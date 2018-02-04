خلال ملتقى دولي .. أي مستقبل للمحاماة في ظل تطور الريبوتات ؟

تحت شعار «المحاماة في أفق 2050» نظمت الجمعية التونسية للمحامين الشبان على مدى يومين ملتقى دوليا بمقر صندوق الحيطة والتقاعد للمحامين بإشراف وزير العدل غازي الجريبي وبحضور عدد من المحامين ونائب عميد اورستانو ورئيسة الجمعية الأوروبية للمحامين الشبان.

تونس (الشروق)

وخلال افتتاحه لاشغال الملتقى أكد وزير العدل غازي الجريبي على أن ما يشهده العالم اليوم من نسق سريع للتطور التكنولوجي من شأنه أن يؤثر بصفة مباشرة على طرق وأساليب ممارسة مهنة المحاماة، مبينا أن تعامل المحامين مع حرفائهم ومع الدعاوى التي يباشرونها بدوره سيتغير خلال السنوات القادمة ليتخذ أشكالا وأساليب جديدة في التعاطي يفرضها تسارع التقدم التكنولوجي.

وثمّن وزير العدل مبادرة الجمعية التونسية للمحامين الشبان بتنظيم هذا الملتقى الهام الذي من شأنه أن يبرز وعي المحامين بالتحديات المستقبلية وحرصهم البالغ على ضرورة الإلمام بتقنيات الاتصال والتواصل الحديثة والرغبة في التمكن من قواعد القانون الدولي الخاص وقواعد التحكيم التجاري الدولي والإلمام بقواعد التجارة الدولية وعقود الاستثمار وغيرها من فرص امتلاك ماهية الاختصاصات القانونية الحديثة.

كما دعا غازي الجريبي إلى وجوب المضي في ضمان تكوين عالي الجودة للمؤهلين لممارسة مهنة المحاماة بما يسمح لمنتسبيها بالإلمام بالأنماط القانونية المستحدثة وأساليب العمل العصرية، وذلك حتى يواصل المحامون لعب دورهم المتميز والمتقدّم كشريك في إقامة العدل وتحقيق الإنصاف.

وأضاف الجريبي أن المرحلة القادمة ستشهد حتما تطورا في مستوى الخدمات القانونية المسداة من طرف المحامين، إلى جانب تغير أساليب عملهم المستقبلية مع استكمال تركيز المحكمة الرقمية والتي بدأت معالمها تظهر في عدّة أنظمة قانونية مقارنة، مذكرا بشروع وزارة العدل في وضع وتنفيذ برنامج وإستراتيجية لتطوير النظام المعلوماتي بما يمكن من إرساء عدالة رقمية في إطار البرنامج الوطني "تونس الرقمية 2020" والذي ينتظر أن يحقق تغييرا جذريا في أداء المنظومة القضائية وفي تعامل جميع أطرافها معها.

الريبوتات تعوض المحامي

ومن جانبه أضاف الاستاذ ياسين اليونسي رئيس الجمعية التونسية للمحامين الشبان أن مهمة المحامي في 2050 هي الاستعداد لمواجهة التحديات التي ستواجهها المحاماة في ظل التكنولوجيا الحديثة والرقمنة وتطور الروبوتية والكل يحلم بغد أفضل خاصة أمام تغلغل الذكاء الاصطناعي وانتشار الحوسبة السحابية وخاصة تطور قطاع الخدمات الرقمية.

ولاحظ الاستاذ اليونسي أن ما يزعج المحامين هو تطور الذكاء الاصطناعي الذي يمكن من الحصول على وثائق قانونية عبر الإنترنت وأكد ان مهنة المحاماة في أفق 2050 ستشهد استنقاصا في مجال تدخل المحامي خاصة مع نشأة لمنصات التنبئية والتي ستقدر على صياغة تنبئات قرارات المحاكم من خلال سلسلة من خوارزميات متطورة استنادا إلى فقه قضاء مخزن في بيانات مفتوحة.

وأضاف الاستاذ اليونسي أنه خوفا من الروبوتات التي ستعوض المحامين مستقبلا والتي هي قادرة على إجراء بحوث قانونية شاملة ودقيقة للغاية والتي أعفت الموظفين ومساعدي القضاء من مهامهم والتي تستغرق الكثير من الوقت ونظرا إلى أن أساليب العمل ستتطور باستعمال مكثف للعالم الافتراضي بين المحامين والمحاكم وعبر شبكة مهنية سيقع خلقها.

وأشار الأستاذ اليونسي في سياق متصل أن المحاماة ستحكمها مستقبلا العولمة والشبكات المهنية للمحامين وبالتالي ستكون المحاماة في 2050 في شكل شركات ومؤسسات وستخلق مجالات اختصاص جديدة في ظل ظهور الريبوتات واسداء الخدمات بالمحاكم ستتغير أيضا وسنشهد ظهور المحكمة الرقمية.

وفي ختام كلمته طلب الاستاذ ياسين اليونسي من وزير العدل إبلاغ رئيس الحكومة ضرورة تخصيص مجلس وزاري للنظر في كيفية تطوير مهنة المحاماة ابتداء من التوزيع العادل لقضايا الدولة.





تغطية إيمان بن عزيزة