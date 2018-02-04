سوسة.. خطة خماسية لغراسة 6 آلاف هكتار من الزياتين

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الشروق - مكتب الساحل
أعلن المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بسوسة محمد العبيدي أن المندوبية أعدت خطة لتنفيذها خلال السنوات الخمس المقبلة لغراسة ستة آلاف هكتار من أشجار الزيتون، موضحا أن هذه الخطة قائمة على هدفين أولهما تشبيب غابة الزيتون بالولاية حيث بلغت نسبة التهرم 9 % وثانيهما خلق نوع من الاستقرار في الإنتاج خاصة أن هناك أسواقا خارجية واعدة بإمكانها استيعاب كميات كبيرة من زيت الزيتون التونسي.
وأوضح العبيدي أن من مشاكل قطاع الزيتون في سوسة تذبذب الإنتاج الذي يتراوح بين 20 ألف و170 ألف طن (وهو حجم صابة هذا الموسم التي تعتبر قياسية) مؤكدا ضرورة إيجاد حل لهذا التذبذب والتضارب الكبير في مستوى الإنتاج من موسم إلى آخر.
وأشار المندوب إلى أن صابة هذا العام لم تشهدها سوسة منذ عشرين سنة تقريبا، وأن نسبة جني الصابة بلغت مع مطلع فيفري الجاري 90 % مؤكدا أن الموسم سار بشكل طبيعي رغم الإشكالات الحاصلة على مستوى اليد العاملة حيث أن هناك توجه هذا الموسم نحو الجني الآلي خصوصا مع مساهمة ديوان الزيت بنسبة 30 %من كلفة اقتناء آلات الجني.
وذكّر العبيدي بأن هياكل المندوبية بدأت الاستعداد لموسم جني الزيتون قبل انطلاقه بأشهر وشكلت ثلاث لجان للغرض وهي لجنة مراقبة الجني ولجنة مراقبة المعاصر ولجنة مراقبة مصبات المرجين.
الشروق - مكتب الساحل
أعلن المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بسوسة محمد العبيدي أن المندوبية أعدت خطة لتنفيذها خلال السنوات الخمس المقبلة لغراسة ستة آلاف هكتار من أشجار الزيتون، موضحا أن هذه الخطة قائمة على هدفين أولهما تشبيب غابة الزيتون بالولاية حيث بلغت نسبة التهرم 9 % وثانيهما خلق نوع من الاستقرار في الإنتاج خاصة أن هناك أسواقا خارجية واعدة بإمكانها استيعاب كميات كبيرة من زيت الزيتون التونسي.
وأوضح العبيدي أن من مشاكل قطاع الزيتون في سوسة تذبذب الإنتاج الذي يتراوح بين 20 ألف و170 ألف طن (وهو حجم صابة هذا الموسم التي تعتبر قياسية) مؤكدا ضرورة إيجاد حل لهذا التذبذب والتضارب الكبير في مستوى الإنتاج من موسم إلى آخر.
وأشار المندوب إلى أن صابة هذا العام لم تشهدها سوسة منذ عشرين سنة تقريبا، وأن نسبة جني الصابة بلغت مع مطلع فيفري الجاري 90 % مؤكدا أن الموسم سار بشكل طبيعي رغم الإشكالات الحاصلة على مستوى اليد العاملة حيث أن هناك توجه هذا الموسم نحو الجني الآلي خصوصا مع مساهمة ديوان الزيت بنسبة 30 %من كلفة اقتناء آلات الجني.
وذكّر العبيدي بأن هياكل المندوبية بدأت الاستعداد لموسم جني الزيتون قبل انطلاقه بأشهر وشكلت ثلاث لجان للغرض وهي لجنة مراقبة الجني ولجنة مراقبة المعاصر ولجنة مراقبة مصبات المرجين.
-
21:20مسيرة حاشدة في تالة
04 فيفري 2018
-
19:51تجاوز الرقم القياسي لغوارديولا: فالفيردي يدخل التاريخ مع برشلونة
04 فيفري 2018
-
19:15وزارة الشؤون الدينية تدرس تكوين مؤذنين بالتعاون مع معهد الرشيدية
04 فيفري 2018
-
19:06ذهيبة: احدهما حالته خطيرة... جريحين في حادث مرور ينتظران الاسعاف
04 فيفري 2018
-
18:49الاتحاد للطيران تسحب 5 طائرات بوينغ من أسطولها
04 فيفري 2018
-
18:23عملية سرية.. مأدبة عشاء تنتهي باعتقال زعماء مافيا في نيويورك!
04 فيفري 2018
-
18:12بلغ ما يعادل 86 يوما من التوريد: احتياطي العملة الصعبة يواصل الانحدار
04 فيفري 2018
-
17:35صحيفة "كاتالونية" تصف مستوى ريال مدريد بـ"المهزلة"
04 فيفري 2018
-
17:33بالفيديو... ترامب يتذكر إعلان قديم غريب قامت زوجته بتصويره
04 فيفري 2018
-
17:21سيدي بوزيد: خنزير وحشي يهاجم كهلا
04 فيفري 2018
-
16:53السعودية تقدم هبة لتونس بأكثر من 3ر5 مليون دولار
04 فيفري 2018
-
16:38الثلاثاء القادم: أعوان وإطارات وزارة النقل في إضراب عامّ وطني
04 فيفري 2018
-
16:29الاعراف منشغلون لتوتر العلاقة بين بعض الاجهزة الامنية والنقابة الوطنية للصحفيين
04 فيفري 2018
-
15:50كاس تونس الدور 16: سقوط عدد من اندية الرابطة الاولى ابرزهم الترجي الرياضي
04 فيفري 2018
-
15:15قابس: حجز بضائع مهربة بقيمة 189 مليونا
04 فيفري 2018
-
15:03حلق الوادي: ضبط 11 شخصا كانوا يعتزمون التسلل إلى إحدى البواخر
04 فيفري 2018
-
14:43الاعتداء على لاعب أواسط النادي البنزرتي في بن قردان
04 فيفري 2018
-
14:36فرقة بلدية دوز للتمثيل: تتويج جديد في الكاف
04 فيفري 2018
-
14:32سوسة: حادث مرور يخلف 5 إصابات أحدهم في حالة حرجة
04 فيفري 2018
-
14:17عتيد تحذر من إستعمال الأشخاص حاملي الإعاقة في الإنتخابات البلدية
04 فيفري 2018