أحداث الأسبوع كما رآها .. محسن حسن (وزير سابق وقيادي في نداء تونس) ..ماكرون بعث برسائل إيجابية للسياح والمستثمرين ووكالات الترقيم السيادي

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تونس ـ الشروق: أشرف الرياحي:
أقفل الأسبوع المنصرم على جملة من الأحداث الوطنية والسياسية المهمة لعل أهمها زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون إلى تونس وهبوط مدخرات العملة الصعبة إلى أقل من 90 يوما توريد وتنظيم الصحفيين ليوم غضب احتجاجا على وضع الحريات في تونس يعود عليها جميعا الخبير الاقتصادي والوزير السابق القيادي في حزب نداء تونس محسن حسن بالتحليل والتعليق.
ويبرز محسن حسن في زيارة الدولة التي أداها الرئيس الفرنسي بحر الأسبوع الماضي لتونس جملة من الرسائل الايجابية المهمة على غرار تأكيد دعم المسار السياسي في تونس والإقرار بنجاح التجربة علاوة على اعترافه بالنجاحات المحققة على اكثر من صعيد وبرموز البلاد على غرار الزعيم الحبيب بورقيبة.
ويشدد محسن حسن على الرسالة الايجابية الثانية والتي جسدتها عملية تنقل الرئيس الفرنسي داخل انهج العاصمة بحماية أمنية تونسية بما فيها من رسائل مهمة لوكالات الترقيم السيادي والسياح والمستثمرين وكل العالم بان عودة الاستقرار الامني في تونس قد تحققتّ.
ويلاحظ محدثنا في هذه الزيارة أيضا تأكيد فرنسا من الناحية الاقتصادية انها الشريك الأول لتونس مفسرا القرارات المعلنة والموصوفة بدون المأمول بأن العلاقات الاقتصادية بين البلدان تحكمها مصالح في الغالب غير أنه عموما فان الاستثمارات الفرنسية في تونس تفوق 16 في المائة من جملة الاستثمارات الخارجية ويحقق ميزان التبادلات بين البلدين فائضا وهو ما يدفع في رأيه الى ضرورة تحقيق شراكة حقيقية من خلال التركيز على الاستثمارات في المحتوى التكنولوجي والمنتجات ذات القيمة المضافة والجانب التصديري.
وشهد هذا الاسبوع أيضا تحيين البنك المركزي للارقام المتعلقة بالوضع الاقتصادي والتي جاء فيها أن تغطية مدخرات العملة الصعبة لأيام التوريد نزلت الى سقف 86 يوما وفي ذلك يرى محسن حسن ان الوضع ظرفي ولا يعبر عن أزمة هيكيلية منوها إلى أن مدخرات العملة الصعبة سترتفع بداية من الثلاثي الثاني للسنة الحالية نتيجة لتطور الاستثمارات الخارجية في البلد وحصول تونس على قسط قرض صندوق النقد الدولي.
ومن جهة أخرى عاشت تونس يوم الجمعة يوم غضب الصحفيين احتجاجا على ارتفاع منسوب التضييقات التي تمس حريتهم وظهور عدد من التهديدات والتحريضات التي لوح بها أمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي، وفي هذا السياق يُعبّر محسن حسن عن تضامنه المطلق مع الصحفيين في مسار حرية الإعلام مبرزا ان أهم مكسب تحقق بعد الثورة هو حرية الاعلام حيث لا يمكن البتة التراجع فيه وانه لا وجود ملموس لمن يحمل رغبة او نية المساس من الحريات في تونس حيث ان الامر في رأيه يتعلق بسوء تفاهم لا يمكن له المواصلة.
تونس ـ الشروق: أشرف الرياحي:
أقفل الأسبوع المنصرم على جملة من الأحداث الوطنية والسياسية المهمة لعل أهمها زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون إلى تونس وهبوط مدخرات العملة الصعبة إلى أقل من 90 يوما توريد وتنظيم الصحفيين ليوم غضب احتجاجا على وضع الحريات في تونس يعود عليها جميعا الخبير الاقتصادي والوزير السابق القيادي في حزب نداء تونس محسن حسن بالتحليل والتعليق.
ويبرز محسن حسن في زيارة الدولة التي أداها الرئيس الفرنسي بحر الأسبوع الماضي لتونس جملة من الرسائل الايجابية المهمة على غرار تأكيد دعم المسار السياسي في تونس والإقرار بنجاح التجربة علاوة على اعترافه بالنجاحات المحققة على اكثر من صعيد وبرموز البلاد على غرار الزعيم الحبيب بورقيبة.
ويشدد محسن حسن على الرسالة الايجابية الثانية والتي جسدتها عملية تنقل الرئيس الفرنسي داخل انهج العاصمة بحماية أمنية تونسية بما فيها من رسائل مهمة لوكالات الترقيم السيادي والسياح والمستثمرين وكل العالم بان عودة الاستقرار الامني في تونس قد تحققتّ.
