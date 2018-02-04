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يوم الأحد 04 فيفري 2018
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توزر.. إطـــلاق سراح اثنين من أعضــاء اتحـــاد أصحــاب الشهائـــد المعطّلين عن العمـــل
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القضائي
توزر.. إطـــلاق سراح اثنين من أعضــاء اتحـــاد أصحــاب الشهائـــد المعطّلين عن العمـــل
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 04 فيفري 2018

توزر (الشروق)

قرّرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتوزر أوّل أمس الجمعة إطلاق سراح اثنين من أعضاء المكتب الجهوي لاتحاد أصحاب الشهائد المعطلين عن العمل بتوزر والابقاء على العضو الثالث في حالة ايقاف وذلك بعد أن تمّ ايقافهم يوم الخميس 1 فيفري بعد مناوشات مع الأمن إثر منعهم من دخول مقر الولاية وعلى خلفية احتجاجات التنسيقية الجهوية لأصحاب الشهائد المعطلين عن العمل بتوزر رفضا لنتائج مناظرة وطنية أفضت إلى انتداب تسعة أعوان للعمل بمحطات تحلية مياه الشرب بولاية توزر أغلبهم من خارج الجهة ومطالبة أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل بإعطاء أولوية التشغيل لأبناء الجـهة.
وتمّت إحالة أحدهم في حالة ايقاف على الدائرة الجناحية واثنين من أعضاء المكتب الجهوي لاتحاد اصحاب الشهائد المعطلين عن العمل بتوزر في حالة سراح على نفس المجلس وفي نفس اليوم من أجل تهم تتعلق بهضم جانب موظف عمومي بالقول والاعتداء بالعنف على موظف أثناء أداء مهامه يوم الثلاثاء المقبل 6 فيفري 2018 .

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القضائي
توزر.. إطـــلاق سراح اثنين من أعضــاء اتحـــاد أصحــاب الشهائـــد المعطّلين عن العمـــل
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 04 فيفري 2018

توزر (الشروق)

قرّرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتوزر أوّل أمس الجمعة إطلاق سراح اثنين من أعضاء المكتب الجهوي لاتحاد أصحاب الشهائد المعطلين عن العمل بتوزر والابقاء على العضو الثالث في حالة ايقاف وذلك بعد أن تمّ ايقافهم يوم الخميس 1 فيفري بعد مناوشات مع الأمن إثر منعهم من دخول مقر الولاية وعلى خلفية احتجاجات التنسيقية الجهوية لأصحاب الشهائد المعطلين عن العمل بتوزر رفضا لنتائج مناظرة وطنية أفضت إلى انتداب تسعة أعوان للعمل بمحطات تحلية مياه الشرب بولاية توزر أغلبهم من خارج الجهة ومطالبة أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل بإعطاء أولوية التشغيل لأبناء الجـهة.
وتمّت إحالة أحدهم في حالة ايقاف على الدائرة الجناحية واثنين من أعضاء المكتب الجهوي لاتحاد اصحاب الشهائد المعطلين عن العمل بتوزر في حالة سراح على نفس المجلس وفي نفس اليوم من أجل تهم تتعلق بهضم جانب موظف عمومي بالقول والاعتداء بالعنف على موظف أثناء أداء مهامه يوم الثلاثاء المقبل 6 فيفري 2018 .

بوبكر حريزي
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