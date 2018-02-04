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يوم الأحد 04 فيفري 2018
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يوم الثلاثاء ..العياري يؤدي اليمين في البرلمان
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السياسي
يوم الثلاثاء ..العياري يؤدي اليمين في البرلمان
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 04 فيفري 2018

تونس –الشروق: سرحان الشيخاوي
سينظر مكتب مجلس نواب الشعب يوم الاثنين في مراسلة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والتي تتضمن إعلانا للنتائج النهائية للانتخابات التشريعية الجزئية بألمانيا والتي فاز بمقعدها الوحيد المرشح ياسين العياري عن قائمة "أمل"...ومن المنتظر ان يدعو مكتب المجلس ياسين العياري لاداء اليمين في الجلسة العامة التي ستنعقد يوم الثلاثاء.
الجدير بالذكر أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات كانت قد صرحت يوم 18 جانفي الماضي بالنتائج النهائية للإنتخابات التشريعية الجزئية للتونسيين المقيمين بألمانيا والمسجلين بها التي تم إجراؤها أيام 15 و16 و17 ديسمبر 2017.

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السياسي
يوم الثلاثاء ..العياري يؤدي اليمين في البرلمان
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 04 فيفري 2018

تونس –الشروق: سرحان الشيخاوي
سينظر مكتب مجلس نواب الشعب يوم الاثنين في مراسلة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والتي تتضمن إعلانا للنتائج النهائية للانتخابات التشريعية الجزئية بألمانيا والتي فاز بمقعدها الوحيد المرشح ياسين العياري عن قائمة "أمل"...ومن المنتظر ان يدعو مكتب المجلس ياسين العياري لاداء اليمين في الجلسة العامة التي ستنعقد يوم الثلاثاء.
الجدير بالذكر أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات كانت قد صرحت يوم 18 جانفي الماضي بالنتائج النهائية للإنتخابات التشريعية الجزئية للتونسيين المقيمين بألمانيا والمسجلين بها التي تم إجراؤها أيام 15 و16 و17 ديسمبر 2017.

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خالد الحدّاد
موعد سياسي وانتخابي هام
تدخل بلادنا خلال الأيّام القليلة القادمة مسارا انتخابيا جديدا من المنتظر أن يستكمل أحد أبرز أركان النظام السياسي الذي نصّ عليه دستور جانفي 2014.
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