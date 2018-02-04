أزمة مناظرة شركة الفسفاط .. .3 وزارات في لجنة التحقيق

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تونس ـ الشروق
تقرر تكليف التفاقديات العامة في كل من وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة التشغيل والتكوين المهني ووزارة الصناعة بمباشرة التحقيق فورا في كل ما يتعلق بالمناظرة الاخيرة الخاصة بانتداب أعوان في شركة فسفاط قفصة والتي أدت نتائجها الى اندلاع احتجاجات في كل مناطق الحوض المنجمي وتعطيل إنتاج الفسفاط واقتحام مقرات شركة فسفاط قفصة والاعتصام فيها وقالت المصادر ان ان وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي اعتبر ملف مناظرة شركة فسفاط قفصة أولوية مطلقة.
وأعطى تعليمات التفقدية العامة للوزارة بالتدقيق في كل مراحل المناظرة وتفاصيلها ودراسة كل ملفات المترشحين واتخاذ قرارات على ضوء ما سيتم التوصل اليه وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية اول وزارة في حكومة الوحدة الوطنية تتولى إمضاء اتفاقية مع هيئة مكافحة الفساد.
وتعيش منطقة الحوض المنجمي وضعا متوترا واحتجاجات متواصلة منذ الإعلان عن نتائج مناظرة الانتداب التي أثارت الكثير من الغضب في صفوف العاطلين وعرف إنتاج الفسفاط توقفا أدى الى تعطل العمل بمصنع المواد الكميائية في ولاية قابس.
ويذكر أن مرتبة تونس في انتاج مادة الفسفاط قد تأخرت على المستوى العالمي حيث احتلت تونس في سنة 2010 المرتبة الرابعة.
وتخشى مصادرنا اليوم ان تخسر تونس الاسواق التي استرجعتها بسبب هذه الأزمة وتواصل تعطل انتاج الفسفاط حيث تلجأ هذه الاسواق الى بلدان أخرى منافسة على غرار المغرب والأردن.
تونس ـ الشروق
تقرر تكليف التفاقديات العامة في كل من وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة التشغيل والتكوين المهني ووزارة الصناعة بمباشرة التحقيق فورا في كل ما يتعلق بالمناظرة الاخيرة الخاصة بانتداب أعوان في شركة فسفاط قفصة والتي أدت نتائجها الى اندلاع احتجاجات في كل مناطق الحوض المنجمي وتعطيل إنتاج الفسفاط واقتحام مقرات شركة فسفاط قفصة والاعتصام فيها وقالت المصادر ان ان وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي اعتبر ملف مناظرة شركة فسفاط قفصة أولوية مطلقة.
وأعطى تعليمات التفقدية العامة للوزارة بالتدقيق في كل مراحل المناظرة وتفاصيلها ودراسة كل ملفات المترشحين واتخاذ قرارات على ضوء ما سيتم التوصل اليه وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية اول وزارة في حكومة الوحدة الوطنية تتولى إمضاء اتفاقية مع هيئة مكافحة الفساد.
وتعيش منطقة الحوض المنجمي وضعا متوترا واحتجاجات متواصلة منذ الإعلان عن نتائج مناظرة الانتداب التي أثارت الكثير من الغضب في صفوف العاطلين وعرف إنتاج الفسفاط توقفا أدى الى تعطل العمل بمصنع المواد الكميائية في ولاية قابس.
ويذكر أن مرتبة تونس في انتاج مادة الفسفاط قد تأخرت على المستوى العالمي حيث احتلت تونس في سنة 2010 المرتبة الرابعة.
وتخشى مصادرنا اليوم ان تخسر تونس الاسواق التي استرجعتها بسبب هذه الأزمة وتواصل تعطل انتاج الفسفاط حيث تلجأ هذه الاسواق الى بلدان أخرى منافسة على غرار المغرب والأردن.
-
21:20مسيرة حاشدة في تالة
04 فيفري 2018
-
19:51تجاوز الرقم القياسي لغوارديولا: فالفيردي يدخل التاريخ مع برشلونة
04 فيفري 2018
-
19:15وزارة الشؤون الدينية تدرس تكوين مؤذنين بالتعاون مع معهد الرشيدية
04 فيفري 2018
-
19:06ذهيبة: احدهما حالته خطيرة... جريحين في حادث مرور ينتظران الاسعاف
04 فيفري 2018
-
18:49الاتحاد للطيران تسحب 5 طائرات بوينغ من أسطولها
04 فيفري 2018
-
18:23عملية سرية.. مأدبة عشاء تنتهي باعتقال زعماء مافيا في نيويورك!
04 فيفري 2018
-
18:12بلغ ما يعادل 86 يوما من التوريد: احتياطي العملة الصعبة يواصل الانحدار
04 فيفري 2018
-
17:35صحيفة "كاتالونية" تصف مستوى ريال مدريد بـ"المهزلة"
04 فيفري 2018
-
17:33بالفيديو... ترامب يتذكر إعلان قديم غريب قامت زوجته بتصويره
04 فيفري 2018
-
17:21سيدي بوزيد: خنزير وحشي يهاجم كهلا
04 فيفري 2018
-
16:53السعودية تقدم هبة لتونس بأكثر من 3ر5 مليون دولار
04 فيفري 2018
-
16:38الثلاثاء القادم: أعوان وإطارات وزارة النقل في إضراب عامّ وطني
04 فيفري 2018
-
16:29الاعراف منشغلون لتوتر العلاقة بين بعض الاجهزة الامنية والنقابة الوطنية للصحفيين
04 فيفري 2018
-
15:50كاس تونس الدور 16: سقوط عدد من اندية الرابطة الاولى ابرزهم الترجي الرياضي
04 فيفري 2018
-
15:15قابس: حجز بضائع مهربة بقيمة 189 مليونا
04 فيفري 2018
-
15:03حلق الوادي: ضبط 11 شخصا كانوا يعتزمون التسلل إلى إحدى البواخر
04 فيفري 2018
-
14:43الاعتداء على لاعب أواسط النادي البنزرتي في بن قردان
04 فيفري 2018
-
14:36فرقة بلدية دوز للتمثيل: تتويج جديد في الكاف
04 فيفري 2018
-
14:32سوسة: حادث مرور يخلف 5 إصابات أحدهم في حالة حرجة
04 فيفري 2018
-
14:17عتيد تحذر من إستعمال الأشخاص حاملي الإعاقة في الإنتخابات البلدية
04 فيفري 2018