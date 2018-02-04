غابت عنها الأدوية والتجهيزات وأصبحت عرضة للإعتداءات.. .«مأساة»... في المستشفيات

يعاني قطاع الصحة العمومية في تونس من نقائص بالجملة تؤرق المرضى منها ضعف الخدمات الصحية ونقص التجهيزات ونقص اطباء الاختصاص في الجهات وطول فترة انتظار المواعيد بالإضافة الى غياب الادوية من المستشفيات.

تونس(الشروق) ــ هادية الشاهد المسيهلي

بعد ان انتقلت زينب الى الرفيق الاعلى بنحو اسبوع اتصل احد اعوان المستشفى الذي كانت تتداوى فيه بعائلتها ليخبرهم بالموعد الذي تم تحديده لإجراء عملية كانت تتطلّبها وضعيتها الصحية مما ادخل العائلة في حالة حزن كبير فما عادت زينب في حاجة الى طبيب.. كثيرا ما يضطر تأخر المواعيد في مستشفياتنا البعض للتداين والتوجه الى المصحات الخاصة لكن البعض الاخر قد يغادر الحياة قبل ان يصل دوره في اجراء بعض الفحوصات التكميلية او صور الاشعة او اجراء العملية.

فقائمات الانتظار طويلة والمرضى اكثر مما تتحمله طاقة استيعاب المستشفيات والاطار الصحي.

اكثر من 6 ملايين عيادة

وفي هذا الاطار صرّح الكاتب العام للجامعة العامة للصحة، عثمان الجلولي ان القطاع يشكو من نقص يناهز 5الاف اطار طبي وشبه طبي وهو ما اثر على الخدمات المسندة للمواطنين مضيفا انه بالوضع الحالي لا يمكن لمستشفياتنا ان تقدم خدمات جيدة للمرضى ولا الى نحو 600الف عاطل عن العمل سيتم تمكينهم من العلاج المجاني في افريل القادم ودعا الى الترفيع في ميزانية وزارة الصحة وفتح الباب نحو انتداب المختصين في اسلاك الصحة التي تشهد نقصا كبيرا. وفي ذات السياق صرّح وزير الصحة عماد الحمامي خلال جلسة استماع بالبرلمان يوم الخميس الماضي انه تم تسجيل 6 ملايين و500 ألف عيادة استعجالية في تونس سنة 2017 وهو ما يشكل ضغطا كبيرا على خدمات الخط الأول والتي تسعى وزارة الصحة إلى مزيد دعمها بطب الاختصاص والتجهيزات الضرورية. وللإشارة فان هذا الضغط يشتكي منه المواطن والاطارات الصحية وشبه الصحية التي تعمل في ظروف تفوق طاقتها مما يخلق اجواء مشحونة في المستشفيات وهو ما جعل حالات العنف والاعتداءات فيها يصل سنويا الى قرابة ألف اعتداء ضدّ أعوان الصحة. وهو ما يفسر ايضا ان نسبة رضا المواطنين عن الخدمات الصحية ضعيفة.

