بنزرت.. فشل المجلس المحلي للتنمية بمنزل بورقيبة

انعقدت يوم الجمعة 02 فيفري 2018 بدار الثقافة بيرم التونسي بمعتمدية منزل بورقيبة جلسة المجلس المحلي الممتاز اشرف عليها والي الجهة السيد محمد قويدر وبحضور رئيس المجلس معتمد المنطقة السيد زياد حرز الله وبقية أعضاء اللجان ومكونات المجتمع المدني وقد تم خلالها التطرق الى عديد الإشكاليات التي تعترض انجاز للمشاريع التنموية المبرمجة بالمعتمدية إضافة إلى جملة من المقترحات التي قدمها المجتمع المدني في عدة مجالات والتي ركزت أساسا على المجال البيئي والفلاحي والتشغيل والصحة بالجهة. وقد استعرض والي الجهة عدت مشاريع شملت تقريبا أغلب المجالات لعل من أبرزها القطاع الصحي ومثل ذلك المستشفى الجهوي الذي شهد أكثر من تدخل إضافة على تدعيمه بعدد من أطباء الاختصاص ومتابعته الى المشاريع التي هي بصدد المتابعة والانجاز ..

كما أكدت عديد الجمعيات المتواجدة بالمجلس انه ولابد من محاسبة كل من تورط فى انجاز المشاريع المسقطة والتي كانت جريدة «الشروق» تطرقت اليها في مقال سابق.

والي بنزرت غاضب

أعرب والي بنزرت عن امتعاضه وغضبه بخصوص اللجان التي تم تركيزها حيث أظهرت هذه اللجان فشلها الذريع في تقديم التقارير والبرامج والمشاغل المطروحة بمعتمدية منزل بورقيبة مما جعل والي بنزرت السيد محمد قويدر يقر بفشل المجلس واعتبره من أسوء المجالس التي حضر فيها بولاية بنزرت.

وقد تعهد والي بنزرت للعودة للإشراف على مجلس محلي للمنطقة في أقرب وقت تكون فيه أعمال اللجان جاهزة.





حميدة المحمودي