القيروان

الانتخابات البلدية مهدّدة



أكّد أمس الامين العام لحزب حركة الشعب زهير المغزاوي أن الحزب على أتم الاستعداد لخوض الانتخابات البلدية بالرغم من وجود مخاوف حقيقية تهدد الانتخابات من خلال المناخ الانتخابي الذي يسود البلاد وذلك خلال إشرافه على اجتماع شعبي بمدينة سيدي بوزيد. وأشار الى ان حركة الشعب نبهت هيئة الانتخابات في أكثر من مناسبة من المخاطر التي تهدد نزاهة الانتخابات من حياد الإدارة خاصة بعد القرارات التي اتخذها حزب نداء تونس بتعيين وزراء مشرفين على الانتخابات داخل الجهات وهو ما يعتبر استقواء بالدولة على الخصوم السياسيين وشركات سبر الآراء بناء عشوائي بتونس بدون اي سند أو مرجعية قانونية وهي التي تساهم في توجيه الرأي العام لطرف على حساب آخر. وذكر المغزاوي ان هناك مبادرة تشريعية تم تقديمها الى مجلس النواب لتنظيم القطاع. كما اعتبر المغزاوي ان هناك محاولة اليوم لبسط بعض الاطراف يدها على الإعلام من أجل توجيهه وتركيعه والمال السياسي الفاسد والعزوف عن الانتخابات في ظل حالة اليأس كلها مخاوف تهدد الإنتخابات البلدية التي يحاول الائتلاف الحاكم الفوز بها بشتى الطرق وحتى قبل إجرائها.





قيس عماري