محيطها غير آمن

تعدّدت الدراسات التي تعنى بأوضاع المستشفيات وجودة الخدمات الصحية لعل اخرها الدراسة التي اعلنت عن نتائجها شبكة مراقبون يوم الثلاثاء الماضي حول مراكز الصحّة الأساسية في كامل أنحاء الجمهورية والذي تم اعداده بدعم من المعهد الوطني للديمقراطية و بالتعاون مع وزارة الصحة وفي حديثه مع «الشروق» ذكر مدير البرامج بشبكة مراقبون كريم سيالة ان أهم نتائج عملية ملاحظة نقائص مراكز الصحة الأساسية في تونس والتي امتدت من فيفري 2016 إلى جانفي 2018 تتمثل في ان حالة 30بالمائة من المستشفيات من حيث المباني والنظافة الخارجية سيئة و27 بالمائة منها غير آمن (تتعرض لعمليات خلع وسرقة ادوية) كما ان قاعات الانتظار في 83بالمائة منها بلا مكيف و75بالمائة دون تسخين في الشتاء الى جانب ان 35بالمائة منها لا تحتوي على مقاعد كافية للمرضى. وتعرض تقرير شبكة مراقبون ايضا الى أن 21 بالمائة من مراكز الصحة الأساسية لا تتوفر فيها معايير النظافة و29 بالمائة من المراكز لا يوجد بها عمال نظافة. وكشف التقرير أن 14 بالمائة من مراكز الصحّة الأساسية لا تفصل بين النفايات العادية والنفايات الطبيّة. ويذكر أن شبكة مراقبون ختمت تقريرها بقائمة لمراكز الصحّة الأساسيّة والمستوصفات التي تحتاج رعاية خاصة من أجل الارتقاء بالمرفق الصحي الذي كان مدعاة فخر لتونس قبل ان يتحول الى ما هو عليه اليوم من رداءة خدمات.

معضلة الحصة الواحدة

من جهتها انجزت الجمعية التونسية للدفاع عن الحق في الصحة دراسة معمقة حول الحق في الصحة في تونس، وكشفت في أكتوبر2016 عن اهم اشكاليات القطاع وتحديد أهم العقبات التي تمنع المواطنين من ممارسة حقهم في العلاج. وتعتبر الدراسة ان التوزيع الجغرافي للمؤسسات الصحية بالبلاد التونسية جيد إلى حد ما. لكن يبقى العائق الكبير هو عدم المساواة في الخدمات الصحية المقدمة من قبل المؤسسات المعنية. حيث أن العديد من المواطنين يشتكون من عدم التمتع بالمرفق الصحي القريب، ذلك انه في الغالب لا يتكفل بتلبية حاجياتهم ولا يتلاءم مع تطلعاتهم ذلك ان نصف المراكز الصحية الأساسية تقدّم عيادات طبية في حصة واحدة كما ان أغلب المستشفيات المحليّة لا تتوفّر بها المعدّات والتجهيزات الطبيّة الملائمة وتعاني المستشفيات الجهويّة من نقص كبير في اطبّاء الاختصاص. بالإضافة الى ما تتعرض اليه المؤسسات الصحية والاستشفائية من تجاوزات بسبب الممارسة المتعلقة بالطب الخاص في غياب الضوابط الادارية والرقابية. ويركز القطاع الطبي والصحي الخاص اساسا على المدن الكبرى وفي المناطق السّاحليّة للبلاد الذي عرف فيها نموّا سريعا ومتواصلا في حين ان هذه الخدمات تتراجع نسبيا في الجهات الداخلية.

إصلاحات

وحول هذه النقائص المتعلقة بنقص التجهيزات في بعض الهياكل الصحية العمومية أفاد وزير الصحة خلال تواجده مؤخرا بمجلس النواب أنه بالنسبة الى سنة 2018، تمّ رصد اعتمادات بخط تمويل عام بكلفة 25 مليون دينار ستمكن من معالجة بعض الوضعيات الطارئة، بالإضافة إلى مواصلة إنجاز المشاريع الخصوصية التي وقع رصد اعتمادات لفائدتها خلال السنة الفارطة. وفي خصوص الاكتظاظ بالمؤسسات الصحية العمومية بالجهات، بيّن أن خطة وزارة الصحة ترتكز على عدة محاور أهمها تعزيز خدمات الخط الأول من خلال مواصلة تنفيذ برنامج دعم الجهات ذات الأولوية بما قدره حوالي 20.5 مليون أورو ممول من طرف الاتحاد الأوروبي، إلى جانب المشاريع المموّلة من ميزانية الدولة، إضافة إلى تأهيل الأقسام الاستعجالية التي تعتبر الوجهة الأولى للمواطنين، ومواصلة تطوير بعض المستشفيات المحلية إلى مستشفيات جهوية لتقريب الخدمات وتحسين جودتها. كما ترتكز الخطة على دعم طبّ الاختصاص حيث تمّ إحداث 240 خطّة مقيم في الطّب مخصّصة للجهات ذات الأولوية وتكثيف الخدمات الطبية المتنقّلة من خلال تركيز 23 وحدة متنقّلة للإسعاف والإنعاش الطبي على مدى المخطّط 2016-2020، إضافة إلى بناء وتجهيز مستشفيات جهوية جديدة.