ويلاحظ محدثنا في هذه الزيارة أيضا تأكيد فرنسا من الناحية الاقتصادية انها الشريك الأول لتونس مفسرا القرارات المعلنة والموصوفة بدون المأمول بأن العلاقات الاقتصادية بين البلدان تحكمها مصالح في الغالب غير أنه عموما فان الاستثمارات الفرنسية في تونس تفوق 16 في المائة من جملة الاستثمارات الخارجية ويحقق ميزان التبادلات بين البلدين فائضا وهو ما يدفع في رأيه الى ضرورة تحقيق شراكة حقيقية من خلال التركيز على الاستثمارات في المحتوى التكنولوجي والمنتجات ذات القيمة المضافة والجانب التصديري.
وشهد هذا الاسبوع أيضا تحيين البنك المركزي للارقام المتعلقة بالوضع الاقتصادي والتي جاء فيها أن تغطية مدخرات العملة الصعبة لأيام التوريد نزلت الى سقف 86 يوما وفي ذلك يرى محسن حسن ان الوضع ظرفي ولا يعبر عن أزمة هيكيلية منوها إلى أن مدخرات العملة الصعبة سترتفع بداية من الثلاثي الثاني للسنة الحالية نتيجة لتطور الاستثمارات الخارجية في البلد وحصول تونس على قسط قرض صندوق النقد الدولي.
ومن جهة أخرى عاشت تونس يوم الجمعة يوم غضب الصحفيين احتجاجا على ارتفاع منسوب التضييقات التي تمس حريتهم وظهور عدد من التهديدات والتحريضات التي لوح بها أمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي، وفي هذا السياق يُعبّر محسن حسن عن تضامنه المطلق مع الصحفيين في مسار حرية الإعلام مبرزا ان أهم مكسب تحقق بعد الثورة هو حرية الاعلام حيث لا يمكن البتة التراجع فيه وانه لا وجود ملموس لمن يحمل رغبة او نية المساس من الحريات في تونس حيث ان الامر في رأيه يتعلق بسوء تفاهم لا يمكن له المواصلة.
-
21:20مسيرة حاشدة في تالة
04 فيفري 2018
-
19:51تجاوز الرقم القياسي لغوارديولا: فالفيردي يدخل التاريخ مع برشلونة
04 فيفري 2018
-
19:15وزارة الشؤون الدينية تدرس تكوين مؤذنين بالتعاون مع معهد الرشيدية
04 فيفري 2018
-
19:06ذهيبة: احدهما حالته خطيرة... جريحين في حادث مرور ينتظران الاسعاف
04 فيفري 2018
-
18:49الاتحاد للطيران تسحب 5 طائرات بوينغ من أسطولها
04 فيفري 2018
-
18:23عملية سرية.. مأدبة عشاء تنتهي باعتقال زعماء مافيا في نيويورك!
04 فيفري 2018
-
18:12بلغ ما يعادل 86 يوما من التوريد: احتياطي العملة الصعبة يواصل الانحدار
04 فيفري 2018
-
17:35صحيفة "كاتالونية" تصف مستوى ريال مدريد بـ"المهزلة"
04 فيفري 2018
-
17:33بالفيديو... ترامب يتذكر إعلان قديم غريب قامت زوجته بتصويره
04 فيفري 2018
-
17:21سيدي بوزيد: خنزير وحشي يهاجم كهلا
04 فيفري 2018
-
16:53السعودية تقدم هبة لتونس بأكثر من 3ر5 مليون دولار
04 فيفري 2018
-
16:38الثلاثاء القادم: أعوان وإطارات وزارة النقل في إضراب عامّ وطني
04 فيفري 2018
-
16:29الاعراف منشغلون لتوتر العلاقة بين بعض الاجهزة الامنية والنقابة الوطنية للصحفيين
04 فيفري 2018
-
15:50كاس تونس الدور 16: سقوط عدد من اندية الرابطة الاولى ابرزهم الترجي الرياضي
04 فيفري 2018
-
15:15قابس: حجز بضائع مهربة بقيمة 189 مليونا
04 فيفري 2018
-
15:03حلق الوادي: ضبط 11 شخصا كانوا يعتزمون التسلل إلى إحدى البواخر
04 فيفري 2018
-
14:43الاعتداء على لاعب أواسط النادي البنزرتي في بن قردان
04 فيفري 2018
-
14:36فرقة بلدية دوز للتمثيل: تتويج جديد في الكاف
04 فيفري 2018
-
14:32سوسة: حادث مرور يخلف 5 إصابات أحدهم في حالة حرجة
04 فيفري 2018
-
14:17عتيد تحذر من إستعمال الأشخاص حاملي الإعاقة في الإنتخابات البلدية
04 فيفري 2018