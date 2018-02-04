أخبار الأحزاب

حركة الشعب

حذّرت حركة الشعب في بيان لها الرّئيس الفرنسي من التدخّل مجدّدا في الشّأن اللّيبي ومحاولة مساندة طرف على حساب آخر في الصّراع الدّائر في ليبيا، وحمّلت الحركة الحكومة الفرنسيّة مسؤوليّة ما آلت له الأوضاع في ليبيا نتيجة تدخّلها الهمجي في شأن شعب حرّ ومستقل وإسقاط نظامه و تدمير بلاده.

وأشارت الحركة إلى أن «السّياسة الفرنسيّة في عموم إفريقيا لازالت تحنّ إلى الأهداف الإستعمارية» وطالبت الرّئيس الفرنسي وحكومته مراجعة هذه السّياسات التي أدت إلى مزيد من الصراع والإقتتال بين الدّول الأفريقيّة وبين شعوبها نتيجة المؤامرات الفرنسيّة المتعدّدة، حسب ما جاء في البيان.

الحزب الجمهوري

عبّر الحزب الجمهوري في بيان له عن تضامنه الكامل مع الصحفيين في يوم الغضب بسبب التضييقات التي يتعرض لها الصحفي وهرسلة مراسلي وسائل الإعلام الأجنبية معتبرا أن سلوك السلطة هو محاولة يائسة للتغطية عن «عجز منظومة الحكم في التعاطي مع الأزمة الشاملة التي تمر بها البلاد والحد من تداعياتها السلبية.

حركة النهضة

قالت محرزية العبيدي القياديّة في حركة النهضة حول زيارة ماكرون الى تونس أنّ خطابه جيد وتمنّت أن تأتى بعده برامج حقيقية ومتابعة لما قيل، وأضافت:» الاشكال يبقى في كيف نتابع وكيف نجعل من هذا الخطاب الجيد افاقا حقيقية ويجب ان تتكلم الارقام ونعرف كيف نوظفها، وما لاحظته في خطابه انه تحدث عن بلادنا وتاريخها وثقافتها وهو ما يؤكد العلاقة الاخوية بين البلدين مثلما قال».