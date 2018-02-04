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يوم الأحد 04 فيفري 2018
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الرئيس إيمانويل ماكرون لــ «الشروق»: سندعّم اقتصاد تونس ونعطي المزيد من الفرص لشبابها الرئيس إيمانويل ماكرون لــ «الشروق»: سندعّم اقتصاد تونس ونعطي المزيد من الفرص لشبابها
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شروق الجهات
القيروان .. دورة تدريبية
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 04 فيفري 2018

(الشروق) ـ مكتب القيروان
نظمت جمعية الحكمة وفرع منظمة عين تونس ببوحجلة بالتنسيق مع جمعية أكاديمية رؤية صباح اليوم السبت ، دورة تدريبية بعنوان الشباب والانتخابات البلدية تحت اشراف المدرب عمران الميراوي ببلدية بوحجلة وذلك بحضور عدد من مكونات المجتمع المدني أين تمحورت الدورة حول واجبات الشباب تجاه الاستحقاق الانتخابي البلدي القادم تخللتها عدّة تمارين تطبيقية بين الحضور وتأتي هذه الدورة تحفيزا وتشجيعا للشباب للمشاركة بكثافة في هذا الاستحقاق الانتخابي الهام وعدم مقاطعتها.

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القيروان .. دورة تدريبية
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 04 فيفري 2018

(الشروق) ـ مكتب القيروان
نظمت جمعية الحكمة وفرع منظمة عين تونس ببوحجلة بالتنسيق مع جمعية أكاديمية رؤية صباح اليوم السبت ، دورة تدريبية بعنوان الشباب والانتخابات البلدية تحت اشراف المدرب عمران الميراوي ببلدية بوحجلة وذلك بحضور عدد من مكونات المجتمع المدني أين تمحورت الدورة حول واجبات الشباب تجاه الاستحقاق الانتخابي البلدي القادم تخللتها عدّة تمارين تطبيقية بين الحضور وتأتي هذه الدورة تحفيزا وتشجيعا للشباب للمشاركة بكثافة في هذا الاستحقاق الانتخابي الهام وعدم مقاطعتها.

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04 فيفري 2018 السّاعة 21:00
لم تكن تعلم وهي تغادر منزل العائلة أنها تغادره إلى غير رجعة، ولم تكن تعلم وهي تقصد عملها في جني الزيتون أنها...
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المزيد من الأخبار...
خالد الحدّاد
موعد سياسي وانتخابي هام
تدخل بلادنا خلال الأيّام القليلة القادمة مسارا انتخابيا جديدا من المنتظر أن يستكمل أحد أبرز أركان النظام السياسي الذي نصّ عليه دستور جانفي 2014.
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