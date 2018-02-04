تكتيك جديد في التعامل معها.. «اختراق» الجماعات الارهابية وملاحقتها داخل معاقلها بالجبال

-
21:20مسيرة حاشدة في تالة
04 فيفري 2018
-
19:51تجاوز الرقم القياسي لغوارديولا: فالفيردي يدخل التاريخ مع برشلونة
04 فيفري 2018
-
19:15وزارة الشؤون الدينية تدرس تكوين مؤذنين بالتعاون مع معهد الرشيدية
04 فيفري 2018
-
19:06ذهيبة: احدهما حالته خطيرة... جريحين في حادث مرور ينتظران الاسعاف
04 فيفري 2018
-
18:49الاتحاد للطيران تسحب 5 طائرات بوينغ من أسطولها
04 فيفري 2018
-
18:23عملية سرية.. مأدبة عشاء تنتهي باعتقال زعماء مافيا في نيويورك!
04 فيفري 2018
-
18:12بلغ ما يعادل 86 يوما من التوريد: احتياطي العملة الصعبة يواصل الانحدار
04 فيفري 2018
-
17:35صحيفة "كاتالونية" تصف مستوى ريال مدريد بـ"المهزلة"
04 فيفري 2018
-
17:33بالفيديو... ترامب يتذكر إعلان قديم غريب قامت زوجته بتصويره
04 فيفري 2018
-
17:21سيدي بوزيد: خنزير وحشي يهاجم كهلا
04 فيفري 2018
-
16:53السعودية تقدم هبة لتونس بأكثر من 3ر5 مليون دولار
04 فيفري 2018
-
16:38الثلاثاء القادم: أعوان وإطارات وزارة النقل في إضراب عامّ وطني
04 فيفري 2018
-
16:29الاعراف منشغلون لتوتر العلاقة بين بعض الاجهزة الامنية والنقابة الوطنية للصحفيين
04 فيفري 2018
-
15:50كاس تونس الدور 16: سقوط عدد من اندية الرابطة الاولى ابرزهم الترجي الرياضي
04 فيفري 2018
-
15:15قابس: حجز بضائع مهربة بقيمة 189 مليونا
04 فيفري 2018
-
15:03حلق الوادي: ضبط 11 شخصا كانوا يعتزمون التسلل إلى إحدى البواخر
04 فيفري 2018
-
14:43الاعتداء على لاعب أواسط النادي البنزرتي في بن قردان
04 فيفري 2018
-
14:36فرقة بلدية دوز للتمثيل: تتويج جديد في الكاف
04 فيفري 2018
-
14:32سوسة: حادث مرور يخلف 5 إصابات أحدهم في حالة حرجة
04 فيفري 2018
-
14:17عتيد تحذر من إستعمال الأشخاص حاملي الإعاقة في الإنتخابات البلدية
04 فيفري 2018
تونس ـ الشروق
أكدت مصادر أمنية للشروق ان المؤسسة الأمنية شرعت منذ خريف العام الماضي في تغيير تعاطيها مع الخلايا الارهابية المتحصنة بالجبال من خلال اختراقها وملاحقتها داخل معاقلها. وجدير بالتذكير بأن تلك «الجماعات الارهابية» ظلت ترتع داخل الجبال لعدة أعوام وتنفّذ عملياتها الارهابية وتسارع بالعودة إلى معاقلها لتعيد التخطيط بروية لعمليات ارهابية أخرى. كما انها تمكنت من النزول إلى المناطق السكانية سواء ليلا أو نهارا.
وتعود من جديد إلى معاقلها وهناك من يقضي أسابيع داخل تلك المناطق السكانية، ثم يعود مجددا إلى الجبل وكأنه تمتّع بإجازة من الجماعة لا غير!
وحسب مصادر الشروق فإن تكتيك التعامل مع تلك الجماعات تغيّر بنسبة 100 ٪ من خلال اختراقها داخل معاقلها بطرق استخباراتية متطورة بغاية اخراجها من جحورها واستدراجها لتنقض عليها طلائع الحرس الوطني وتقتل من تقتل وتوقف من توقف.
وتضيف مصادر الشروق انه وبفضل التكتيك الجديد نجحت الأجهزة الأمنية في حصر مسالك تحرّك تلك الجماعات داخل الجبال ولم تستبعد مصادر الشروق حصول عمليات استباقية جديدة في قادم الأيام بغاية حماية أمن البلاد من شرور تلك الجماعات ومن يحرّكها ويموّلها.
