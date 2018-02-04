تكتيك جديد في التعامل معها.. «اختراق» الجماعات الارهابية وملاحقتها داخل معاقلها بالجبال

تونس ـ الشروق

أكدت مصادر أمنية للشروق ان المؤسسة الأمنية شرعت منذ خريف العام الماضي في تغيير تعاطيها مع الخلايا الارهابية المتحصنة بالجبال من خلال اختراقها وملاحقتها داخل معاقلها. وجدير بالتذكير بأن تلك «الجماعات الارهابية» ظلت ترتع داخل الجبال لعدة أعوام وتنفّذ عملياتها الارهابية وتسارع بالعودة إلى معاقلها لتعيد التخطيط بروية لعمليات ارهابية أخرى. كما انها تمكنت من النزول إلى المناطق السكانية سواء ليلا أو نهارا.

وتعود من جديد إلى معاقلها وهناك من يقضي أسابيع داخل تلك المناطق السكانية، ثم يعود مجددا إلى الجبل وكأنه تمتّع بإجازة من الجماعة لا غير!

وحسب مصادر الشروق فإن تكتيك التعامل مع تلك الجماعات تغيّر بنسبة 100 ٪ من خلال اختراقها داخل معاقلها بطرق استخباراتية متطورة بغاية اخراجها من جحورها واستدراجها لتنقض عليها طلائع الحرس الوطني وتقتل من تقتل وتوقف من توقف.

وتضيف مصادر الشروق انه وبفضل التكتيك الجديد نجحت الأجهزة الأمنية في حصر مسالك تحرّك تلك الجماعات داخل الجبال ولم تستبعد مصادر الشروق حصول عمليات استباقية جديدة في قادم الأيام بغاية حماية أمن البلاد من شرور تلك الجماعات ومن يحرّكها ويموّلها.





سليم العجرودي