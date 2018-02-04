صوت الشارع .. ما رأيك في إدراج شطّ الجريد في لائحة التراث العالمي ؟

لطفي بوجمعة

أنا مع إدراجه ضمن التراث العالمي لليونسكو فهنالك امتيازات عديدة ستنجم عن الادراج وستسفيد منها بلدية دقاش وكافة الأنشطة الثقافية والسياحية في الجهة ستكون مدعومة من طرف اليونسكو فهذه المنظمة العالمية دورها رقابي فقط وليس هنالك تأثير على عملية استغلال الملح بشط الجريد.

كمال الخالدي

أنا ضدّ إدراجه فهنالك شبهة في فتح الملف وسرعة تنفيذه مبالغ فيها قبل الانتخابات المحلية فلماذا لم يتم تأجيل عملية الادراج إلى حين انتخاب سلطة محلية لها صلوحيات تخدم التنمية لفائدة منطقة دقاش وجهة توزر والمجالس المنتخبة تولي المسألة الأهمية اللازمة ؟ فاليونسكو تعتمد شرط موافقة أهالي الجهة والمنطقة في عملية الادراج.

علي تريكي

أنا مع إدراج شط الجريد ضمن التراث العالمي لليونسكو لحمايته من كلّ الشّوائب البيئية والصناعية على غرار تلويث الشّاطئ والاستغلال العشوائي للملح وبالإضافة إلى ذلك ففي إدراجه مردودية اجتماعية واقتصادية وبيئية لفائدة الجهة بصفة مباشرة وتونس بصفة عامّة

سنية قراش

أنا مع إدراج شط الجريد ضمن التراث العالمي لليونسكو شرط عدم المساس باستثمار الملح وتثمينه في استثمارات أخرى ففي إدراجه إضافة للجهة بتثمين السياحة الصحراوية والثقافية والاستشفائية بالجهة وحمايته كمعلم تاريخي من التدخلات العشوائية .