق:

أفاد المتضرر في قضية الحال انّ قطعة ارض ورثها عن والدته بهنشير المعدة قبطنة 2 وتحتوي على 42 شجرة زيتون عمرها أكثر من ثلاثين سنة وهي أشجار منتجة وبسبب نزاع حولها مع الغير تعمد قطعها .ولقد تفطن المتضرر للفاجعة عندما ذهب إلى الضيعة الفلاحية لجني صابة الزيتون فوجئ بكل الأشجار مقطوعة من أصولها فقدم شكاية مدعمة بمعاينة من عدل منفذ للحرس مرجع النظر وتم البحث في القضية بتمسك المتضرر بتتبع المتهم عدليا.
وأكد المدعي أن الأرض على ملكه ورثها عن والدته وينتفع سنويا بحوالي أربعة أطنان من الزيت تضاف إلى منتوج الدولة وانّ القضاء حكم لفائدته في الاسبوع الفارط واستأنف الضد ثم انتقم بقطع كل الأشجار.
إعلاميا تضاف هذه القضية إلى سابقتها التي نشرنا تفاصيلها حيث تولى مجهول قطع 100 شجرة زيتون بجهة الحتحات وتفاعل معنا المندوب الجهوي للفلاحة وعوض الاشجار للمتضررين.

صالح انوايل
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تدخل بلادنا خلال الأيّام القليلة القادمة مسارا انتخابيا جديدا من المنتظر أن يستكمل أحد أبرز أركان النظام السياسي الذي نصّ عليه دستور جانفي 2014.
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