مجاز الباب.. إيقاف 62 من المفتش عنهم وحجز 125 دراجة نارية وتحرير 31 مخالفة

في حملة واسعة امنتها قوات تابعة لمنطقة الحرس الوطني بمجاز الباب تحت اشراف رئيس المنطقة تم ايقاف 62 من المفتش عنهم في قضايا مختلفة من سرقة وعنف وبراكاجات واستهلاك مخدرات واسفرت الحملة ايضا على حجز 125 دراجة نارية وتحرير 31 مخالفة اقتصادية وصحية وادوية فلاحية منتهية الصلوحية .

وشاركت مختلف الفصائل من حرس مرور وطريق عمومي وامن عمومي في هذه الحملة التي استعملت فيها 30 سيارة وانطلقت يوم السبت على الساعة الثامنة صباحا وانتهت على الساعة الثالثة مساء





سمير العيادي