بعد تصريحات مسؤول «الأمن البريطاني» .. إشادات دولية بتحسّن الوضع الأمني في تونس

تونس (الشروق)

علمت «الشروق» أن عدة دول تتجه نحو رفع تحذيراتها لسفر مواطنيها الى تونس، بعدما لمسته من نقلة نوعية في تحسّن الوضع الأمني في تونس وآخرها ما صدر عن وزير الأمن في بريطانيا.

وكان السيد «بينْ وَالاس» المسؤول الأمني البريطاني البارز زار تونس مؤخرا وقام بجانب لقاءاته مع المسؤولين التونسيين، فإنه قام بجولات ميدانية في عدد من مناطق البلاد لم يخف إثرها انبهاره بتحسن الانتشار الأمني في تونس والضربات الأمنية الناجحة التي تمّ تحقيقها في تونس، لتمتدّ الى «معاقل» الجماعات الإرهابية المتحصّنة بالجبال، بعد أن كانت تصول وتجول هناك على امتداد أعوام عديدة.

وحسب مصادر مطلعة لـ«الشروق» فإن عدة دول راسلت مؤخرا مسؤولين رسميّين تونسيين حول تطوّر أداء المؤسسة الأمنية في تونس في الحدّ من مخاطر التهديدات الإرهابية التي تستهدف البلاد ومقاومة الجريمة المنظمة رغم تعقدها وتشعّبها، ومن بين هذه الدول روسيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية والصين الشعبية والجزائر وغيرها من الدول.

وجدير بالتذكير ان آخر تقرير صادر عن تصنيفات «دافوس» للدول كان الوضع الأمني في المرتبة الأولى من جملة مؤشرات الوضع العام بالبلاد.

وأضافت مصادر «الشروق» أن الجهاز الأمني سيعرف في المرحلة القادمة المزيد من التطور باتجاه حفظ أمن البلاد والعباد ومزيد تطوير العلاقة بين الأمن والمواطن لتعود وزارة الداخلية الى سالف عافيتها التي عرفت بها سابقا على امتداد عقود من الزمان قبل أن تتعرّض الى حملة ممنهجة أدّت الى ضربها في الصّميم وإفراغها من أبرز كفاءاتها.





س . ع