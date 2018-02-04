توزر ... لوبيات «الملح» تهدّد شطّ الجريد

يمتدّ شطّ الجريد من مدينة قبلي شرقا إلى مدينة حزوة غربا ويبلغ طوله 120 كلم ويشغل مساحة قدرها 5862 كم2 ويعتبر من أهمّ مميزات الجنوب الغربي التونسي تتفجّر المياه فيه في الشتاء وفي الصّيف تكسوه طبقة من الملح .

توزر ـ الشروق :

وتتوفّر فيه الأملاح المعدنية بكميات كبيرة وهي من أهمّ الثروات المائية نظرا لقيمتها الكبيرة في عالم الصّناعة والطب بالإضافة إلى الدّور الغذائي للملح ورغم أهميته فإنّه لم يقع التسريع باستغلاله بما من شأنه المساهمة في تنويع القاعدة الاقتصادية ودفع التنمية والتشغيل بالجهة ,ففي شط الجريد مؤسسة واحدة منتصبة به منذ سنوات وهي صاحبة الامتياز الوحيد في استخراج الملح من الجهة وتستغلّ حوالي 100ألف طن سنويا على مساحة 800 هكتار من إجمالي مساحته .

وقد أدّى الامتياز الخاصّ بهذه المؤسسة إلى غياب المنافسة في هذا القطاع وتعدّدت رغبات الاستثمار فيه بعد الثّورة وهي حسب مصادر من دائرة العمل الاقتصادي والاستثمار بولاية توزر 13 ملفا أودعت لدى مصالح الإدارة العامّة للطاقة والمناجم بوزارة الصناعة والطاقة تسعة منها لمستثمرين وشركات استثمارية قصد استخراج واستغلال الملح ...ويتذمّــر هــؤلاء المستثمرون من التعطيلات الادارية لبعث مشاريعهم وانعكاسات إدراجه ضمن لائحة التراث العالمي لليونسكو وهي استثمارات ضرورية وينبغي عدم الاكتفاء باستخراج الملح وتصديره منتوجا خامّا واستغلاله في مجال الصناعات الكيميائية وغيرها حسب مصادر من مصالح مختصّة والتي تحذّر في نفس الوقت من خطر استغلاله بشكل مفرط و الاخلالات البيئية به .

تعطيلات إدارية متواصلة..

وللوقوف على مستجدّات رغبات الاستثمار بشطّ الجريد اتصلت «الشروق «بالمسثمرين عماد العمري صاحب شركة – الجريد للملح – وزهير البوعيدي صاحب شركة – شط الجريد للملح- فأوضحا أنّهما قدّما ملفيهما سنة2012 على مستوى جهوي وسنة2014 على مستوى وزارة الصناعة سابقا وتبلغ الكلفة التقديرية حوالي 02 مليون دينار و500 ألف دينار بطاقة تشغيلية في حدود 30 موطن شغل قار لكلّ مشروع عند الانطلاق ويبلغ عدد المستمرين من جهة توزر سبعة من مجموع 13 مستثمرا من جهات مختلفة بالبلاد وبشراكة أجنبية ,وشكّلت التعطيلات الادارية والبيروقراطية حسب قولهما أهمّ العوائق امام بعث مشروعيهما وأبرزها عدم النّظر في الملفات في أوقاتها وتعمّد الوزارة تكوين لجان بحث في الطّرق المثلى للاستغلال وتضارب مصالح المستثمرين مع بعض اللّوبيات التي تسعى إلى وضع يدها على شطّ الجريد وحرمان أبناء الجهة من الاستثمار فيه وبعض التعطيلات الأخرى وبشروط مجحفة على غرار طلب توفير كافة الموارد المالية للمشروع قبل الحصول على رخصة الاستغلال في حين أنّ المؤسسات المالية والشركات الأجنبية لا توافق على المساهمة في التمويل إلا بعد الحصول على امتياز الاستغلال وهي اشكالية مازالت قائمة ولم تقم الوزارة بحلّها وفي المقابل يشجع رئيس الحكومة على الاستثمار والمبادرة الشخصية وتخفيف الأعباء عن الباعثين الشبّان .

لائحة التراث العالمي..

