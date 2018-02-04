الانتخابات البلدية ستجرى في موعدها.. بأي ثمن... وأيّة انعكاسات؟

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قبل اقل من اسبوعين من موعد تقديم الترشحات للانتخابات البلدية شهدت الساحة السياسية تحركات واسعة بين الاحزاب والمستقلين استعدادا لموعدها وفي الطريق جملة من الصعوبات التي يقف الجميع في تحدي تذليلها.
تونس - الشروق - أشرف الرياحي:
وتشرع الهيئة المستقلة للانتخابات بداية من يوم الخميس 15 فيفري الجاري في قبول الترشحات للاستحقاق البلدي الاول بعد الثورة، واذ لم يعد يفصلنا الكثير عن الموعد المحدد فان الساحة السياسية شهدت تحركات واسعة بين الاحزاب والمستقلين لتكوين قائمات واعدادها وفق الشروط المحددة وهو مايطرح عدد من الصعوبات التي فرضتها النصوص التشريعية الموضوعة بالدرجة الاولى.
ويرى المتابعون للشأن السياسي في مرحلة الاعداد للانتخابات البلدية صعوبات جمة تلقي بظلالها امام المترشحين ومن بينها عملية تكوين القائمات الانتخابية خاصة للاحزاب الصغرى والمستقلين حيث أن مجمل الشروط التي حددها القانون الانتخابي تفرض ضرورة احترام قاعدة التناصف وتناوبه داخل القائمة وهذا المعطى قد لا يتوفر في بعض الدوائر الانتخابية الجهوية.
ومن المسائل الاخرى المطروحة والتي تزيد في تعسير الاستعداد للاستحقاق البلدي مسألة التمويل البعدي حيث ان اقرار الحصول على عتبة 3 بالمائة من اصوات الناخبين كشرط اساسي في استرجاع مصاريف الحملة الانتخابية اذ يشكل عنصرا مهما في حماية الانتخابات من الترشحات العشوائية فانه يقلص حضوط المستقلين و الاحزاب الصغرى في القيام بحملة انتخابية في مستوى الحدث ويضاعف من مخاطر تراجعهم في سباقها وهو ما يفسر توجه العديد منها الى عقد تكتلات انتخابية.
ويثير المجتمع المدني المهتم بالشأن البلدي باستمرار اشكالية مجلة الجماعات المحلية فاذ يؤكد البعض بانها لا تمثل شرطا اساسيا في اجراء الانتخابات البلدية من عدمها فان الغالبية ترى عدم جواز تنظيمها دون مجلة الجماعات المحلية التي تجري مناقشتها راهنا في مجلس نواب الشعب وان الخطورة تكمن في ان يدفع ضيق الوقت الى المصادقة الارتجالية على مجلة ترسي الحكم المحلي دون رضى جميع الاطراف بمجمل الصلاحيات التي تقرها.
وبعيدا عن الصعوبات المتعلقة بالنصوص التشريعية سابقة الوضع تطرح المخاوف من عزوف الناخبين لا في المحطة البلدية فحسب بل في باقي الاستحقاقات القادمة، واذ تشير معطيات سبر الاراء الى وجود مايقارب نسبة 70 في المائة من العازفين على الانتخابات فان عدم مشاركة المواطنين في اختيار ممثليهم في المجالس البلدية يعد مؤشرا خطيرا في سياق الديمقراطية المحلية من شأنه العودة بنتائج وخيمة على باقي الاستحقاقات القادمة.
قبل اقل من اسبوعين من موعد تقديم الترشحات للانتخابات البلدية شهدت الساحة السياسية تحركات واسعة بين الاحزاب والمستقلين استعدادا لموعدها وفي الطريق جملة من الصعوبات التي يقف الجميع في تحدي تذليلها.
تونس - الشروق - أشرف الرياحي:
وتشرع الهيئة المستقلة للانتخابات بداية من يوم الخميس 15 فيفري الجاري في قبول الترشحات للاستحقاق البلدي الاول بعد الثورة، واذ لم يعد يفصلنا الكثير عن الموعد المحدد فان الساحة السياسية شهدت تحركات واسعة بين الاحزاب والمستقلين لتكوين قائمات واعدادها وفق الشروط المحددة وهو مايطرح عدد من الصعوبات التي فرضتها النصوص التشريعية الموضوعة بالدرجة الاولى.
ويرى المتابعون للشأن السياسي في مرحلة الاعداد للانتخابات البلدية صعوبات جمة تلقي بظلالها امام المترشحين ومن بينها عملية تكوين القائمات الانتخابية خاصة للاحزاب الصغرى والمستقلين حيث أن مجمل الشروط التي حددها القانون الانتخابي تفرض ضرورة احترام قاعدة التناصف وتناوبه داخل القائمة وهذا المعطى قد لا يتوفر في بعض الدوائر الانتخابية الجهوية.
