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يوم الأحد 04 فيفري 2018
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سوسة.. خطة خماسية لغراسة 6 آلاف هكتار من الزياتين
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سوسة.. خطة خماسية لغراسة 6 آلاف هكتار من الزياتين
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 04 فيفري 2018

الشروق - مكتب الساحل
أعلن المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بسوسة محمد العبيدي أن المندوبية أعدت خطة لتنفيذها خلال السنوات الخمس المقبلة لغراسة ستة آلاف هكتار من أشجار الزيتون، موضحا أن هذه الخطة قائمة على هدفين أولهما تشبيب غابة الزيتون بالولاية حيث بلغت نسبة التهرم 9 % وثانيهما خلق نوع من الاستقرار في الإنتاج خاصة أن هناك أسواقا خارجية واعدة بإمكانها استيعاب كميات كبيرة من زيت الزيتون التونسي.
وأوضح العبيدي أن من مشاكل قطاع الزيتون في سوسة تذبذب الإنتاج الذي يتراوح بين 20 ألف و170 ألف طن (وهو حجم صابة هذا الموسم التي تعتبر قياسية) مؤكدا ضرورة إيجاد حل لهذا التذبذب والتضارب الكبير في مستوى الإنتاج من موسم إلى آخر.
وأشار المندوب إلى أن صابة هذا العام لم تشهدها سوسة منذ عشرين سنة تقريبا، وأن نسبة جني الصابة بلغت مع مطلع فيفري الجاري 90 % مؤكدا أن الموسم سار بشكل طبيعي رغم الإشكالات الحاصلة على مستوى اليد العاملة حيث أن هناك توجه هذا الموسم نحو الجني الآلي خصوصا مع مساهمة ديوان الزيت بنسبة 30 %من كلفة اقتناء آلات الجني.
وذكّر العبيدي بأن هياكل المندوبية بدأت الاستعداد لموسم جني الزيتون قبل انطلاقه بأشهر وشكلت ثلاث لجان للغرض وهي لجنة مراقبة الجني ولجنة مراقبة المعاصر ولجنة مراقبة مصبات المرجين.

مكرم السعيدي
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شروق الجهات
سوسة.. خطة خماسية لغراسة 6 آلاف هكتار من الزياتين
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 04 فيفري 2018

الشروق - مكتب الساحل
أعلن المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بسوسة محمد العبيدي أن المندوبية أعدت خطة لتنفيذها خلال السنوات الخمس المقبلة لغراسة ستة آلاف هكتار من أشجار الزيتون، موضحا أن هذه الخطة قائمة على هدفين أولهما تشبيب غابة الزيتون بالولاية حيث بلغت نسبة التهرم 9 % وثانيهما خلق نوع من الاستقرار في الإنتاج خاصة أن هناك أسواقا خارجية واعدة بإمكانها استيعاب كميات كبيرة من زيت الزيتون التونسي.
وأوضح العبيدي أن من مشاكل قطاع الزيتون في سوسة تذبذب الإنتاج الذي يتراوح بين 20 ألف و170 ألف طن (وهو حجم صابة هذا الموسم التي تعتبر قياسية) مؤكدا ضرورة إيجاد حل لهذا التذبذب والتضارب الكبير في مستوى الإنتاج من موسم إلى آخر.
وأشار المندوب إلى أن صابة هذا العام لم تشهدها سوسة منذ عشرين سنة تقريبا، وأن نسبة جني الصابة بلغت مع مطلع فيفري الجاري 90 % مؤكدا أن الموسم سار بشكل طبيعي رغم الإشكالات الحاصلة على مستوى اليد العاملة حيث أن هناك توجه هذا الموسم نحو الجني الآلي خصوصا مع مساهمة ديوان الزيت بنسبة 30 %من كلفة اقتناء آلات الجني.
وذكّر العبيدي بأن هياكل المندوبية بدأت الاستعداد لموسم جني الزيتون قبل انطلاقه بأشهر وشكلت ثلاث لجان للغرض وهي لجنة مراقبة الجني ولجنة مراقبة المعاصر ولجنة مراقبة مصبات المرجين.

مكرم السعيدي
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خالد الحدّاد
موعد سياسي وانتخابي هام
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