وأضاف العمري والبوعبيدي أنّ المستثمرين الجدد تفاجؤوا مؤخرا بالقرار الصادر من وزارة الثقافة والقاضي بإدراج شط الجريد ضمن منظومة التراث العالمي لليونسكو فلقد أثار لديهم مخاوف عديدة نتيجة أزمة عدم الثقة بينهم وبين الوزارة فالبرغم من تطمينات وزير الثقافة محمد زين العابدين خلال زيارته إلى ولاية توزر يوم 29 أكتوبر 2017 لدى إشرافه على تظاهرة تحسيسية لترسيم شط الجريد على لائحة التراث العالمي لليونسكو , فقد طالبوا بضمانات قانونية والعودة إلى مائدة الحوار ورفض القرارات المسقطة قصد توضيح الرؤيا فيما يتعلق بملف التّضمين وانعكاساته على طريقة الاستثمار أو فرض شروط على المستثمرين علما أنّهم تكبدوا خسائر مالية كبيرة في مراحل إعداد الملفات والبحث والاستكشاف لكنّ وزارة الثقافة لم تحترم تعهداتها المتمثلة في العودة إلى مائدة الحوار صحبة أطياف المجتمع المدني بتوزر وخبراء في جميع المجالات للنظر في انعكاسات قرار التّضمين. فقد أعلن المدير العام المستشار لدى وزير الثقافة مؤخرا في قناة تلفزية خاصّة أنّه تمّ تضمين ملف شطّ الجريد لدى اليونسكو على مستوى الشّكل ، وينتظر البوعبيدي والعمري استكمال بعض الوثائق المالية لمشروعيهما اللذين بلغت نسبة انجاز كلّ منهما حوالي 90 % للحصول على رخص الاستغلال وتوضيح الرؤيا فيما يتعلّق بتضمين شط الجريد ضمن لائحة التراث العالمي لليونسكو للانطلاق في المشروع .

المخاطر والتهديدات..

لقيت رغبات الاستثمار والمطالبة بالتسريع في منح رخص للمستثمرين الجدد وتوضيح رؤيا انعكاسات قرار التضمين على المستثمرين والجهة مساندة من مختلف أطياف مكونات المجتمع المدني لكنّ بعض المختصّين في المجال الجيولوجي أعربوا عن مخاوفهم من الخطر المهدّد من الاستغلال المفرط لملح شطّ الجريد فقد أوضح لنا أحدهم تحفّظ عن ذكر اسمه قوله بأنّ شط الجريد يحتوي على مائدة جوفية قليلة العمق بها مياه مالحة جدّا تتراوح ملوحتها بين 150 غرام و350 غرام في اللّتر الواحد ويشكّل الشط المتنفّس للموائد العميقة وخاصة المائدة المسماة المركب النهائي وخزانها رملي في منطقة الجريد وكلسي في منطقة نفزاوة وهذه الموائد الجوفية تشهد في الوقت الحاضر هبوط منسوبها بفعل الاستغلال المفرط تحت مستوى شط ّالجريد وأصبحت مهددة بتسرّب المياه المالحة إلى خزّانها وخاصة بجهة قبلي في كلّ الواحات المحاذية للشطّ وهذا لا يعني أنّ واحات الجريد غير معنية بهذا التهديد ولكنه أقلّ حدّة من جهة قبلي لكون الخزّان رملي بطيء السريان الجوفي والواحات أكثر ارتفاعا من الناحية التوبوغرافية والوضعية حرجة حسب قوله ,وتتطلب اليقظة وعدم استسهال الأمر فالمواطنون بكونهم لا يرون الظاهرة فهم يقللّون من أهميتها وأكّد أنّها تشكّل التهديد رقم واحد للواحات فقلد ركّزت نتائج الدراسات التي أنجزتها تونس وليبيا والجزائر أخيرا بمساعدة مرصد السّاحل والصحراء على هذا التهديد وضرورة تطويقه من أجل ديمومة الواحات واستقرار أهلها .

الاخلالات البيئية ..

لا تقتصر أهمية شط الجريد على جانب الاستثمار فيه فهو أيضا من أهمّ المواقع السياحية بالجهة وموقع طبيعي بيئي فريد له مميزاته الثقافية لاحتوائه لمدن الواحات فهو يوفّر مناظر طبيعية لا توجد إلاّ به ويمثل أحد أهم روافد التنشيط السياحي ومصدر إلهام لعدد من الفنانين العالميين في شتى المجالات كالرسم على الملح غير أنّه مهدّد بخسارته كموقع سياحي وأحد روافد السياحة الصحراوية لتكدّس المصبّات العشوائية به والمياه المستعملة وغيرها من الاخلالات البيئية وعلى ضفافه تنتشر الاستراحات السياحية والتي يتوقّف عندها السياح لمشاهدة الشط وهذه الاستراحات باستعمالها مواد البناء الصّلبة وتكاثر المراحيض غير المهيأة أصبحت تشكّل عبءا بيئيا على شطّ الجريد الذي يمكن أن يتحوّل إلى مزبلة .





بوبكر حريزي