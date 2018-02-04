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يوم الأحد 04 فيفري 2018
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الانتخابات البلدية ستجرى في موعدها.. بأي ثمن... وأيّة انعكاسات؟
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السياسي
الانتخابات البلدية ستجرى في موعدها.. بأي ثمن... وأيّة انعكاسات؟
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 04 فيفري 2018

قبل  اقل من اسبوعين من موعد تقديم الترشحات للانتخابات البلدية شهدت الساحة السياسية تحركات واسعة بين الاحزاب والمستقلين استعدادا لموعدها وفي الطريق جملة من الصعوبات التي يقف الجميع في تحدي تذليلها.

تونس - الشروق - أشرف الرياحي:
وتشرع الهيئة المستقلة للانتخابات بداية من يوم الخميس 15 فيفري الجاري في قبول الترشحات للاستحقاق البلدي الاول بعد الثورة، واذ لم يعد يفصلنا الكثير عن الموعد المحدد فان الساحة السياسية شهدت تحركات واسعة بين الاحزاب والمستقلين لتكوين قائمات واعدادها وفق الشروط المحددة وهو مايطرح عدد من الصعوبات التي فرضتها النصوص التشريعية الموضوعة بالدرجة الاولى.
ويرى المتابعون للشأن السياسي في مرحلة الاعداد للانتخابات البلدية صعوبات جمة تلقي بظلالها امام المترشحين ومن بينها عملية تكوين القائمات الانتخابية خاصة للاحزاب الصغرى والمستقلين حيث أن مجمل الشروط التي حددها القانون الانتخابي تفرض ضرورة احترام قاعدة التناصف وتناوبه داخل القائمة وهذا المعطى قد لا يتوفر في بعض الدوائر الانتخابية الجهوية.
ومن المسائل الاخرى المطروحة والتي تزيد في تعسير الاستعداد للاستحقاق البلدي مسألة التمويل البعدي حيث ان اقرار الحصول على عتبة 3 بالمائة من اصوات الناخبين كشرط اساسي في استرجاع مصاريف الحملة الانتخابية اذ يشكل عنصرا مهما في حماية الانتخابات من الترشحات العشوائية فانه يقلص حضوط المستقلين و الاحزاب الصغرى في القيام بحملة انتخابية في مستوى الحدث ويضاعف من مخاطر تراجعهم في سباقها وهو ما يفسر توجه العديد منها الى عقد تكتلات انتخابية.
ويثير المجتمع المدني المهتم بالشأن البلدي باستمرار اشكالية مجلة الجماعات المحلية فاذ يؤكد البعض بانها لا تمثل شرطا اساسيا في اجراء الانتخابات البلدية من عدمها فان الغالبية ترى عدم جواز تنظيمها دون مجلة الجماعات المحلية التي تجري مناقشتها راهنا في مجلس نواب الشعب وان الخطورة تكمن في ان يدفع ضيق الوقت الى المصادقة الارتجالية على مجلة ترسي الحكم المحلي دون رضى جميع الاطراف بمجمل الصلاحيات التي تقرها.
وبعيدا عن الصعوبات المتعلقة بالنصوص التشريعية سابقة الوضع تطرح المخاوف من عزوف الناخبين لا في المحطة البلدية فحسب بل في باقي الاستحقاقات القادمة، واذ تشير معطيات سبر الاراء الى وجود مايقارب نسبة 70 في المائة من العازفين على الانتخابات فان عدم مشاركة المواطنين في اختيار ممثليهم في المجالس البلدية يعد مؤشرا خطيرا في سياق الديمقراطية المحلية من شأنه العودة بنتائج وخيمة على باقي الاستحقاقات القادمة.

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السياسي
الانتخابات البلدية ستجرى في موعدها.. بأي ثمن... وأيّة انعكاسات؟
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 04 فيفري 2018

قبل  اقل من اسبوعين من موعد تقديم الترشحات للانتخابات البلدية شهدت الساحة السياسية تحركات واسعة بين الاحزاب والمستقلين استعدادا لموعدها وفي الطريق جملة من الصعوبات التي يقف الجميع في تحدي تذليلها.

تونس - الشروق - أشرف الرياحي:
وتشرع الهيئة المستقلة للانتخابات بداية من يوم الخميس 15 فيفري الجاري في قبول الترشحات للاستحقاق البلدي الاول بعد الثورة، واذ لم يعد يفصلنا الكثير عن الموعد المحدد فان الساحة السياسية شهدت تحركات واسعة بين الاحزاب والمستقلين لتكوين قائمات واعدادها وفق الشروط المحددة وهو مايطرح عدد من الصعوبات التي فرضتها النصوص التشريعية الموضوعة بالدرجة الاولى.
ويرى المتابعون للشأن السياسي في مرحلة الاعداد للانتخابات البلدية صعوبات جمة تلقي بظلالها امام المترشحين ومن بينها عملية تكوين القائمات الانتخابية خاصة للاحزاب الصغرى والمستقلين حيث أن مجمل الشروط التي حددها القانون الانتخابي تفرض ضرورة احترام قاعدة التناصف وتناوبه داخل القائمة وهذا المعطى قد لا يتوفر في بعض الدوائر الانتخابية الجهوية.
ومن المسائل الاخرى المطروحة والتي تزيد في تعسير الاستعداد للاستحقاق البلدي مسألة التمويل البعدي حيث ان اقرار الحصول على عتبة 3 بالمائة من اصوات الناخبين كشرط اساسي في استرجاع مصاريف الحملة الانتخابية اذ يشكل عنصرا مهما في حماية الانتخابات من الترشحات العشوائية فانه يقلص حضوط المستقلين و الاحزاب الصغرى في القيام بحملة انتخابية في مستوى الحدث ويضاعف من مخاطر تراجعهم في سباقها وهو ما يفسر توجه العديد منها الى عقد تكتلات انتخابية.
ويثير المجتمع المدني المهتم بالشأن البلدي باستمرار اشكالية مجلة الجماعات المحلية فاذ يؤكد البعض بانها لا تمثل شرطا اساسيا في اجراء الانتخابات البلدية من عدمها فان الغالبية ترى عدم جواز تنظيمها دون مجلة الجماعات المحلية التي تجري مناقشتها راهنا في مجلس نواب الشعب وان الخطورة تكمن في ان يدفع ضيق الوقت الى المصادقة الارتجالية على مجلة ترسي الحكم المحلي دون رضى جميع الاطراف بمجمل الصلاحيات التي تقرها.
وبعيدا عن الصعوبات المتعلقة بالنصوص التشريعية سابقة الوضع تطرح المخاوف من عزوف الناخبين لا في المحطة البلدية فحسب بل في باقي الاستحقاقات القادمة، واذ تشير معطيات سبر الاراء الى وجود مايقارب نسبة 70 في المائة من العازفين على الانتخابات فان عدم مشاركة المواطنين في اختيار ممثليهم في المجالس البلدية يعد مؤشرا خطيرا في سياق الديمقراطية المحلية من شأنه العودة بنتائج وخيمة على باقي الاستحقاقات القادمة.

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خالد الحدّاد
موعد سياسي وانتخابي هام
تدخل بلادنا خلال الأيّام القليلة القادمة مسارا انتخابيا جديدا من المنتظر أن يستكمل أحد أبرز أركان النظام السياسي الذي نصّ عليه دستور جانفي 2014.
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