الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم الأحد 04 فيفري 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
القصرين.. تلميذة الباكالوريا تلقى حتفها من سيارة «404 باشي» وهي في طريقها إلى العمل.. عاملات الفلاحة... معاناة متواصلة
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
الرئيس إيمانويل ماكرون لــ «الشروق»: سندعّم اقتصاد تونس ونعطي المزيد من الفرص لشبابها الرئيس إيمانويل ماكرون لــ «الشروق»: سندعّم اقتصاد تونس ونعطي المزيد من الفرص لشبابها
خالد الحدّاد
موعد سياسي وانتخابي هام
تدخل بلادنا خلال الأيّام القليلة القادمة مسارا انتخابيا جديدا من المنتظر أن يستكمل أحد أبرز أركان النظام السياسي الذي نصّ عليه دستور جانفي 2014.
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
جريدة الشروق ليوم السبت 03 فيفري 2018 ايقاف الفنانة اساور ووالدتها كاس تونس الدور 16: سقوط عدد من اندية الرابطة الاولى ابرزهم... جريدة الشروق ليوم الأحد 04 فيفري 2018 تعرّض عبد الوهاب الجمل إلى براكاج ! قاسم كافي: غنّيت في اسرائيل واعتذر بالفيديو: حارس يسجل هدفًا عابرًا للقارات في إسبانيا رئيس الحكومة يستقبل رئيس الترجي الرياضي
شروق الجهات
القصرين.. تلميذة الباكالوريا تلقى حتفها من سيارة «404 باشي» وهي في طريقها إلى العمل.. عاملات الفلاحة... معاناة متواصلة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 04 فيفري 2018

لم تكن تعلم وهي تغادر منزل العائلة أنها تغادره إلى غير رجعة، ولم تكن تعلم وهي تقصد عملها في جني الزيتون أنها لن تعود إلى مقاعد الدراسة بعد عطلة نصف السداسي الثاني.

تلميذة البكالوريا تحلم بالدخول إلى الجامعة وتحصيل مستقبل أفضل ولكن الموت باغتها وقضى على حلمها وحلم عائلتها. هويدة حاجي تلميذة البكالوريا غادرت منزل عائلتها المتكونة من 11 فردا بحاسي الفريد – يتامي من الأب – فجرا لتلتحق بثماني فتيات أخريات للذهاب إلى العمل في جني الزيتون في معتمدية عمرة من ولاية قفصة على متن سيارة«404 باشي» لتحصيل بعض الدنانير للتكفل بمصاريف دراستها خاصة وأنها يتيمة الأب ووالدتها مسنة وتعاني من مخلفات حادث كانت تعرضت له سابقا وتنتمي لعائلة وفيرة العدد ( 11 فردا )، أربعة منهم متحصلون على شهائد جامعية ولكنهم عاطلون عن العمل – حسب تصريح شقيقتها سهام حاجي ( متحصلة على الإجازة منذ 7 سنوات ) ، وفي الطريق سقطت الضحية من على السيارة ليصطدم رأسها بالمعبد مما تسبب لها في نزيف تم على إثره نقلها الى أحد مستشفيات صفاقس وهناك فارقت الحياة بعد يوم وحيد من الحادث تاركة وراءها أكواما من الكتب وأفراد أسرة زادهم فقدان هويدة مأساة على مأساة الفقر والتهميش التي يواجهونها في أفقر معتمدية في الجمهورية.
هويدة تعكس واقعا تنمويا هشا بحاسي الفريد
لئن تدخل وفاة التلميذة هويدة حاجي في بوتقة القضاء والقدر الا أنها تعكس واقعا تنمويا هشا، وحالة من التهميش الرهيب، فحاسي الفريد هي أفقر معتمدية في الجمهورية وموقعها الجغرافي المنعزل بين الجبال زاد من مأساتها، وما هذه الأسرة التي تنتمي اليها هويدة سوى انعكاس لـ99 % من الأسر في هذه المعتمدية، فلا يخلو منزل من متحصل على شهادة عليا، وكل أفراد الأسر يسعون الى كسب قوت يومهم من جنى الزيتون واقتلاع الحلفاء وبقية الأعمال الفلاحية بما في ذلك الرعي في الجبال المحاذية ومنها جبل السلوم رغم المخاطر التي تحيط بهم جراء الألغام المنتشرة من حولهم.
حادثة هويدة ومسألة المستشفى الجامعي
كان بالإمكان إنقاذ حياة هويدة لو كان للقصرين مستشفى مجهزا، فالضحية تعرضت الى نزيف في الرأس وعملية نقلها إلى صفاقس تستوجب في أسرع الحالات ساعتين ونصف الساعة مع ما يرافق هذه المدة الزمنية من استفحال لحالة المريض، وحالة هويدة ليست الأولى بل أن أغلبية المرضى تتم إحالتهم إما إلى صفاقس أو سوسة وذلك لانعدام التجهيزات اللازمة في مستشفى القصرين وغياب الإطار الطبي المختص وفي بعض الأحيان ترفض هذه المستشفيات استقبال المريض بتعلة عدم وجود مكان شاغر وهذه الحادثة تعيد الى الأذهان مطلب الأهالي بتحويل المستشفى الحالي إلى جامعي ليجنبهم عناء التنقل إلى الولايات الأخرى.

