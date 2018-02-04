أولا وأخيرا ... الفسفــــــــــاط والسفسطــــــة

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أكيد أننا سنقترض من الخارج كالعادة لخلاص أجور ومنح وامتيازات وابتزازات الإطارات والأعوان العاملين في القطاع العام من أجل عيونهم السود والعسلية والزرق على حدّ سواء لا وألف لا من أجل الانتاج الذي حسم أمره شرع الثورة وأقرّ غربته في تونس.
أكيد سنزيد في حجم قروضنا من الخارج لخلاص مستحقات المعطلين عن الانتاج في هذا القطاع وإرضاء الصعاليك من قطاع الطرق والإنتاج ومنهم تأبّط شرّا وتأبّطا سكّة وتأبط نقابة وتأبط حزبا وتأبط جمعية وتأبط مجتمعا مدنيا وتأبط قبيلة ولكن هل سنقترض لتوريد الفسفاط الى بلد الفسفاط ذاك ما يتمناه ما تبقى من الكادحين في هذه الأرض لينتجوا غذاء الشعب بزرمّته وهم المزارعون أم سينضاف الى عقاباتهم التي لا تنتهي عقاب تغييب الفسفاط عن أرضهم في غياب السند الحكومي الذي لم يروه حتى في المنام.
أخشى ما نخشاه أن تكون نوايا الحاكمين في هذا البلد من زيارة ماكرون رئيس فرنسا الى تونس والتي اقترنت مع توقف إنتاج الفسفاط لا تتعدّى ضمان توريد «الخُضرة» و«السميد» من فرنسا بـ«الكريدي» والبقية على تركيا.
للباعثين عمّا جاء به ماكرون لتونس من خيرات لتونس باسم الصداقة قد لا يساوي ثمن ما ننتجه في يوم واحد من الفسفاط المهدور.
يبقى في غياب الفسفاط هل تنتج أرضنا بالسفسطة؟
أكيد أننا سنقترض من الخارج كالعادة لخلاص أجور ومنح وامتيازات وابتزازات الإطارات والأعوان العاملين في القطاع العام من أجل عيونهم السود والعسلية والزرق على حدّ سواء لا وألف لا من أجل الانتاج الذي حسم أمره شرع الثورة وأقرّ غربته في تونس.
أكيد سنزيد في حجم قروضنا من الخارج لخلاص مستحقات المعطلين عن الانتاج في هذا القطاع وإرضاء الصعاليك من قطاع الطرق والإنتاج ومنهم تأبّط شرّا وتأبّطا سكّة وتأبط نقابة وتأبط حزبا وتأبط جمعية وتأبط مجتمعا مدنيا وتأبط قبيلة ولكن هل سنقترض لتوريد الفسفاط الى بلد الفسفاط ذاك ما يتمناه ما تبقى من الكادحين في هذه الأرض لينتجوا غذاء الشعب بزرمّته وهم المزارعون أم سينضاف الى عقاباتهم التي لا تنتهي عقاب تغييب الفسفاط عن أرضهم في غياب السند الحكومي الذي لم يروه حتى في المنام.
أخشى ما نخشاه أن تكون نوايا الحاكمين في هذا البلد من زيارة ماكرون رئيس فرنسا الى تونس والتي اقترنت مع توقف إنتاج الفسفاط لا تتعدّى ضمان توريد «الخُضرة» و«السميد» من فرنسا بـ«الكريدي» والبقية على تركيا.
للباعثين عمّا جاء به ماكرون لتونس من خيرات لتونس باسم الصداقة قد لا يساوي ثمن ما ننتجه في يوم واحد من الفسفاط المهدور.
يبقى في غياب الفسفاط هل تنتج أرضنا بالسفسطة؟
-
21:20مسيرة حاشدة في تالة
04 فيفري 2018
-
19:51تجاوز الرقم القياسي لغوارديولا: فالفيردي يدخل التاريخ مع برشلونة
04 فيفري 2018
-
19:15وزارة الشؤون الدينية تدرس تكوين مؤذنين بالتعاون مع معهد الرشيدية
04 فيفري 2018
-
19:06ذهيبة: احدهما حالته خطيرة... جريحين في حادث مرور ينتظران الاسعاف
04 فيفري 2018
-
18:49الاتحاد للطيران تسحب 5 طائرات بوينغ من أسطولها
04 فيفري 2018
-
18:23عملية سرية.. مأدبة عشاء تنتهي باعتقال زعماء مافيا في نيويورك!
04 فيفري 2018
-
18:12بلغ ما يعادل 86 يوما من التوريد: احتياطي العملة الصعبة يواصل الانحدار
04 فيفري 2018
-
17:35صحيفة "كاتالونية" تصف مستوى ريال مدريد بـ"المهزلة"
04 فيفري 2018
-
17:33بالفيديو... ترامب يتذكر إعلان قديم غريب قامت زوجته بتصويره
04 فيفري 2018
-
17:21سيدي بوزيد: خنزير وحشي يهاجم كهلا
04 فيفري 2018
-
16:53السعودية تقدم هبة لتونس بأكثر من 3ر5 مليون دولار
04 فيفري 2018
-
16:38الثلاثاء القادم: أعوان وإطارات وزارة النقل في إضراب عامّ وطني
04 فيفري 2018
-
16:29الاعراف منشغلون لتوتر العلاقة بين بعض الاجهزة الامنية والنقابة الوطنية للصحفيين
04 فيفري 2018
-
15:50كاس تونس الدور 16: سقوط عدد من اندية الرابطة الاولى ابرزهم الترجي الرياضي
04 فيفري 2018
-
15:15قابس: حجز بضائع مهربة بقيمة 189 مليونا
04 فيفري 2018
-
15:03حلق الوادي: ضبط 11 شخصا كانوا يعتزمون التسلل إلى إحدى البواخر
04 فيفري 2018
-
14:43الاعتداء على لاعب أواسط النادي البنزرتي في بن قردان
04 فيفري 2018
-
14:36فرقة بلدية دوز للتمثيل: تتويج جديد في الكاف
04 فيفري 2018
-
14:32سوسة: حادث مرور يخلف 5 إصابات أحدهم في حالة حرجة
04 فيفري 2018
-
14:17عتيد تحذر من إستعمال الأشخاص حاملي الإعاقة في الإنتخابات البلدية
04 فيفري 2018