صوت الشارع .. ما رأيك في إدراج شطّ الجريد في لائحة التراث العالمي ؟

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لطفي بوجمعة
أنا مع إدراجه ضمن التراث العالمي لليونسكو فهنالك امتيازات عديدة ستنجم عن الادراج وستسفيد منها بلدية دقاش وكافة الأنشطة الثقافية والسياحية في الجهة ستكون مدعومة من طرف اليونسكو فهذه المنظمة العالمية دورها رقابي فقط وليس هنالك تأثير على عملية استغلال الملح بشط الجريد.
كمال الخالدي
أنا ضدّ إدراجه فهنالك شبهة في فتح الملف وسرعة تنفيذه مبالغ فيها قبل الانتخابات المحلية فلماذا لم يتم تأجيل عملية الادراج إلى حين انتخاب سلطة محلية لها صلوحيات تخدم التنمية لفائدة منطقة دقاش وجهة توزر والمجالس المنتخبة تولي المسألة الأهمية اللازمة ؟ فاليونسكو تعتمد شرط موافقة أهالي الجهة والمنطقة في عملية الادراج.
علي تريكي
أنا مع إدراج شط الجريد ضمن التراث العالمي لليونسكو لحمايته من كلّ الشّوائب البيئية والصناعية على غرار تلويث الشّاطئ والاستغلال العشوائي للملح وبالإضافة إلى ذلك ففي إدراجه مردودية اجتماعية واقتصادية وبيئية لفائدة الجهة بصفة مباشرة وتونس بصفة عامّة
سنية قراش
أنا مع إدراج شط الجريد ضمن التراث العالمي لليونسكو شرط عدم المساس باستثمار الملح وتثمينه في استثمارات أخرى ففي إدراجه إضافة للجهة بتثمين السياحة الصحراوية والثقافية والاستشفائية بالجهة وحمايته كمعلم تاريخي من التدخلات العشوائية .
لطفي بوجمعة
أنا مع إدراجه ضمن التراث العالمي لليونسكو فهنالك امتيازات عديدة ستنجم عن الادراج وستسفيد منها بلدية دقاش وكافة الأنشطة الثقافية والسياحية في الجهة ستكون مدعومة من طرف اليونسكو فهذه المنظمة العالمية دورها رقابي فقط وليس هنالك تأثير على عملية استغلال الملح بشط الجريد.
كمال الخالدي
أنا ضدّ إدراجه فهنالك شبهة في فتح الملف وسرعة تنفيذه مبالغ فيها قبل الانتخابات المحلية فلماذا لم يتم تأجيل عملية الادراج إلى حين انتخاب سلطة محلية لها صلوحيات تخدم التنمية لفائدة منطقة دقاش وجهة توزر والمجالس المنتخبة تولي المسألة الأهمية اللازمة ؟ فاليونسكو تعتمد شرط موافقة أهالي الجهة والمنطقة في عملية الادراج.
علي تريكي
أنا مع إدراج شط الجريد ضمن التراث العالمي لليونسكو لحمايته من كلّ الشّوائب البيئية والصناعية على غرار تلويث الشّاطئ والاستغلال العشوائي للملح وبالإضافة إلى ذلك ففي إدراجه مردودية اجتماعية واقتصادية وبيئية لفائدة الجهة بصفة مباشرة وتونس بصفة عامّة
سنية قراش
أنا مع إدراج شط الجريد ضمن التراث العالمي لليونسكو شرط عدم المساس باستثمار الملح وتثمينه في استثمارات أخرى ففي إدراجه إضافة للجهة بتثمين السياحة الصحراوية والثقافية والاستشفائية بالجهة وحمايته كمعلم تاريخي من التدخلات العشوائية .
-
21:20مسيرة حاشدة في تالة
04 فيفري 2018
-
19:51تجاوز الرقم القياسي لغوارديولا: فالفيردي يدخل التاريخ مع برشلونة
04 فيفري 2018
-
19:15وزارة الشؤون الدينية تدرس تكوين مؤذنين بالتعاون مع معهد الرشيدية
04 فيفري 2018
-
19:06ذهيبة: احدهما حالته خطيرة... جريحين في حادث مرور ينتظران الاسعاف
04 فيفري 2018
-
18:49الاتحاد للطيران تسحب 5 طائرات بوينغ من أسطولها
04 فيفري 2018
-
18:23عملية سرية.. مأدبة عشاء تنتهي باعتقال زعماء مافيا في نيويورك!
04 فيفري 2018
-
18:12بلغ ما يعادل 86 يوما من التوريد: احتياطي العملة الصعبة يواصل الانحدار
04 فيفري 2018
-
17:35صحيفة "كاتالونية" تصف مستوى ريال مدريد بـ"المهزلة"
04 فيفري 2018
-
17:33بالفيديو... ترامب يتذكر إعلان قديم غريب قامت زوجته بتصويره
04 فيفري 2018
-
17:21سيدي بوزيد: خنزير وحشي يهاجم كهلا
04 فيفري 2018
-
16:53السعودية تقدم هبة لتونس بأكثر من 3ر5 مليون دولار
04 فيفري 2018
-
16:38الثلاثاء القادم: أعوان وإطارات وزارة النقل في إضراب عامّ وطني
04 فيفري 2018
-
16:29الاعراف منشغلون لتوتر العلاقة بين بعض الاجهزة الامنية والنقابة الوطنية للصحفيين
04 فيفري 2018
-
15:50كاس تونس الدور 16: سقوط عدد من اندية الرابطة الاولى ابرزهم الترجي الرياضي
04 فيفري 2018
-
15:15قابس: حجز بضائع مهربة بقيمة 189 مليونا
04 فيفري 2018
-
15:03حلق الوادي: ضبط 11 شخصا كانوا يعتزمون التسلل إلى إحدى البواخر
04 فيفري 2018
-
14:43الاعتداء على لاعب أواسط النادي البنزرتي في بن قردان
04 فيفري 2018
-
14:36فرقة بلدية دوز للتمثيل: تتويج جديد في الكاف
04 فيفري 2018
-
14:32سوسة: حادث مرور يخلف 5 إصابات أحدهم في حالة حرجة
04 فيفري 2018
-
14:17عتيد تحذر من إستعمال الأشخاص حاملي الإعاقة في الإنتخابات البلدية
04 فيفري 2018