كل التفاصيل عن المخطط التنموي الأول بعد الثورة.. 25 مليار دينار للبنى التحتية والنقل والفلاحة

تونس ـ الشروق

كشف السيد سمير لزعر مدير عام تنسيق ومتابعة وتنفيذ المشاريع العمومية والبرامج الجهوية بوزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي عن تفاصيل المخطط التنموي الأول بعد الثورة ( 2016-2020) والذي شرع الاعداد له بعد الانتخابات التشريعية المنقضية .

المخطط بني على 3 مراحل أساسية ، وهي تشخيص الاشكاليات التنموية والرؤية الاستراتيجية والتوجهات وتتضمن وثيقة المخطط 3 مجلدات تمحورت حول التوازنات الكبرى في كل وزارة وولاية على حدة ، كما تم اعتماد مبدإ المقاربة التشاركية في مختلف مراحل اعداد المخطط بمشاركة حوالي 26 الف مواطن على المستويين الوطني والجهوي وشملت وثيقة اعداد المخطط محاور كبرى تمثلت بالأساس في الحوكمة الرشيدة وإصلاح الإدارة وتكريس اللامركزية وتدعيم استقلالية الجهات لهدف تحسين ترتيب تونس في مجال الشفافية ومقاومة الفساد .

وبين السيد سمير لزعر ان المقترحات الجهوية والقطاعية التي تلقتها الحكومة لانجاز المخطط بلغت 76 مليار دينار الا ان قدرات الدولة في الوقت الراهن لاتسمح الا بـ 45 مليار دينار فقط ، وهو ما حتم اللجوء الى تحديد الأولويات المقدمة من الولايات والوزارات ، باعتماد تحكيم وتحديد القيمة المعلنة اذ تم تخصيص 10 مليار دينار للمؤسسات و4 مليارات دينار للاحتياطي والصناديق الخاصة وباقي المبلغ أي 31 مليار دينار تم توزيعه على الوزارات والولايات ، وتم خصم ما يقارب 6 مليار دينار بعنوان المشاريع الوطنية ( السدود والطرقات السيارة والسكك الحديدية ) ، اما 25 مليار المتبقية فان احكام التصرف فيها خضع - وهذا يحدث لأول مرة- لمبدإ ما يسمى بالتمييز الايجابي وعلى أساس مفتاح التوزيع الذي تم احتسابه انطلاقا من مؤشر التنمية الجهوية لسنة 2015 . والذي يحتوى على 35 متغيرا مرتبطا بسوق الشغل وراس المال البشري والمعطيات الديمغرافية ، مستوى العيش وغيرها وهي معطيات بنيت على نتائج التعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2014 .

اعتماد التمييز الإيجابي

وأضاف السيد سمير لزعر انه تم تقسيم الـ 25 مليار دينار على عدد سكان البلاد والمقدر بحوالي 11 مليون نسمة لتحديد قيمة الاستثمار لكل ساكن والتي ناهزت 2،5 دينار ولتطبيق مبدا التمييز الإيجابي تم توزيع ولايات الجمهورية الى 3 مجموعات حسب مستوى النمو حيث حضيت المجموعة الأولى الأقل نموا على 150 بالمائة من معدل كلفة الاستثمار للفرد أي 1،5 + 2،5 تساوى 4 دنانير ككلفة استثمار للفرد الواحد .اما المجموعة الثانية ( الوسطى) تحصلت على 120 بالمائة ، المجموعة الأخيرة ( الأكثر نموا) تحصلت على 65 بالمائة . ويتضح من خلال اعتماد هذا المبدا ان التوزيع اعطى الأولوية للولايات الأقل نموا ومن بينها جندوبة والقصرين والقيروان . وتحصلت 16 ولاية على 70 بالمائة من الاستثمارات خلال المخطط الحالي ويقطنها حوالي 50 بالمائة من السكان .

اهم استثمارات المخطط

لقد اعطى المخطط الأول ما بعد الثور الأولوية لقطاع البنية الأساسية لانجاز الطرقات وربط الولايات الداخلية بالمطارات والمواني ، من هذه الاستثمارات الطريق السيارة التي ستربط بين الوسط الغربي والجنوب الغربي بالعاصمة . كذلك ربط ولاية تطاوين بالطريق السيارة بين القصرين وسيدي بوزيد بولاية صفاقس من خلال مضاعفة الطريق الوطنية رقم 31، ومضاعفة الطريق الرابطة ببن قفصة وقابس وبين قفصة وسيدي بوزيد وتقدر الكلفتة الجملية لاستثمارات البنى التحتية بـ 8 مليار دينار .اما القطاع الثاني الذي حظي بالاولوية خلال هذا المخطط فهو قطاع الفلاحة وفي هذا السياق قال السيد سمير لزعر انه تم رصد اعتمادات هائلة لانجاز عدد من السدود على غرار سد تاسة وخلاد وتعلية سد سيدي سعد والرفع من طاقة خزن سد سليانة الى جانب احداث ابار عميقة بواحات الجنوب ( حوالي 20 بئرا ) واحداث مناطق سقوية في عدد من الجهات .

وبخصوص قطاع النقل، أضاف محدثنا انه سيتم اعادة تشغيل الخط الحديدي رقم 11 الرابط بين سوسة والقصرين وتجديد وتعصير الخط الحديدي بين تونس العاصمة والقصرين وتمديد الخط من قابس الى مدنين ، الى جانب انجاز مناطق لوجيستية في كل من زغوان وجرجيس وغيرها .

اما على مستوى الاستثمارات المتعلقة بقطاع الاقتصاد الأخضر فانه سيتم انجاز محطات تحلية لمياه البحر في كل من صفاقس والزارات وقرقنة وتركيز محطات توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية في عدة مناطق بولايات الجنوب .

إشكاليات تعطّل المشاريع

وختم محدثنا بالقول ان عددا من المشاريع العمومية غاليا ما تعرف تاخرا في الإنجاز ويعود ذلك بالأساس الى إشكاليات عقارية ومنها طول إجراءات تغيير صبغة الأرض وعدم توفر رصيد عقاري لانجاز المشاريع مع الاشكاليات المتعلقة بالانتزاع للمصلحة العمومية ، ومن مشاكل تأخر المشاريع ايضا طلبات العروض غير المجدية والنقص في المقاولات وارتفاع الكلفة بالمقارنة مع الكلفة المبرمجة ، هذا وسيتم خلال سنة 2018 اعداد تقرير حول تقدم مشاريع المخطط والقيام بتقييم نصف مرحلي يتم على ضوئه تحيين اهداف المخطط .





كمال الدايخ