بنزرت.. فشل المجلس المحلي للتنمية بمنزل بورقيبة

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انعقدت يوم الجمعة 02 فيفري 2018 بدار الثقافة بيرم التونسي بمعتمدية منزل بورقيبة جلسة المجلس المحلي الممتاز اشرف عليها والي الجهة السيد محمد قويدر وبحضور رئيس المجلس معتمد المنطقة السيد زياد حرز الله وبقية أعضاء اللجان ومكونات المجتمع المدني وقد تم خلالها التطرق الى عديد الإشكاليات التي تعترض انجاز للمشاريع التنموية المبرمجة بالمعتمدية إضافة إلى جملة من المقترحات التي قدمها المجتمع المدني في عدة مجالات والتي ركزت أساسا على المجال البيئي والفلاحي والتشغيل والصحة بالجهة. وقد استعرض والي الجهة عدت مشاريع شملت تقريبا أغلب المجالات لعل من أبرزها القطاع الصحي ومثل ذلك المستشفى الجهوي الذي شهد أكثر من تدخل إضافة على تدعيمه بعدد من أطباء الاختصاص ومتابعته الى المشاريع التي هي بصدد المتابعة والانجاز ..
كما أكدت عديد الجمعيات المتواجدة بالمجلس انه ولابد من محاسبة كل من تورط فى انجاز المشاريع المسقطة والتي كانت جريدة «الشروق» تطرقت اليها في مقال سابق.
والي بنزرت غاضب
أعرب والي بنزرت عن امتعاضه وغضبه بخصوص اللجان التي تم تركيزها حيث أظهرت هذه اللجان فشلها الذريع في تقديم التقارير والبرامج والمشاغل المطروحة بمعتمدية منزل بورقيبة مما جعل والي بنزرت السيد محمد قويدر يقر بفشل المجلس واعتبره من أسوء المجالس التي حضر فيها بولاية بنزرت.
وقد تعهد والي بنزرت للعودة للإشراف على مجلس محلي للمنطقة في أقرب وقت تكون فيه أعمال اللجان جاهزة.
انعقدت يوم الجمعة 02 فيفري 2018 بدار الثقافة بيرم التونسي بمعتمدية منزل بورقيبة جلسة المجلس المحلي الممتاز اشرف عليها والي الجهة السيد محمد قويدر وبحضور رئيس المجلس معتمد المنطقة السيد زياد حرز الله وبقية أعضاء اللجان ومكونات المجتمع المدني وقد تم خلالها التطرق الى عديد الإشكاليات التي تعترض انجاز للمشاريع التنموية المبرمجة بالمعتمدية إضافة إلى جملة من المقترحات التي قدمها المجتمع المدني في عدة مجالات والتي ركزت أساسا على المجال البيئي والفلاحي والتشغيل والصحة بالجهة. وقد استعرض والي الجهة عدت مشاريع شملت تقريبا أغلب المجالات لعل من أبرزها القطاع الصحي ومثل ذلك المستشفى الجهوي الذي شهد أكثر من تدخل إضافة على تدعيمه بعدد من أطباء الاختصاص ومتابعته الى المشاريع التي هي بصدد المتابعة والانجاز ..
كما أكدت عديد الجمعيات المتواجدة بالمجلس انه ولابد من محاسبة كل من تورط فى انجاز المشاريع المسقطة والتي كانت جريدة «الشروق» تطرقت اليها في مقال سابق.
والي بنزرت غاضب
أعرب والي بنزرت عن امتعاضه وغضبه بخصوص اللجان التي تم تركيزها حيث أظهرت هذه اللجان فشلها الذريع في تقديم التقارير والبرامج والمشاغل المطروحة بمعتمدية منزل بورقيبة مما جعل والي بنزرت السيد محمد قويدر يقر بفشل المجلس واعتبره من أسوء المجالس التي حضر فيها بولاية بنزرت.
وقد تعهد والي بنزرت للعودة للإشراف على مجلس محلي للمنطقة في أقرب وقت تكون فيه أعمال اللجان جاهزة.
-
21:20مسيرة حاشدة في تالة
04 فيفري 2018
-
19:51تجاوز الرقم القياسي لغوارديولا: فالفيردي يدخل التاريخ مع برشلونة
04 فيفري 2018
-
19:15وزارة الشؤون الدينية تدرس تكوين مؤذنين بالتعاون مع معهد الرشيدية
04 فيفري 2018
-
19:06ذهيبة: احدهما حالته خطيرة... جريحين في حادث مرور ينتظران الاسعاف
04 فيفري 2018
-
18:49الاتحاد للطيران تسحب 5 طائرات بوينغ من أسطولها
04 فيفري 2018
-
18:23عملية سرية.. مأدبة عشاء تنتهي باعتقال زعماء مافيا في نيويورك!
04 فيفري 2018
-
18:12بلغ ما يعادل 86 يوما من التوريد: احتياطي العملة الصعبة يواصل الانحدار
04 فيفري 2018
-
17:35صحيفة "كاتالونية" تصف مستوى ريال مدريد بـ"المهزلة"
04 فيفري 2018
-
17:33بالفيديو... ترامب يتذكر إعلان قديم غريب قامت زوجته بتصويره
04 فيفري 2018
-
17:21سيدي بوزيد: خنزير وحشي يهاجم كهلا
04 فيفري 2018
-
16:53السعودية تقدم هبة لتونس بأكثر من 3ر5 مليون دولار
04 فيفري 2018
-
16:38الثلاثاء القادم: أعوان وإطارات وزارة النقل في إضراب عامّ وطني
04 فيفري 2018
-
16:29الاعراف منشغلون لتوتر العلاقة بين بعض الاجهزة الامنية والنقابة الوطنية للصحفيين
04 فيفري 2018
-
15:50كاس تونس الدور 16: سقوط عدد من اندية الرابطة الاولى ابرزهم الترجي الرياضي
04 فيفري 2018
-
15:15قابس: حجز بضائع مهربة بقيمة 189 مليونا
04 فيفري 2018
-
15:03حلق الوادي: ضبط 11 شخصا كانوا يعتزمون التسلل إلى إحدى البواخر
04 فيفري 2018
-
14:43الاعتداء على لاعب أواسط النادي البنزرتي في بن قردان
04 فيفري 2018
-
14:36فرقة بلدية دوز للتمثيل: تتويج جديد في الكاف
04 فيفري 2018
-
14:32سوسة: حادث مرور يخلف 5 إصابات أحدهم في حالة حرجة
04 فيفري 2018
-
14:17عتيد تحذر من إستعمال الأشخاص حاملي الإعاقة في الإنتخابات البلدية
04 فيفري 2018