ومن المسائل الاخرى المطروحة والتي تزيد في تعسير الاستعداد للاستحقاق البلدي مسألة التمويل البعدي حيث ان اقرار الحصول على عتبة 3 بالمائة من اصوات الناخبين كشرط اساسي في استرجاع مصاريف الحملة الانتخابية اذ يشكل عنصرا مهما في حماية الانتخابات من الترشحات العشوائية فانه يقلص حضوط المستقلين و الاحزاب الصغرى في القيام بحملة انتخابية في مستوى الحدث ويضاعف من مخاطر تراجعهم في سباقها وهو ما يفسر توجه العديد منها الى عقد تكتلات انتخابية.
ويثير المجتمع المدني المهتم بالشأن البلدي باستمرار اشكالية مجلة الجماعات المحلية فاذ يؤكد البعض بانها لا تمثل شرطا اساسيا في اجراء الانتخابات البلدية من عدمها فان الغالبية ترى عدم جواز تنظيمها دون مجلة الجماعات المحلية التي تجري مناقشتها راهنا في مجلس نواب الشعب وان الخطورة تكمن في ان يدفع ضيق الوقت الى المصادقة الارتجالية على مجلة ترسي الحكم المحلي دون رضى جميع الاطراف بمجمل الصلاحيات التي تقرها.
وبعيدا عن الصعوبات المتعلقة بالنصوص التشريعية سابقة الوضع تطرح المخاوف من عزوف الناخبين لا في المحطة البلدية فحسب بل في باقي الاستحقاقات القادمة، واذ تشير معطيات سبر الاراء الى وجود مايقارب نسبة 70 في المائة من العازفين على الانتخابات فان عدم مشاركة المواطنين في اختيار ممثليهم في المجالس البلدية يعد مؤشرا خطيرا في سياق الديمقراطية المحلية من شأنه العودة بنتائج وخيمة على باقي الاستحقاقات القادمة.
-
21:20مسيرة حاشدة في تالة
04 فيفري 2018
-
19:51تجاوز الرقم القياسي لغوارديولا: فالفيردي يدخل التاريخ مع برشلونة
04 فيفري 2018
-
19:15وزارة الشؤون الدينية تدرس تكوين مؤذنين بالتعاون مع معهد الرشيدية
04 فيفري 2018
-
19:06ذهيبة: احدهما حالته خطيرة... جريحين في حادث مرور ينتظران الاسعاف
04 فيفري 2018
-
18:49الاتحاد للطيران تسحب 5 طائرات بوينغ من أسطولها
04 فيفري 2018
-
18:23عملية سرية.. مأدبة عشاء تنتهي باعتقال زعماء مافيا في نيويورك!
04 فيفري 2018
-
18:12بلغ ما يعادل 86 يوما من التوريد: احتياطي العملة الصعبة يواصل الانحدار
04 فيفري 2018
-
17:35صحيفة "كاتالونية" تصف مستوى ريال مدريد بـ"المهزلة"
04 فيفري 2018
-
17:33بالفيديو... ترامب يتذكر إعلان قديم غريب قامت زوجته بتصويره
04 فيفري 2018
-
17:21سيدي بوزيد: خنزير وحشي يهاجم كهلا
04 فيفري 2018
-
16:53السعودية تقدم هبة لتونس بأكثر من 3ر5 مليون دولار
04 فيفري 2018
-
16:38الثلاثاء القادم: أعوان وإطارات وزارة النقل في إضراب عامّ وطني
04 فيفري 2018
-
16:29الاعراف منشغلون لتوتر العلاقة بين بعض الاجهزة الامنية والنقابة الوطنية للصحفيين
04 فيفري 2018
-
15:50كاس تونس الدور 16: سقوط عدد من اندية الرابطة الاولى ابرزهم الترجي الرياضي
04 فيفري 2018
-
15:15قابس: حجز بضائع مهربة بقيمة 189 مليونا
04 فيفري 2018
-
15:03حلق الوادي: ضبط 11 شخصا كانوا يعتزمون التسلل إلى إحدى البواخر
04 فيفري 2018
-
14:43الاعتداء على لاعب أواسط النادي البنزرتي في بن قردان
04 فيفري 2018
-
14:36فرقة بلدية دوز للتمثيل: تتويج جديد في الكاف
04 فيفري 2018
-
14:32سوسة: حادث مرور يخلف 5 إصابات أحدهم في حالة حرجة
04 فيفري 2018
-
14:17عتيد تحذر من إستعمال الأشخاص حاملي الإعاقة في الإنتخابات البلدية
04 فيفري 2018