تونس ـ الشروق
أكدت مصادر أمنية للشروق ان المؤسسة الأمنية شرعت منذ خريف العام الماضي في تغيير تعاطيها مع الخلايا الارهابية المتحصنة بالجبال من خلال اختراقها وملاحقتها داخل معاقلها. وجدير بالتذكير بأن تلك «الجماعات الارهابية» ظلت ترتع داخل الجبال لعدة أعوام وتنفّذ عملياتها الارهابية وتسارع بالعودة إلى معاقلها لتعيد التخطيط بروية لعمليات ارهابية أخرى. كما انها تمكنت من النزول إلى المناطق السكانية سواء ليلا أو نهارا.
وتعود من جديد إلى معاقلها وهناك من يقضي أسابيع داخل تلك المناطق السكانية، ثم يعود مجددا إلى الجبل وكأنه تمتّع بإجازة من الجماعة لا غير!
وحسب مصادر الشروق فإن تكتيك التعامل مع تلك الجماعات تغيّر بنسبة 100 ٪ من خلال اختراقها داخل معاقلها بطرق استخباراتية متطورة بغاية اخراجها من جحورها واستدراجها لتنقض عليها طلائع الحرس الوطني وتقتل من تقتل وتوقف من توقف.
وتضيف مصادر الشروق انه وبفضل التكتيك الجديد نجحت الأجهزة الأمنية في حصر مسالك تحرّك تلك الجماعات داخل الجبال ولم تستبعد مصادر الشروق حصول عمليات استباقية جديدة في قادم الأيام بغاية حماية أمن البلاد من شرور تلك الجماعات ومن يحرّكها ويموّلها.
-
21:20مسيرة حاشدة في تالة
04 فيفري 2018
-
19:51تجاوز الرقم القياسي لغوارديولا: فالفيردي يدخل التاريخ مع برشلونة
04 فيفري 2018
-
19:15وزارة الشؤون الدينية تدرس تكوين مؤذنين بالتعاون مع معهد الرشيدية
04 فيفري 2018
-
19:06ذهيبة: احدهما حالته خطيرة... جريحين في حادث مرور ينتظران الاسعاف
04 فيفري 2018
-
18:49الاتحاد للطيران تسحب 5 طائرات بوينغ من أسطولها
04 فيفري 2018
-
18:23عملية سرية.. مأدبة عشاء تنتهي باعتقال زعماء مافيا في نيويورك!
04 فيفري 2018
-
18:12بلغ ما يعادل 86 يوما من التوريد: احتياطي العملة الصعبة يواصل الانحدار
04 فيفري 2018
-
17:35صحيفة "كاتالونية" تصف مستوى ريال مدريد بـ"المهزلة"
04 فيفري 2018
-
17:33بالفيديو... ترامب يتذكر إعلان قديم غريب قامت زوجته بتصويره
04 فيفري 2018
-
17:21سيدي بوزيد: خنزير وحشي يهاجم كهلا
04 فيفري 2018
-
16:53السعودية تقدم هبة لتونس بأكثر من 3ر5 مليون دولار
04 فيفري 2018
-
16:38الثلاثاء القادم: أعوان وإطارات وزارة النقل في إضراب عامّ وطني
04 فيفري 2018
-
16:29الاعراف منشغلون لتوتر العلاقة بين بعض الاجهزة الامنية والنقابة الوطنية للصحفيين
04 فيفري 2018
-
15:50كاس تونس الدور 16: سقوط عدد من اندية الرابطة الاولى ابرزهم الترجي الرياضي
04 فيفري 2018
-
15:15قابس: حجز بضائع مهربة بقيمة 189 مليونا
04 فيفري 2018
-
15:03حلق الوادي: ضبط 11 شخصا كانوا يعتزمون التسلل إلى إحدى البواخر
04 فيفري 2018
-
14:43الاعتداء على لاعب أواسط النادي البنزرتي في بن قردان
04 فيفري 2018
-
14:36فرقة بلدية دوز للتمثيل: تتويج جديد في الكاف
04 فيفري 2018
-
14:32سوسة: حادث مرور يخلف 5 إصابات أحدهم في حالة حرجة
04 فيفري 2018
-
14:17عتيد تحذر من إستعمال الأشخاص حاملي الإعاقة في الإنتخابات البلدية
04 فيفري 2018