محمد صلاح حقي
تقرؤون أيضا
مسيرة حاشدة في تالة
04 فيفري 2018 السّاعة 21:20
شهدت مدينة تالة اليوم مسيرة حاشدة جاب فيها آلاف المواطنين شوارع المدينة، بمناسبة مرور 114 سنة على تأسيس بلدية...
المزيد >>
توزر ... لوبيات «الملح» تهدّد شطّ الجريد
04 فيفري 2018 السّاعة 21:00
يمتدّ شطّ الجريد من مدينة قبلي شرقا إلى مدينة حزوة غربا ويبلغ طوله 120 كلم ويشغل مساحة قدرها 5862 كم2 ويعتبر من...
المزيد >>
صوت الشارع .. ما رأيك في إدراج شطّ الجريد في لائحة التراث العالمي ؟
04 فيفري 2018 السّاعة 21:00
لطفي بوجمعة
المزيد >>
القصرين.. تلميذة الباكالوريا تلقى حتفها من سيارة «404 باشي» وهي في طريقها إلى العمل.. عاملات الفلاحة... معاناة...
04 فيفري 2018 السّاعة 21:00
لم تكن تعلم وهي تغادر منزل العائلة أنها تغادره إلى غير رجعة، ولم تكن تعلم وهي تقصد عملها في جني الزيتون أنها...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
شروق الجهات
القصرين.. تلميذة الباكالوريا تلقى حتفها من سيارة «404 باشي» وهي في طريقها إلى العمل.. عاملات الفلاحة... معاناة متواصلة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 04 فيفري 2018

لم تكن تعلم وهي تغادر منزل العائلة أنها تغادره إلى غير رجعة، ولم تكن تعلم وهي تقصد عملها في جني الزيتون أنها لن تعود إلى مقاعد الدراسة بعد عطلة نصف السداسي الثاني.

