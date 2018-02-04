القصرين.. تلميذة الباكالوريا تلقى حتفها من سيارة «404 باشي» وهي في طريقها إلى العمل.. عاملات الفلاحة... معاناة متواصلة

لم تكن تعلم وهي تغادر منزل العائلة أنها تغادره إلى غير رجعة، ولم تكن تعلم وهي تقصد عملها في جني الزيتون أنها لن تعود إلى مقاعد الدراسة بعد عطلة نصف السداسي الثاني.

تلميذة البكالوريا تحلم بالدخول إلى الجامعة وتحصيل مستقبل أفضل ولكن الموت باغتها وقضى على حلمها وحلم عائلتها. هويدة حاجي تلميذة البكالوريا غادرت منزل عائلتها المتكونة من 11 فردا بحاسي الفريد – يتامي من الأب – فجرا لتلتحق بثماني فتيات أخريات للذهاب إلى العمل في جني الزيتون في معتمدية عمرة من ولاية قفصة على متن سيارة«404 باشي» لتحصيل بعض الدنانير للتكفل بمصاريف دراستها خاصة وأنها يتيمة الأب ووالدتها مسنة وتعاني من مخلفات حادث كانت تعرضت له سابقا وتنتمي لعائلة وفيرة العدد ( 11 فردا )، أربعة منهم متحصلون على شهائد جامعية ولكنهم عاطلون عن العمل – حسب تصريح شقيقتها سهام حاجي ( متحصلة على الإجازة منذ 7 سنوات ) ، وفي الطريق سقطت الضحية من على السيارة ليصطدم رأسها بالمعبد مما تسبب لها في نزيف تم على إثره نقلها الى أحد مستشفيات صفاقس وهناك فارقت الحياة بعد يوم وحيد من الحادث تاركة وراءها أكواما من الكتب وأفراد أسرة زادهم فقدان هويدة مأساة على مأساة الفقر والتهميش التي يواجهونها في أفقر معتمدية في الجمهورية.

هويدة تعكس واقعا تنمويا هشا بحاسي الفريد

لئن تدخل وفاة التلميذة هويدة حاجي في بوتقة القضاء والقدر الا أنها تعكس واقعا تنمويا هشا، وحالة من التهميش الرهيب، فحاسي الفريد هي أفقر معتمدية في الجمهورية وموقعها الجغرافي المنعزل بين الجبال زاد من مأساتها، وما هذه الأسرة التي تنتمي اليها هويدة سوى انعكاس لـ99 % من الأسر في هذه المعتمدية، فلا يخلو منزل من متحصل على شهادة عليا، وكل أفراد الأسر يسعون الى كسب قوت يومهم من جنى الزيتون واقتلاع الحلفاء وبقية الأعمال الفلاحية بما في ذلك الرعي في الجبال المحاذية ومنها جبل السلوم رغم المخاطر التي تحيط بهم جراء الألغام المنتشرة من حولهم.

حادثة هويدة ومسألة المستشفى الجامعي

كان بالإمكان إنقاذ حياة هويدة لو كان للقصرين مستشفى مجهزا، فالضحية تعرضت الى نزيف في الرأس وعملية نقلها إلى صفاقس تستوجب في أسرع الحالات ساعتين ونصف الساعة مع ما يرافق هذه المدة الزمنية من استفحال لحالة المريض، وحالة هويدة ليست الأولى بل أن أغلبية المرضى تتم إحالتهم إما إلى صفاقس أو سوسة وذلك لانعدام التجهيزات اللازمة في مستشفى القصرين وغياب الإطار الطبي المختص وفي بعض الأحيان ترفض هذه المستشفيات استقبال المريض بتعلة عدم وجود مكان شاغر وهذه الحادثة تعيد الى الأذهان مطلب الأهالي بتحويل المستشفى الحالي إلى جامعي ليجنبهم عناء التنقل إلى الولايات الأخرى.





محمد صلاح حقي