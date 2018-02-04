الطبوبي في اجتماع نقابي ... لسنا أعداء لرجال الأعمال ولا مكان للانتهازيين في الاتحاد

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تونس ـ الشروق
أمام مؤتمر جامعة النسيج قال الامين العام للمركزية النقابية نورالدين الطبوبي «لسنا أعداء لرجال الاعمال».
وأكّد الطبوبي ان الاتحاد العام التونسي للشغل مع شراكة حقيقية مع رجال الاعمال الذين يحترمون حقوق العمّال والعمل اللائق وسيكون الاتحاد ضد رجال الاعمال الذين يرفضون الحوار وينتهكون حقوق العمّال.
وبوضوح أكّد الطبوبي ان الاتحاد لا يستهدف القطاع الخاص داعيا كل الأطراف الى اعتماد ما اسماه ثقافة الشراكة والصراحة والدخول في حوار جاد ومسؤول وتقاسم الخيرات والصعوبات لكن الامين العام الطبوبي دعا الى تحسين صورة القطاع الخاص باحترام تشريعات العمل وتمكين العمال والإجراء من حقوقهم والقطع مع استغلال جهد العمال وعدم التصريح بالمداخيل للجباية والتغطية الاجتماعية.
وأعلن الطبوبي أمام النقابيين ان الاتحاد العام التونسي للشغل يعيش ثورة هادئة في ما يتعلق بهيكلته الداخلية وتطوير قوانينه ومواكبة كل التطورات الحاصلة في عالم الشغل.
وقال ان أبواب النقد في الاتحاد مفتوحة أمام كل النقابيين وكل المؤتمرات تتم بشفافية مطلقة واحترام للقانون مؤكدا انه لا مكان للانتهازيين في الاتحاد....
وأكّد الطبوبي ان الاتحاد في مناسبات كثيرة دافع عن رجال أعمال ومؤسسات وتدخل لفائدتهم لحل مشاكلهم وبعضهم كان وفيا والبعض الآخر تنكر.
وأعلن الامين العام للمركزية النقابية ان الاتحاد سيخوض جولة جديدة من مفاوضات الزيادة في الاجور في القطاع الخاص في شهر مارس القادم مؤكدا ان الاتحاد ملتزم بالدفاع عن المقدرة الشرائية لكل الإجراء وكان الطبوبي قد أكد في كل المؤتمرات النقابية التي أشرف على افتتاحها ان الاتحاد لن يسمح أبدا بالتفويت في القطاع العام وانه يطالب بإصلاحه ودعمه.
تونس ـ الشروق
أمام مؤتمر جامعة النسيج قال الامين العام للمركزية النقابية نورالدين الطبوبي «لسنا أعداء لرجال الاعمال».
وأكّد الطبوبي ان الاتحاد العام التونسي للشغل مع شراكة حقيقية مع رجال الاعمال الذين يحترمون حقوق العمّال والعمل اللائق وسيكون الاتحاد ضد رجال الاعمال الذين يرفضون الحوار وينتهكون حقوق العمّال.
وبوضوح أكّد الطبوبي ان الاتحاد لا يستهدف القطاع الخاص داعيا كل الأطراف الى اعتماد ما اسماه ثقافة الشراكة والصراحة والدخول في حوار جاد ومسؤول وتقاسم الخيرات والصعوبات لكن الامين العام الطبوبي دعا الى تحسين صورة القطاع الخاص باحترام تشريعات العمل وتمكين العمال والإجراء من حقوقهم والقطع مع استغلال جهد العمال وعدم التصريح بالمداخيل للجباية والتغطية الاجتماعية.
وأعلن الطبوبي أمام النقابيين ان الاتحاد العام التونسي للشغل يعيش ثورة هادئة في ما يتعلق بهيكلته الداخلية وتطوير قوانينه ومواكبة كل التطورات الحاصلة في عالم الشغل.
وقال ان أبواب النقد في الاتحاد مفتوحة أمام كل النقابيين وكل المؤتمرات تتم بشفافية مطلقة واحترام للقانون مؤكدا انه لا مكان للانتهازيين في الاتحاد....
وأكّد الطبوبي ان الاتحاد في مناسبات كثيرة دافع عن رجال أعمال ومؤسسات وتدخل لفائدتهم لحل مشاكلهم وبعضهم كان وفيا والبعض الآخر تنكر.
وأعلن الامين العام للمركزية النقابية ان الاتحاد سيخوض جولة جديدة من مفاوضات الزيادة في الاجور في القطاع الخاص في شهر مارس القادم مؤكدا ان الاتحاد ملتزم بالدفاع عن المقدرة الشرائية لكل الإجراء وكان الطبوبي قد أكد في كل المؤتمرات النقابية التي أشرف على افتتاحها ان الاتحاد لن يسمح أبدا بالتفويت في القطاع العام وانه يطالب بإصلاحه ودعمه.
-
21:20مسيرة حاشدة في تالة
04 فيفري 2018
-
19:51تجاوز الرقم القياسي لغوارديولا: فالفيردي يدخل التاريخ مع برشلونة
04 فيفري 2018
-
19:15وزارة الشؤون الدينية تدرس تكوين مؤذنين بالتعاون مع معهد الرشيدية
04 فيفري 2018
-
19:06ذهيبة: احدهما حالته خطيرة... جريحين في حادث مرور ينتظران الاسعاف
04 فيفري 2018
-
18:49الاتحاد للطيران تسحب 5 طائرات بوينغ من أسطولها
04 فيفري 2018
-
18:23عملية سرية.. مأدبة عشاء تنتهي باعتقال زعماء مافيا في نيويورك!
04 فيفري 2018
-
18:12بلغ ما يعادل 86 يوما من التوريد: احتياطي العملة الصعبة يواصل الانحدار
04 فيفري 2018
-
17:35صحيفة "كاتالونية" تصف مستوى ريال مدريد بـ"المهزلة"
04 فيفري 2018
-
17:33بالفيديو... ترامب يتذكر إعلان قديم غريب قامت زوجته بتصويره
04 فيفري 2018
-
17:21سيدي بوزيد: خنزير وحشي يهاجم كهلا
04 فيفري 2018
-
16:53السعودية تقدم هبة لتونس بأكثر من 3ر5 مليون دولار
04 فيفري 2018
-
16:38الثلاثاء القادم: أعوان وإطارات وزارة النقل في إضراب عامّ وطني
04 فيفري 2018
-
16:29الاعراف منشغلون لتوتر العلاقة بين بعض الاجهزة الامنية والنقابة الوطنية للصحفيين
04 فيفري 2018
-
15:50كاس تونس الدور 16: سقوط عدد من اندية الرابطة الاولى ابرزهم الترجي الرياضي
04 فيفري 2018
-
15:15قابس: حجز بضائع مهربة بقيمة 189 مليونا
04 فيفري 2018
-
15:03حلق الوادي: ضبط 11 شخصا كانوا يعتزمون التسلل إلى إحدى البواخر
04 فيفري 2018
-
14:43الاعتداء على لاعب أواسط النادي البنزرتي في بن قردان
04 فيفري 2018
-
14:36فرقة بلدية دوز للتمثيل: تتويج جديد في الكاف
04 فيفري 2018
-
14:32سوسة: حادث مرور يخلف 5 إصابات أحدهم في حالة حرجة
04 فيفري 2018
-
14:17عتيد تحذر من إستعمال الأشخاص حاملي الإعاقة في الإنتخابات البلدية
04 فيفري 2018