أزمة مناظرة شركة الفسفاط .. .3 وزارات في لجنة التحقيق

تونس ـ الشروق

تقرر تكليف التفاقديات العامة في كل من وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة التشغيل والتكوين المهني ووزارة الصناعة بمباشرة التحقيق فورا في كل ما يتعلق بالمناظرة الاخيرة الخاصة بانتداب أعوان في شركة فسفاط قفصة والتي أدت نتائجها الى اندلاع احتجاجات في كل مناطق الحوض المنجمي وتعطيل إنتاج الفسفاط واقتحام مقرات شركة فسفاط قفصة والاعتصام فيها وقالت المصادر ان ان وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي اعتبر ملف مناظرة شركة فسفاط قفصة أولوية مطلقة.

وأعطى تعليمات التفقدية العامة للوزارة بالتدقيق في كل مراحل المناظرة وتفاصيلها ودراسة كل ملفات المترشحين واتخاذ قرارات على ضوء ما سيتم التوصل اليه وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية اول وزارة في حكومة الوحدة الوطنية تتولى إمضاء اتفاقية مع هيئة مكافحة الفساد.

وتعيش منطقة الحوض المنجمي وضعا متوترا واحتجاجات متواصلة منذ الإعلان عن نتائج مناظرة الانتداب التي أثارت الكثير من الغضب في صفوف العاطلين وعرف إنتاج الفسفاط توقفا أدى الى تعطل العمل بمصنع المواد الكميائية في ولاية قابس.

ويذكر أن مرتبة تونس في انتاج مادة الفسفاط قد تأخرت على المستوى العالمي حيث احتلت تونس في سنة 2010 المرتبة الرابعة.

وتخشى مصادرنا اليوم ان تخسر تونس الاسواق التي استرجعتها بسبب هذه الأزمة وتواصل تعطل انتاج الفسفاط حيث تلجأ هذه الاسواق الى بلدان أخرى منافسة على غرار المغرب والأردن.





س ل