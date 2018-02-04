أولا وأخيرا ... الفسفــــــــــاط والسفسطــــــة

أكيد أننا سنقترض من الخارج كالعادة لخلاص أجور ومنح وامتيازات وابتزازات الإطارات والأعوان العاملين في القطاع العام من أجل عيونهم السود والعسلية والزرق على حدّ سواء لا وألف لا من أجل الانتاج الذي حسم أمره شرع الثورة وأقرّ غربته في تونس.

أكيد سنزيد في حجم قروضنا من الخارج لخلاص مستحقات المعطلين عن الانتاج في هذا القطاع وإرضاء الصعاليك من قطاع الطرق والإنتاج ومنهم تأبّط شرّا وتأبّطا سكّة وتأبط نقابة وتأبط حزبا وتأبط جمعية وتأبط مجتمعا مدنيا وتأبط قبيلة ولكن هل سنقترض لتوريد الفسفاط الى بلد الفسفاط ذاك ما يتمناه ما تبقى من الكادحين في هذه الأرض لينتجوا غذاء الشعب بزرمّته وهم المزارعون أم سينضاف الى عقاباتهم التي لا تنتهي عقاب تغييب الفسفاط عن أرضهم في غياب السند الحكومي الذي لم يروه حتى في المنام.

أخشى ما نخشاه أن تكون نوايا الحاكمين في هذا البلد من زيارة ماكرون رئيس فرنسا الى تونس والتي اقترنت مع توقف إنتاج الفسفاط لا تتعدّى ضمان توريد «الخُضرة» و«السميد» من فرنسا بـ«الكريدي» والبقية على تركيا.

للباعثين عمّا جاء به ماكرون لتونس من خيرات لتونس باسم الصداقة قد لا يساوي ثمن ما ننتجه في يوم واحد من الفسفاط المهدور.

يبقى في غياب الفسفاط هل تنتج أرضنا بالسفسطة؟

بقلم: مسعود الكوكي