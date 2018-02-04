بعد تصريحات مسؤول «الأمن البريطاني» .. إشادات دولية بتحسّن الوضع الأمني في تونس

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تونس (الشروق)
علمت «الشروق» أن عدة دول تتجه نحو رفع تحذيراتها لسفر مواطنيها الى تونس، بعدما لمسته من نقلة نوعية في تحسّن الوضع الأمني في تونس وآخرها ما صدر عن وزير الأمن في بريطانيا.
وكان السيد «بينْ وَالاس» المسؤول الأمني البريطاني البارز زار تونس مؤخرا وقام بجانب لقاءاته مع المسؤولين التونسيين، فإنه قام بجولات ميدانية في عدد من مناطق البلاد لم يخف إثرها انبهاره بتحسن الانتشار الأمني في تونس والضربات الأمنية الناجحة التي تمّ تحقيقها في تونس، لتمتدّ الى «معاقل» الجماعات الإرهابية المتحصّنة بالجبال، بعد أن كانت تصول وتجول هناك على امتداد أعوام عديدة.
وحسب مصادر مطلعة لـ«الشروق» فإن عدة دول راسلت مؤخرا مسؤولين رسميّين تونسيين حول تطوّر أداء المؤسسة الأمنية في تونس في الحدّ من مخاطر التهديدات الإرهابية التي تستهدف البلاد ومقاومة الجريمة المنظمة رغم تعقدها وتشعّبها، ومن بين هذه الدول روسيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية والصين الشعبية والجزائر وغيرها من الدول.
وجدير بالتذكير ان آخر تقرير صادر عن تصنيفات «دافوس» للدول كان الوضع الأمني في المرتبة الأولى من جملة مؤشرات الوضع العام بالبلاد.
وأضافت مصادر «الشروق» أن الجهاز الأمني سيعرف في المرحلة القادمة المزيد من التطور باتجاه حفظ أمن البلاد والعباد ومزيد تطوير العلاقة بين الأمن والمواطن لتعود وزارة الداخلية الى سالف عافيتها التي عرفت بها سابقا على امتداد عقود من الزمان قبل أن تتعرّض الى حملة ممنهجة أدّت الى ضربها في الصّميم وإفراغها من أبرز كفاءاتها.
تونس (الشروق)
علمت «الشروق» أن عدة دول تتجه نحو رفع تحذيراتها لسفر مواطنيها الى تونس، بعدما لمسته من نقلة نوعية في تحسّن الوضع الأمني في تونس وآخرها ما صدر عن وزير الأمن في بريطانيا.
وكان السيد «بينْ وَالاس» المسؤول الأمني البريطاني البارز زار تونس مؤخرا وقام بجانب لقاءاته مع المسؤولين التونسيين، فإنه قام بجولات ميدانية في عدد من مناطق البلاد لم يخف إثرها انبهاره بتحسن الانتشار الأمني في تونس والضربات الأمنية الناجحة التي تمّ تحقيقها في تونس، لتمتدّ الى «معاقل» الجماعات الإرهابية المتحصّنة بالجبال، بعد أن كانت تصول وتجول هناك على امتداد أعوام عديدة.
وحسب مصادر مطلعة لـ«الشروق» فإن عدة دول راسلت مؤخرا مسؤولين رسميّين تونسيين حول تطوّر أداء المؤسسة الأمنية في تونس في الحدّ من مخاطر التهديدات الإرهابية التي تستهدف البلاد ومقاومة الجريمة المنظمة رغم تعقدها وتشعّبها، ومن بين هذه الدول روسيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية والصين الشعبية والجزائر وغيرها من الدول.
وجدير بالتذكير ان آخر تقرير صادر عن تصنيفات «دافوس» للدول كان الوضع الأمني في المرتبة الأولى من جملة مؤشرات الوضع العام بالبلاد.
وأضافت مصادر «الشروق» أن الجهاز الأمني سيعرف في المرحلة القادمة المزيد من التطور باتجاه حفظ أمن البلاد والعباد ومزيد تطوير العلاقة بين الأمن والمواطن لتعود وزارة الداخلية الى سالف عافيتها التي عرفت بها سابقا على امتداد عقود من الزمان قبل أن تتعرّض الى حملة ممنهجة أدّت الى ضربها في الصّميم وإفراغها من أبرز كفاءاتها.
-
21:20مسيرة حاشدة في تالة
04 فيفري 2018
-
19:51تجاوز الرقم القياسي لغوارديولا: فالفيردي يدخل التاريخ مع برشلونة
04 فيفري 2018
-
19:15وزارة الشؤون الدينية تدرس تكوين مؤذنين بالتعاون مع معهد الرشيدية
04 فيفري 2018
-
19:06ذهيبة: احدهما حالته خطيرة... جريحين في حادث مرور ينتظران الاسعاف
04 فيفري 2018
-
18:49الاتحاد للطيران تسحب 5 طائرات بوينغ من أسطولها
04 فيفري 2018
-
18:23عملية سرية.. مأدبة عشاء تنتهي باعتقال زعماء مافيا في نيويورك!
04 فيفري 2018
-
18:12بلغ ما يعادل 86 يوما من التوريد: احتياطي العملة الصعبة يواصل الانحدار
04 فيفري 2018
-
17:35صحيفة "كاتالونية" تصف مستوى ريال مدريد بـ"المهزلة"
04 فيفري 2018
-
17:33بالفيديو... ترامب يتذكر إعلان قديم غريب قامت زوجته بتصويره
04 فيفري 2018
-
17:21سيدي بوزيد: خنزير وحشي يهاجم كهلا
04 فيفري 2018
-
16:53السعودية تقدم هبة لتونس بأكثر من 3ر5 مليون دولار
04 فيفري 2018
-
16:38الثلاثاء القادم: أعوان وإطارات وزارة النقل في إضراب عامّ وطني
04 فيفري 2018
-
16:29الاعراف منشغلون لتوتر العلاقة بين بعض الاجهزة الامنية والنقابة الوطنية للصحفيين
04 فيفري 2018
-
15:50كاس تونس الدور 16: سقوط عدد من اندية الرابطة الاولى ابرزهم الترجي الرياضي
04 فيفري 2018
-
15:15قابس: حجز بضائع مهربة بقيمة 189 مليونا
04 فيفري 2018
-
15:03حلق الوادي: ضبط 11 شخصا كانوا يعتزمون التسلل إلى إحدى البواخر
04 فيفري 2018
-
14:43الاعتداء على لاعب أواسط النادي البنزرتي في بن قردان
04 فيفري 2018
-
14:36فرقة بلدية دوز للتمثيل: تتويج جديد في الكاف
04 فيفري 2018
-
14:32سوسة: حادث مرور يخلف 5 إصابات أحدهم في حالة حرجة
04 فيفري 2018
-
14:17عتيد تحذر من إستعمال الأشخاص حاملي الإعاقة في الإنتخابات البلدية
04 فيفري 2018