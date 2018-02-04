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يوم الأحد 04 فيفري 2018
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الطبوبي في اجتماع نقابي ... لسنا أعداء لرجال الأعمال ولا مكان للانتهازيين في الاتحاد
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النقابي
الطبوبي في اجتماع نقابي ... لسنا أعداء لرجال الأعمال ولا مكان للانتهازيين في الاتحاد
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 04 فيفري 2018

تونس ـ الشروق
أمام مؤتمر جامعة النسيج قال الامين العام للمركزية النقابية نورالدين الطبوبي «لسنا أعداء لرجال الاعمال».
وأكّد الطبوبي ان الاتحاد العام التونسي للشغل مع شراكة حقيقية مع رجال الاعمال الذين يحترمون حقوق العمّال والعمل اللائق وسيكون الاتحاد ضد رجال الاعمال الذين يرفضون الحوار وينتهكون حقوق العمّال.
وبوضوح أكّد الطبوبي ان الاتحاد لا يستهدف القطاع الخاص داعيا كل الأطراف الى اعتماد ما اسماه ثقافة الشراكة والصراحة والدخول في حوار جاد ومسؤول وتقاسم الخيرات والصعوبات لكن الامين العام الطبوبي دعا الى تحسين صورة القطاع الخاص باحترام تشريعات العمل وتمكين العمال والإجراء من حقوقهم والقطع مع استغلال جهد العمال وعدم التصريح بالمداخيل للجباية والتغطية الاجتماعية.
وأعلن الطبوبي أمام النقابيين ان الاتحاد العام التونسي للشغل يعيش ثورة هادئة في ما يتعلق بهيكلته الداخلية وتطوير قوانينه ومواكبة كل التطورات الحاصلة في عالم الشغل.
وقال ان أبواب النقد في الاتحاد مفتوحة أمام كل النقابيين وكل المؤتمرات تتم بشفافية مطلقة واحترام للقانون مؤكدا انه لا مكان للانتهازيين في الاتحاد....
وأكّد الطبوبي ان الاتحاد في مناسبات كثيرة دافع عن رجال أعمال ومؤسسات وتدخل لفائدتهم لحل مشاكلهم وبعضهم كان وفيا والبعض الآخر تنكر.
وأعلن الامين العام للمركزية النقابية ان الاتحاد سيخوض جولة جديدة من مفاوضات الزيادة في الاجور في القطاع الخاص في شهر مارس القادم مؤكدا ان الاتحاد ملتزم بالدفاع عن المقدرة الشرائية لكل الإجراء وكان الطبوبي قد أكد في كل المؤتمرات النقابية التي أشرف على افتتاحها ان الاتحاد لن يسمح أبدا بالتفويت في القطاع العام وانه يطالب بإصلاحه ودعمه.

سفيان الأسود
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النقابي
الطبوبي في اجتماع نقابي ... لسنا أعداء لرجال الأعمال ولا مكان للانتهازيين في الاتحاد
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 04 فيفري 2018

تونس ـ الشروق
أمام مؤتمر جامعة النسيج قال الامين العام للمركزية النقابية نورالدين الطبوبي «لسنا أعداء لرجال الاعمال».
وأكّد الطبوبي ان الاتحاد العام التونسي للشغل مع شراكة حقيقية مع رجال الاعمال الذين يحترمون حقوق العمّال والعمل اللائق وسيكون الاتحاد ضد رجال الاعمال الذين يرفضون الحوار وينتهكون حقوق العمّال.
وبوضوح أكّد الطبوبي ان الاتحاد لا يستهدف القطاع الخاص داعيا كل الأطراف الى اعتماد ما اسماه ثقافة الشراكة والصراحة والدخول في حوار جاد ومسؤول وتقاسم الخيرات والصعوبات لكن الامين العام الطبوبي دعا الى تحسين صورة القطاع الخاص باحترام تشريعات العمل وتمكين العمال والإجراء من حقوقهم والقطع مع استغلال جهد العمال وعدم التصريح بالمداخيل للجباية والتغطية الاجتماعية.
وأعلن الطبوبي أمام النقابيين ان الاتحاد العام التونسي للشغل يعيش ثورة هادئة في ما يتعلق بهيكلته الداخلية وتطوير قوانينه ومواكبة كل التطورات الحاصلة في عالم الشغل.
وقال ان أبواب النقد في الاتحاد مفتوحة أمام كل النقابيين وكل المؤتمرات تتم بشفافية مطلقة واحترام للقانون مؤكدا انه لا مكان للانتهازيين في الاتحاد....
وأكّد الطبوبي ان الاتحاد في مناسبات كثيرة دافع عن رجال أعمال ومؤسسات وتدخل لفائدتهم لحل مشاكلهم وبعضهم كان وفيا والبعض الآخر تنكر.
وأعلن الامين العام للمركزية النقابية ان الاتحاد سيخوض جولة جديدة من مفاوضات الزيادة في الاجور في القطاع الخاص في شهر مارس القادم مؤكدا ان الاتحاد ملتزم بالدفاع عن المقدرة الشرائية لكل الإجراء وكان الطبوبي قد أكد في كل المؤتمرات النقابية التي أشرف على افتتاحها ان الاتحاد لن يسمح أبدا بالتفويت في القطاع العام وانه يطالب بإصلاحه ودعمه.

سفيان الأسود
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