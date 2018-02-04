أسرار البطحاء أسرار البطحاء أسرار البطحاء

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تونس
ينتظر ان يعلن قريبا عن موعد انعقاد مؤتمر الاتحاد الجهوي للشغل بتونس والكاتب العام فاروق العياري سيكون على رأس قائمة انتخابية لها حظوظ كبيرة في الفوز.
الضربة القاضية
سقوط قائمة محمد شعبان في المؤتمر الأخير للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس كان بالضربة القاضية حسب تعبير البعض والمصادر تؤكد ان شعبان لم يستمع للنصيحة بالانسحاب وعدم الترشح بعد ان غادر المسؤولية النقابية.
مستشار
من المنتظر أن يكون الكاتب العام السابق لجامعة النفط والكيمياء الحسناوي السميري مستشارا باتحاد عمال المغرب العربي والذي يتحمل فيه عبد السلام جراد مسؤولية الأمانة العامة حاليا.
دعم
بوعلي المباركي أكد في مؤتمر جامعة النسيج ان الاتحاد يدعم بشكل مطلق كل الصحفيين في غضبهم وفي تحركاتهم للدفاع عن حقهم في حرية التعبير.
تحرك
تحرك منتظر لسلك العمد قد يصل الى اعلان الاضراب العام والمركزية النقابية تطالب بالتفاوض مع وزارة الداخلية في كل الملفات ورفع التهميش عن هذا الملف.
لقاء
لقاء كان قد تم بين الامين العام نورالدين الطبوبي والمدير العام لمصنع الإسمنت الأبيض المصري الجنسية بخصوص أزمة المصنع التي تم التوصل الى حلها.
تونس
ينتظر ان يعلن قريبا عن موعد انعقاد مؤتمر الاتحاد الجهوي للشغل بتونس والكاتب العام فاروق العياري سيكون على رأس قائمة انتخابية لها حظوظ كبيرة في الفوز.
الضربة القاضية
سقوط قائمة محمد شعبان في المؤتمر الأخير للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس كان بالضربة القاضية حسب تعبير البعض والمصادر تؤكد ان شعبان لم يستمع للنصيحة بالانسحاب وعدم الترشح بعد ان غادر المسؤولية النقابية.
مستشار
من المنتظر أن يكون الكاتب العام السابق لجامعة النفط والكيمياء الحسناوي السميري مستشارا باتحاد عمال المغرب العربي والذي يتحمل فيه عبد السلام جراد مسؤولية الأمانة العامة حاليا.
دعم
بوعلي المباركي أكد في مؤتمر جامعة النسيج ان الاتحاد يدعم بشكل مطلق كل الصحفيين في غضبهم وفي تحركاتهم للدفاع عن حقهم في حرية التعبير.
تحرك
تحرك منتظر لسلك العمد قد يصل الى اعلان الاضراب العام والمركزية النقابية تطالب بالتفاوض مع وزارة الداخلية في كل الملفات ورفع التهميش عن هذا الملف.
لقاء
لقاء كان قد تم بين الامين العام نورالدين الطبوبي والمدير العام لمصنع الإسمنت الأبيض المصري الجنسية بخصوص أزمة المصنع التي تم التوصل الى حلها.
-
21:20مسيرة حاشدة في تالة
04 فيفري 2018
-
19:51تجاوز الرقم القياسي لغوارديولا: فالفيردي يدخل التاريخ مع برشلونة
04 فيفري 2018
-
19:15وزارة الشؤون الدينية تدرس تكوين مؤذنين بالتعاون مع معهد الرشيدية
04 فيفري 2018
-
19:06ذهيبة: احدهما حالته خطيرة... جريحين في حادث مرور ينتظران الاسعاف
04 فيفري 2018
-
18:49الاتحاد للطيران تسحب 5 طائرات بوينغ من أسطولها
04 فيفري 2018
-
18:23عملية سرية.. مأدبة عشاء تنتهي باعتقال زعماء مافيا في نيويورك!
04 فيفري 2018
-
18:12بلغ ما يعادل 86 يوما من التوريد: احتياطي العملة الصعبة يواصل الانحدار
04 فيفري 2018
-
17:35صحيفة "كاتالونية" تصف مستوى ريال مدريد بـ"المهزلة"
04 فيفري 2018
-
17:33بالفيديو... ترامب يتذكر إعلان قديم غريب قامت زوجته بتصويره
04 فيفري 2018
-
17:21سيدي بوزيد: خنزير وحشي يهاجم كهلا
04 فيفري 2018
-
16:53السعودية تقدم هبة لتونس بأكثر من 3ر5 مليون دولار
04 فيفري 2018
-
16:38الثلاثاء القادم: أعوان وإطارات وزارة النقل في إضراب عامّ وطني
04 فيفري 2018
-
16:29الاعراف منشغلون لتوتر العلاقة بين بعض الاجهزة الامنية والنقابة الوطنية للصحفيين
04 فيفري 2018
-
15:50كاس تونس الدور 16: سقوط عدد من اندية الرابطة الاولى ابرزهم الترجي الرياضي
04 فيفري 2018
-
15:15قابس: حجز بضائع مهربة بقيمة 189 مليونا
04 فيفري 2018
-
15:03حلق الوادي: ضبط 11 شخصا كانوا يعتزمون التسلل إلى إحدى البواخر
04 فيفري 2018
-
14:43الاعتداء على لاعب أواسط النادي البنزرتي في بن قردان
04 فيفري 2018
-
14:36فرقة بلدية دوز للتمثيل: تتويج جديد في الكاف
04 فيفري 2018
-
14:32سوسة: حادث مرور يخلف 5 إصابات أحدهم في حالة حرجة
04 فيفري 2018
-
14:17عتيد تحذر من إستعمال الأشخاص حاملي الإعاقة في الإنتخابات البلدية
04 فيفري 2018