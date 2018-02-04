من ذكريات مناضل وطني (54).. محمد الكيلاني.. عندمــا ترثـــي الضحيــة الجــلاد

مثلما تحدثت في الحلقة السابقة فقد بدأنا في تنظيم اعترافاتنا ومراجعتها بعد ان تمكنا من ايجاد طريقة للاتصال بيننا وتمكنا من ابعاد عدد من الموقوفين عن القضية فمثلا صالح الزغيدي لم يكن في التنظيم لكن ما كشف وجود لجنة الدفاع هي مراسلة قدمتها لروضة الغربي لكي تعطيها لثامر السويسي وهو بدوره يعطيها لصالح الزغيدي وحدثته فيها عن الأمور الضرورية الآن في ما يتعلق بمسالة الدفاع عن المساجين وغيرها.

عندما تم إيقاف ثامر السويسي وجدوا عنده تلك المراسلة التي لم يوصلها بعد وبذلك أوقف صالح الزغيدي وحصلت مكافحات وكانوا جميعا يقولون ان أقوالنا منظمة وفيها تنسيق وفعلا تمكنا من مراجعة الكثير من الاعترافات ما وفر الإمكانية لعدد مهم من الرفاق والرفيقات لإعادة أبحاثهم.

بتلك الطريقة تمكنا من تنسيق أبحاثنا وخففنا إلى حد معين من حدة الأحكام وخرج عدد مهم من دائرة التتبع، بالنسبة لعموم الرفاق والرفيقات بقطع النظر عن تلك العثرة عادوا يدا واحدة ونسقوا فيما بينهم وعملوا على الحد من امكانية توسع الضربة او شمولها لأناس آخرين.

بعد فترة المكافحات مع الرفاق والرفيقات عدنا الى الحديث عن المسدس لكن لم يعد ممكنا حينها الاعتراف مرة اخرى وفي ذلك الوقت بدأت اسمع قبل 1 جوان 1975 عن حكايات تقول انه هناك اناس يتم نقلهم الى 9 افريل والبنات الى سجن النساء بمنوبة أي ان الملف سيغلق قريبا وبالتالي أصبحت لدي ثقة اكبر بأن المسالة لن تتجاوز 1 جوان ليغلق الملف نهائيا.

واصلت الصمت رغم عودة سي الحاج لتعذيبي وبأساليب حقيرة جدا خلفت لي الأضرار التي تحدث عنها سابقا كما تم جلب عنصر آخر من المنستير لا أريد ذكر اسمه ورغم العنف الذي مارسه في تلك الفترة الأخيرة رفضت الاعتراف حتى أتى المسؤول عن جهاز امن الدولة في تلك الفترة وقال لهم نأخذ الكلام الذي صرح به ونغلق الملف.

في الأخير جلس الحاج وبدأ يكتب وكان هو يستمع إلي وكان يقول «والله تكذب وماكش صادق» إلى أن انتهى البحث وأمضيت ومباشرة بعد انتهائنا نقلت الى 9 أفريل.

«ملاحظات كاتب المذكرات»

يعتبر محمد الكيلاني الشخصية الاولى التي نجري معها هذا العمل والذي تعرض لمختلف أنواع التعذيب خلال فترة السبعينات خاصة وبالرغم من شدة ما مورس ضده خاصة في زنازين امن الدولة في وزارة الداخلية سنة 1975 الا ان الحديث معه عن تلك المرحلة اليوم وكيف كان يجيب عن أسئلتنا التي تحاول القيام بحفريات في ذاكرة غير عادية.

ما شدنا في ذكريات محمد الكيلاني هو انه بالرغم من قسوة التعذيب الذي تعرض اليه وتعدد أشكاله وكيف ان عصا الجلاد كانت تهدف من شدتها وهمجيتها الى قتل الانسان فيه أكثر من محاولتها تصفية مناضل.

كان سي محمد يتحدث بطريقة تشير الى ان تلك الذكريات منحوتة في ذهنه بشكل لا يمكن لاي شيء ان يمحوها بالرغم من مرور عشرات السنين وأحلك لحظات التعذيب مازالت تمر في ذهنه كانها حدثت بالامس وكان الجراح مازالت تنزف دما وحسرة على المعذبين من رفاقه ودموع العجز الجسدي امام آلة بشرية اسمها الجلاد كأنها لم تجف.

بالرغم من كل ذلك سي محمد يتحدث معنا دون أي حقد على الجلاد او رغبة في الانتقام أو في التشهير يتحدث عنه كضحية لا يملك الحق مثل المعذبين في الحديث عن جراحه التي تتعمق مع كل جلدة يوجهها الى جسد الضحية، الى اليوم سي محمد يقول ربما ذلك الجلاد له عائلة لا تعرف طبيعة عمله وربما كان انتماؤه الايديولوجي قد اعماه فجعله يتخلى عن ادميته وهذا جرح اعمق من جراحي بكثير، على الاقل نحن بعد مرحلة التعذيب نرفع رؤوسنا شرفا لكن الجلاد نسي كيف يفعل ذلك وهو ما جعلني اشفق عليه.

هي عظمة من فهم الحياة ووصل إلى باب المغادرة لكن كتب له ان لا يتجاوزه، وبتلك التجربة لم تعد ترهبه طريق المغادرة بالرغم من التصاق آلامها وآثارها بالجسد وكم من مناضل توفي تحت التعذيب لكن جلاده مازال يذكره الى اليوم وفي النهاية قليلون هم الضحايا الذين تشغلهم جراح الجلاد وتجعلهم يسمون على كل نزعة للانتقام.