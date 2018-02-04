أسرار البطحاء أسرار البطحاء أسرار البطحاء

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تونس

ينتظر ان يعلن قريبا عن موعد انعقاد مؤتمر الاتحاد الجهوي للشغل بتونس والكاتب العام فاروق العياري سيكون على رأس قائمة انتخابية لها حظوظ كبيرة في الفوز.

الضربة القاضية

سقوط قائمة محمد شعبان في المؤتمر الأخير للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس كان بالضربة القاضية حسب تعبير البعض والمصادر تؤكد ان شعبان لم يستمع للنصيحة بالانسحاب وعدم الترشح بعد ان غادر المسؤولية النقابية.

مستشار

من المنتظر أن يكون الكاتب العام السابق لجامعة النفط والكيمياء الحسناوي السميري مستشارا باتحاد عمال المغرب العربي والذي يتحمل فيه عبد السلام جراد مسؤولية الأمانة العامة حاليا.

دعم

بوعلي المباركي أكد في مؤتمر جامعة النسيج ان الاتحاد يدعم بشكل مطلق كل الصحفيين في غضبهم وفي تحركاتهم للدفاع عن حقهم في حرية التعبير.

تحرك

تحرك منتظر لسلك العمد قد يصل الى اعلان الاضراب العام والمركزية النقابية تطالب بالتفاوض مع وزارة الداخلية في كل الملفات ورفع التهميش عن هذا الملف.

لقاء

لقاء كان قد تم بين الامين العام نورالدين الطبوبي والمدير العام لمصنع الإسمنت الأبيض المصري الجنسية بخصوص أزمة المصنع التي تم التوصل الى حلها.

إعداد : سفيان الأسود