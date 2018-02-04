القيروان .. دورة تدريبية

(الشروق) ـ مكتب القيروان

نظمت جمعية الحكمة وفرع منظمة عين تونس ببوحجلة بالتنسيق مع جمعية أكاديمية رؤية صباح اليوم السبت ، دورة تدريبية بعنوان الشباب والانتخابات البلدية تحت اشراف المدرب عمران الميراوي ببلدية بوحجلة وذلك بحضور عدد من مكونات المجتمع المدني أين تمحورت الدورة حول واجبات الشباب تجاه الاستحقاق الانتخابي البلدي القادم تخللتها عدّة تمارين تطبيقية بين الحضور وتأتي هذه الدورة تحفيزا وتشجيعا للشباب للمشاركة بكثافة في هذا الاستحقاق الانتخابي الهام وعدم مقاطعتها.