تلميذة البكالوريا تحلم بالدخول إلى الجامعة وتحصيل مستقبل أفضل ولكن الموت باغتها وقضى على حلمها وحلم عائلتها. هويدة حاجي تلميذة البكالوريا غادرت منزل عائلتها المتكونة من 11 فردا بحاسي الفريد – يتامي من الأب – فجرا لتلتحق بثماني فتيات أخريات للذهاب إلى العمل في جني الزيتون في معتمدية عمرة من ولاية قفصة على متن سيارة«404 باشي» لتحصيل بعض الدنانير للتكفل بمصاريف دراستها خاصة وأنها يتيمة الأب ووالدتها مسنة وتعاني من مخلفات حادث كانت تعرضت له سابقا وتنتمي لعائلة وفيرة العدد ( 11 فردا )، أربعة منهم متحصلون على شهائد جامعية ولكنهم عاطلون عن العمل – حسب تصريح شقيقتها سهام حاجي ( متحصلة على الإجازة منذ 7 سنوات ) ، وفي الطريق سقطت الضحية من على السيارة ليصطدم رأسها بالمعبد مما تسبب لها في نزيف تم على إثره نقلها الى أحد مستشفيات صفاقس وهناك فارقت الحياة بعد يوم وحيد من الحادث تاركة وراءها أكواما من الكتب وأفراد أسرة زادهم فقدان هويدة مأساة على مأساة الفقر والتهميش التي يواجهونها في أفقر معتمدية في الجمهورية.
هويدة تعكس واقعا تنمويا هشا بحاسي الفريد
لئن تدخل وفاة التلميذة هويدة حاجي في بوتقة القضاء والقدر الا أنها تعكس واقعا تنمويا هشا، وحالة من التهميش الرهيب، فحاسي الفريد هي أفقر معتمدية في الجمهورية وموقعها الجغرافي المنعزل بين الجبال زاد من مأساتها، وما هذه الأسرة التي تنتمي اليها هويدة سوى انعكاس لـ99 % من الأسر في هذه المعتمدية، فلا يخلو منزل من متحصل على شهادة عليا، وكل أفراد الأسر يسعون الى كسب قوت يومهم من جنى الزيتون واقتلاع الحلفاء وبقية الأعمال الفلاحية بما في ذلك الرعي في الجبال المحاذية ومنها جبل السلوم رغم المخاطر التي تحيط بهم جراء الألغام المنتشرة من حولهم.
حادثة هويدة ومسألة المستشفى الجامعي
كان بالإمكان إنقاذ حياة هويدة لو كان للقصرين مستشفى مجهزا، فالضحية تعرضت الى نزيف في الرأس وعملية نقلها إلى صفاقس تستوجب في أسرع الحالات ساعتين ونصف الساعة مع ما يرافق هذه المدة الزمنية من استفحال لحالة المريض، وحالة هويدة ليست الأولى بل أن أغلبية المرضى تتم إحالتهم إما إلى صفاقس أو سوسة وذلك لانعدام التجهيزات اللازمة في مستشفى القصرين وغياب الإطار الطبي المختص وفي بعض الأحيان ترفض هذه المستشفيات استقبال المريض بتعلة عدم وجود مكان شاغر وهذه الحادثة تعيد الى الأذهان مطلب الأهالي بتحويل المستشفى الحالي إلى جامعي ليجنبهم عناء التنقل إلى الولايات الأخرى.

محمد صلاح حقي
تقرؤون أيضا
مسيرة حاشدة في تالة
04 فيفري 2018 السّاعة 21:20
شهدت مدينة تالة اليوم مسيرة حاشدة جاب فيها آلاف المواطنين شوارع المدينة، بمناسبة مرور 114 سنة على تأسيس بلدية...
المزيد >>
توزر ... لوبيات «الملح» تهدّد شطّ الجريد
04 فيفري 2018 السّاعة 21:00
يمتدّ شطّ الجريد من مدينة قبلي شرقا إلى مدينة حزوة غربا ويبلغ طوله 120 كلم ويشغل مساحة قدرها 5862 كم2 ويعتبر من...
المزيد >>
صوت الشارع .. ما رأيك في إدراج شطّ الجريد في لائحة التراث العالمي ؟
04 فيفري 2018 السّاعة 21:00
لطفي بوجمعة
المزيد >>
القصرين.. تلميذة الباكالوريا تلقى حتفها من سيارة «404 باشي» وهي في طريقها إلى العمل.. عاملات الفلاحة... معاناة...
04 فيفري 2018 السّاعة 21:00
لم تكن تعلم وهي تغادر منزل العائلة أنها تغادره إلى غير رجعة، ولم تكن تعلم وهي تقصد عملها في جني الزيتون أنها...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
خالد الحدّاد
موعد سياسي وانتخابي هام
تدخل بلادنا خلال الأيّام القليلة القادمة مسارا انتخابيا جديدا من المنتظر أن يستكمل أحد أبرز أركان النظام السياسي الذي نصّ عليه دستور جانفي 2014.
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
جريدة الشروق ليوم السبت 03 فيفري 2018 ايقاف الفنانة اساور ووالدتها كاس تونس الدور 16: سقوط عدد من اندية الرابطة الاولى ابرزهم... جريدة الشروق ليوم الأحد 04 فيفري 2018 تعرّض عبد الوهاب الجمل إلى براكاج ! قاسم كافي: غنّيت في اسرائيل واعتذر بالفيديو: حارس يسجل هدفًا عابرًا للقارات في إسبانيا رئيس الحكومة يستقبل رئيس الترجي الرياضي
﻿