نقص الادوية

رغم تخصيص نسبة عالية من ميزانية قطاع الصحة للأدوية ذلك ان احصائيات سنة 2013 تشير الى أن 39بالمائة من ميزانية قطاع الصحة تصرف في توفير الأدوية الا ان المستشفيات والمراكز الصحية تشكو من نقص كبير في الأدوية يصل في بعض الفترات إلى حدّ نفاد المخزونات، ويرجع ذلك إلى غياب سياسة الاستخدام الرّشيد للأدوية ونقص التّمويل الكافي إلى جانب الفساد وسوء التصرّف في هذا القطاع هذا ما ذكره ل»الشروق» السيد كريم عبد الواحد رئيس الجمعية التونسية للنهوض بالصحة مضيفا انه نظرا الى اهمية هذا الملف ينتظر ان تعقد الجمعية ملتقى تكوينيا حول التصرف والحوكمة الرشيدة للصيدلية الاستشفائية وذلك خلال يومي 16 و17 فيفري 2018 القادم بسوسة. واعتبر ان قطاع الصحة في تونس «مريض» اذ يشكو المرضى بالإضافة الى نقص الادوية من عديد الاشكاليات الاخرى منها ضعف التوجيه والاستقبال وتوفير المعلومات اللازمة، وطول الانتظار وتباعد المواعيد والاكتظاظ وغيرها من المشاكل التي تجعل المؤسسات الصحية العمومية لا تحظى برضا المرضى فالطوابير أمام مكاتب التسجيل طويلة، وقاعات الانتظار ممتلئة، والمواعيد تتأجل لأشهر. وقد تزداد الوضعية سوءا بتمكين العاطلين من التداوي المجاني قبل تهيئة مستشفيات قادرة على استيعابهم واقترح ان يتم اعتماد مستشفيات متنقلة تتوفر فيها التجهيزات الضرورية للفحوصات والاشعة والتحاليل لتسهيل حل معضلة القطاع بالسرعة المطلوبة.

علاج مجاني للعاطلين

الى جانب هذه الصعوبات التي يعيشها قطاع الصحة العمومية تقرر توسيع الرعاية الصحية لتشمل العاطلين عن العمل للتمتع بالعلاج المجاني من خلال بطاقات تسند لهم من طرف وزارة الشؤون الاجتماعية الى غاية حصولهم على عمل وذلك ابتداء من غرة افريل القادم وهو قرار اثار انتقادات واسعة اذ يرى فيه الملاحظون انه قرار قد يزيد من عذابات المرضى والعاطلين اذا لم يتم دعمه بإجراءات عاجلة تخص تحسين جودة خدمات قطاع الصحة العمومي ودعم الاطار العامل في المستشفيات بانتدابات جديدة وتخصيص ميزانية اضافية لقطاع الصحة وترشيد استهلاك الادوية في المستشفيات. وللإشارة فقد اوضح وزير الصحة عماد الحمامي، أن قرار تمتيع المعطلين عن العمل بالعلاج المجاني لن يشمل كل المعطلين واضاف أنّه سيتمّ خلال الثلاثي الأول من العام الجاري إعداد قائمة لمن سيشملهم القرار. كما اشار ان كلفة هذا الاجراء ستكون في حدود 500 ألف دينار، مقرا بوجود صعوبة في التمويل.