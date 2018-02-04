إيقاف 40 مفتشا عنهم

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

شهدت مدينة جندوبة وجندوبة الشمالية ليلة الجمعة 2 فيفري 2018 حملة أمنية واسعة النطاق أمنتها وحدات منطقة الأمن الوطني بجندوبة أسفرت عن ايقاف 40 مفتشا عنهم في قضايا حق عام وحجز 10 دراجات نارية مسروقة ولا تحمل وثائق وتم كذلك حجز 5 سيارات مفتش عنها وتم خلال الحملة مراقبة 2500 شخص و1300 سيارة في حملة لاقت استحسان متساكني مدينة جندوبة وأكدت مرة أخرى تواصل جهود فرض النظام.