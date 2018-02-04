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يوم الأحد 04 فيفري 2018
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السياسي
أولا وأخيرا ... الفسفــــــــــاط والسفسطــــــة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 04 فيفري 2018

أكيد أننا سنقترض من الخارج كالعادة لخلاص أجور ومنح وامتيازات وابتزازات الإطارات والأعوان العاملين في القطاع العام من أجل عيونهم السود والعسلية والزرق على حدّ سواء لا وألف لا من أجل الانتاج الذي حسم أمره شرع الثورة وأقرّ غربته في تونس.
أكيد سنزيد في حجم قروضنا من الخارج لخلاص مستحقات المعطلين عن الانتاج في هذا القطاع وإرضاء الصعاليك من قطاع الطرق والإنتاج ومنهم تأبّط شرّا وتأبّطا سكّة وتأبط نقابة وتأبط حزبا وتأبط جمعية وتأبط مجتمعا مدنيا وتأبط قبيلة ولكن هل سنقترض لتوريد الفسفاط الى بلد الفسفاط ذاك ما يتمناه ما تبقى من الكادحين في هذه الأرض لينتجوا غذاء الشعب بزرمّته وهم المزارعون أم سينضاف الى عقاباتهم التي لا تنتهي عقاب تغييب الفسفاط عن أرضهم في غياب السند الحكومي الذي لم يروه حتى في المنام.
أخشى ما نخشاه أن تكون نوايا الحاكمين في هذا البلد من زيارة ماكرون رئيس فرنسا الى تونس والتي اقترنت مع توقف إنتاج الفسفاط لا تتعدّى ضمان توريد «الخُضرة» و«السميد» من فرنسا بـ«الكريدي» والبقية على تركيا.
للباعثين عمّا جاء به ماكرون لتونس من خيرات لتونس باسم الصداقة قد لا يساوي ثمن ما ننتجه في يوم واحد من الفسفاط المهدور.
يبقى في غياب الفسفاط هل تنتج أرضنا بالسفسطة؟

بقلم: مسعود الكوكي
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السياسي
أولا وأخيرا ... الفسفــــــــــاط والسفسطــــــة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 04 فيفري 2018

أكيد أننا سنقترض من الخارج كالعادة لخلاص أجور ومنح وامتيازات وابتزازات الإطارات والأعوان العاملين في القطاع العام من أجل عيونهم السود والعسلية والزرق على حدّ سواء لا وألف لا من أجل الانتاج الذي حسم أمره شرع الثورة وأقرّ غربته في تونس.
أكيد سنزيد في حجم قروضنا من الخارج لخلاص مستحقات المعطلين عن الانتاج في هذا القطاع وإرضاء الصعاليك من قطاع الطرق والإنتاج ومنهم تأبّط شرّا وتأبّطا سكّة وتأبط نقابة وتأبط حزبا وتأبط جمعية وتأبط مجتمعا مدنيا وتأبط قبيلة ولكن هل سنقترض لتوريد الفسفاط الى بلد الفسفاط ذاك ما يتمناه ما تبقى من الكادحين في هذه الأرض لينتجوا غذاء الشعب بزرمّته وهم المزارعون أم سينضاف الى عقاباتهم التي لا تنتهي عقاب تغييب الفسفاط عن أرضهم في غياب السند الحكومي الذي لم يروه حتى في المنام.
أخشى ما نخشاه أن تكون نوايا الحاكمين في هذا البلد من زيارة ماكرون رئيس فرنسا الى تونس والتي اقترنت مع توقف إنتاج الفسفاط لا تتعدّى ضمان توريد «الخُضرة» و«السميد» من فرنسا بـ«الكريدي» والبقية على تركيا.
للباعثين عمّا جاء به ماكرون لتونس من خيرات لتونس باسم الصداقة قد لا يساوي ثمن ما ننتجه في يوم واحد من الفسفاط المهدور.
يبقى في غياب الفسفاط هل تنتج أرضنا بالسفسطة؟

بقلم: مسعود الكوكي
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04 فيفري 2018 السّاعة 21:00
استقبل رئيس الحكومة يوسف الشاهد أول أمس بقصر الحكومة بالقصبة رئيس الترجي الرياضي التونسي حمدي المدب. وتناول...
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أدى صباح أمس وزير الشؤون الثقافية محمد زين...
المزيد >>
تغييرات جهوية
04 فيفري 2018 السّاعة 21:00
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إضراب حضوري
04 فيفري 2018 السّاعة 21:00
ينفذ أعوان رئاسة الحكومة وإطاراتها، إضرابا...
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خالد الحدّاد
موعد سياسي وانتخابي هام
تدخل بلادنا خلال الأيّام القليلة القادمة مسارا انتخابيا جديدا من المنتظر أن يستكمل أحد أبرز أركان النظام السياسي الذي نصّ عليه دستور جانفي 2014.
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