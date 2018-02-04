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يوم الأحد 04 فيفري 2018
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مجاز الباب.. إيقاف 62 من المفتش عنهم وحجز 125 دراجة نارية وتحرير 31 مخالفة
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القضائي
مجاز الباب.. إيقاف 62 من المفتش عنهم وحجز 125 دراجة نارية وتحرير 31 مخالفة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 04 فيفري 2018

في حملة واسعة امنتها قوات تابعة لمنطقة الحرس الوطني بمجاز الباب تحت اشراف رئيس المنطقة تم ايقاف 62 من المفتش عنهم في قضايا مختلفة من سرقة وعنف وبراكاجات واستهلاك مخدرات واسفرت الحملة ايضا على حجز 125 دراجة نارية وتحرير 31 مخالفة اقتصادية وصحية وادوية فلاحية منتهية الصلوحية .

وشاركت مختلف الفصائل من حرس مرور وطريق عمومي وامن عمومي في هذه الحملة التي استعملت فيها 30 سيارة وانطلقت يوم السبت على الساعة الثامنة صباحا وانتهت على الساعة الثالثة مساء

سمير العيادي
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مجاز الباب.. إيقاف 62 من المفتش عنهم وحجز 125 دراجة نارية وتحرير 31 مخالفة
04 فيفري 2018 السّاعة 21:00
في حملة واسعة امنتها قوات تابعة لمنطقة الحرس الوطني
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
القضائي
مجاز الباب.. إيقاف 62 من المفتش عنهم وحجز 125 دراجة نارية وتحرير 31 مخالفة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 04 فيفري 2018

في حملة واسعة امنتها قوات تابعة لمنطقة الحرس الوطني بمجاز الباب تحت اشراف رئيس المنطقة تم ايقاف 62 من المفتش عنهم في قضايا مختلفة من سرقة وعنف وبراكاجات واستهلاك مخدرات واسفرت الحملة ايضا على حجز 125 دراجة نارية وتحرير 31 مخالفة اقتصادية وصحية وادوية فلاحية منتهية الصلوحية .

وشاركت مختلف الفصائل من حرس مرور وطريق عمومي وامن عمومي في هذه الحملة التي استعملت فيها 30 سيارة وانطلقت يوم السبت على الساعة الثامنة صباحا وانتهت على الساعة الثالثة مساء

سمير العيادي
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تكتيك جديد في التعامل معها.. «اختراق» الجماعات الارهابية وملاحقتها داخل معاقلها بالجبال
04 فيفري 2018 السّاعة 21:00
أكدت مصادر أمنية للشروق ان المؤسسة الأمنية شرعت منذ خريف العام الماضي في تغيير تعاطيها مع الخلايا الارهابية...
المزيد >>
بعد تصريحات مسؤول «الأمن البريطاني» .. إشادات دولية بتحسّن الوضع الأمني في تونس
04 فيفري 2018 السّاعة 21:00
علمت «الشروق» أن عدة دول تتجه نحو رفع تحذيراتها لسفر مواطنيها الى تونس، بعدما لمسته من نقلة نوعية في تحسّن...
المزيد >>
مجاز الباب.. إيقاف 62 من المفتش عنهم وحجز 125 دراجة نارية وتحرير 31 مخالفة
04 فيفري 2018 السّاعة 21:00
في حملة واسعة امنتها قوات تابعة لمنطقة الحرس الوطني
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
خالد الحدّاد
موعد سياسي وانتخابي هام
تدخل بلادنا خلال الأيّام القليلة القادمة مسارا انتخابيا جديدا من المنتظر أن يستكمل أحد أبرز أركان النظام السياسي الذي نصّ عليه دستور جانفي 2014.
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