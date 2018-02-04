أخبار الأحزاب

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حركة الشعب
حذّرت حركة الشعب في بيان لها الرّئيس الفرنسي من التدخّل مجدّدا في الشّأن اللّيبي ومحاولة مساندة طرف على حساب آخر في الصّراع الدّائر في ليبيا، وحمّلت الحركة الحكومة الفرنسيّة مسؤوليّة ما آلت له الأوضاع في ليبيا نتيجة تدخّلها الهمجي في شأن شعب حرّ ومستقل وإسقاط نظامه و تدمير بلاده.
وأشارت الحركة إلى أن «السّياسة الفرنسيّة في عموم إفريقيا لازالت تحنّ إلى الأهداف الإستعمارية» وطالبت الرّئيس الفرنسي وحكومته مراجعة هذه السّياسات التي أدت إلى مزيد من الصراع والإقتتال بين الدّول الأفريقيّة وبين شعوبها نتيجة المؤامرات الفرنسيّة المتعدّدة، حسب ما جاء في البيان.
الحزب الجمهوري
عبّر الحزب الجمهوري في بيان له عن تضامنه الكامل مع الصحفيين في يوم الغضب بسبب التضييقات التي يتعرض لها الصحفي وهرسلة مراسلي وسائل الإعلام الأجنبية معتبرا أن سلوك السلطة هو محاولة يائسة للتغطية عن «عجز منظومة الحكم في التعاطي مع الأزمة الشاملة التي تمر بها البلاد والحد من تداعياتها السلبية.
حركة النهضة
قالت محرزية العبيدي القياديّة في حركة النهضة حول زيارة ماكرون الى تونس أنّ خطابه جيد وتمنّت أن تأتى بعده برامج حقيقية ومتابعة لما قيل، وأضافت:» الاشكال يبقى في كيف نتابع وكيف نجعل من هذا الخطاب الجيد افاقا حقيقية ويجب ان تتكلم الارقام ونعرف كيف نوظفها، وما لاحظته في خطابه انه تحدث عن بلادنا وتاريخها وثقافتها وهو ما يؤكد العلاقة الاخوية بين البلدين مثلما قال».
حركة الشعب
حذّرت حركة الشعب في بيان لها الرّئيس الفرنسي من التدخّل مجدّدا في الشّأن اللّيبي ومحاولة مساندة طرف على حساب آخر في الصّراع الدّائر في ليبيا، وحمّلت الحركة الحكومة الفرنسيّة مسؤوليّة ما آلت له الأوضاع في ليبيا نتيجة تدخّلها الهمجي في شأن شعب حرّ ومستقل وإسقاط نظامه و تدمير بلاده.
وأشارت الحركة إلى أن «السّياسة الفرنسيّة في عموم إفريقيا لازالت تحنّ إلى الأهداف الإستعمارية» وطالبت الرّئيس الفرنسي وحكومته مراجعة هذه السّياسات التي أدت إلى مزيد من الصراع والإقتتال بين الدّول الأفريقيّة وبين شعوبها نتيجة المؤامرات الفرنسيّة المتعدّدة، حسب ما جاء في البيان.
الحزب الجمهوري
عبّر الحزب الجمهوري في بيان له عن تضامنه الكامل مع الصحفيين في يوم الغضب بسبب التضييقات التي يتعرض لها الصحفي وهرسلة مراسلي وسائل الإعلام الأجنبية معتبرا أن سلوك السلطة هو محاولة يائسة للتغطية عن «عجز منظومة الحكم في التعاطي مع الأزمة الشاملة التي تمر بها البلاد والحد من تداعياتها السلبية.
حركة النهضة
قالت محرزية العبيدي القياديّة في حركة النهضة حول زيارة ماكرون الى تونس أنّ خطابه جيد وتمنّت أن تأتى بعده برامج حقيقية ومتابعة لما قيل، وأضافت:» الاشكال يبقى في كيف نتابع وكيف نجعل من هذا الخطاب الجيد افاقا حقيقية ويجب ان تتكلم الارقام ونعرف كيف نوظفها، وما لاحظته في خطابه انه تحدث عن بلادنا وتاريخها وثقافتها وهو ما يؤكد العلاقة الاخوية بين البلدين مثلما قال».
-
21:20مسيرة حاشدة في تالة
04 فيفري 2018
-
19:51تجاوز الرقم القياسي لغوارديولا: فالفيردي يدخل التاريخ مع برشلونة
04 فيفري 2018
-
19:15وزارة الشؤون الدينية تدرس تكوين مؤذنين بالتعاون مع معهد الرشيدية
04 فيفري 2018
-
19:06ذهيبة: احدهما حالته خطيرة... جريحين في حادث مرور ينتظران الاسعاف
04 فيفري 2018
-
18:49الاتحاد للطيران تسحب 5 طائرات بوينغ من أسطولها
04 فيفري 2018
-
18:23عملية سرية.. مأدبة عشاء تنتهي باعتقال زعماء مافيا في نيويورك!
04 فيفري 2018
-
18:12بلغ ما يعادل 86 يوما من التوريد: احتياطي العملة الصعبة يواصل الانحدار
04 فيفري 2018
-
17:35صحيفة "كاتالونية" تصف مستوى ريال مدريد بـ"المهزلة"
04 فيفري 2018
-
17:33بالفيديو... ترامب يتذكر إعلان قديم غريب قامت زوجته بتصويره
04 فيفري 2018
-
17:21سيدي بوزيد: خنزير وحشي يهاجم كهلا
04 فيفري 2018
-
16:53السعودية تقدم هبة لتونس بأكثر من 3ر5 مليون دولار
04 فيفري 2018
-
16:38الثلاثاء القادم: أعوان وإطارات وزارة النقل في إضراب عامّ وطني
04 فيفري 2018
-
16:29الاعراف منشغلون لتوتر العلاقة بين بعض الاجهزة الامنية والنقابة الوطنية للصحفيين
04 فيفري 2018
-
15:50كاس تونس الدور 16: سقوط عدد من اندية الرابطة الاولى ابرزهم الترجي الرياضي
04 فيفري 2018
-
15:15قابس: حجز بضائع مهربة بقيمة 189 مليونا
04 فيفري 2018
-
15:03حلق الوادي: ضبط 11 شخصا كانوا يعتزمون التسلل إلى إحدى البواخر
04 فيفري 2018
-
14:43الاعتداء على لاعب أواسط النادي البنزرتي في بن قردان
04 فيفري 2018
-
14:36فرقة بلدية دوز للتمثيل: تتويج جديد في الكاف
04 فيفري 2018
-
14:32سوسة: حادث مرور يخلف 5 إصابات أحدهم في حالة حرجة
04 فيفري 2018
-
14:17عتيد تحذر من إستعمال الأشخاص حاملي الإعاقة في الإنتخابات البلدية
04 فيفري 2018