أحداث الأسبوع كما رآها .. محسن حسن (وزير سابق وقيادي في نداء تونس) ..ماكرون بعث برسائل إيجابية للسياح والمستثمرين ووكالات الترقيم السيادي

تونس ـ الشروق: أشرف الرياحي:

أقفل الأسبوع المنصرم على جملة من الأحداث الوطنية والسياسية المهمة لعل أهمها زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون إلى تونس وهبوط مدخرات العملة الصعبة إلى أقل من 90 يوما توريد وتنظيم الصحفيين ليوم غضب احتجاجا على وضع الحريات في تونس يعود عليها جميعا الخبير الاقتصادي والوزير السابق القيادي في حزب نداء تونس محسن حسن بالتحليل والتعليق.

ويبرز محسن حسن في زيارة الدولة التي أداها الرئيس الفرنسي بحر الأسبوع الماضي لتونس جملة من الرسائل الايجابية المهمة على غرار تأكيد دعم المسار السياسي في تونس والإقرار بنجاح التجربة علاوة على اعترافه بالنجاحات المحققة على اكثر من صعيد وبرموز البلاد على غرار الزعيم الحبيب بورقيبة.

ويشدد محسن حسن على الرسالة الايجابية الثانية والتي جسدتها عملية تنقل الرئيس الفرنسي داخل انهج العاصمة بحماية أمنية تونسية بما فيها من رسائل مهمة لوكالات الترقيم السيادي والسياح والمستثمرين وكل العالم بان عودة الاستقرار الامني في تونس قد تحققتّ.

ويلاحظ محدثنا في هذه الزيارة أيضا تأكيد فرنسا من الناحية الاقتصادية انها الشريك الأول لتونس مفسرا القرارات المعلنة والموصوفة بدون المأمول بأن العلاقات الاقتصادية بين البلدان تحكمها مصالح في الغالب غير أنه عموما فان الاستثمارات الفرنسية في تونس تفوق 16 في المائة من جملة الاستثمارات الخارجية ويحقق ميزان التبادلات بين البلدين فائضا وهو ما يدفع في رأيه الى ضرورة تحقيق شراكة حقيقية من خلال التركيز على الاستثمارات في المحتوى التكنولوجي والمنتجات ذات القيمة المضافة والجانب التصديري.

وشهد هذا الاسبوع أيضا تحيين البنك المركزي للارقام المتعلقة بالوضع الاقتصادي والتي جاء فيها أن تغطية مدخرات العملة الصعبة لأيام التوريد نزلت الى سقف 86 يوما وفي ذلك يرى محسن حسن ان الوضع ظرفي ولا يعبر عن أزمة هيكيلية منوها إلى أن مدخرات العملة الصعبة سترتفع بداية من الثلاثي الثاني للسنة الحالية نتيجة لتطور الاستثمارات الخارجية في البلد وحصول تونس على قسط قرض صندوق النقد الدولي.

ومن جهة أخرى عاشت تونس يوم الجمعة يوم غضب الصحفيين احتجاجا على ارتفاع منسوب التضييقات التي تمس حريتهم وظهور عدد من التهديدات والتحريضات التي لوح بها أمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي، وفي هذا السياق يُعبّر محسن حسن عن تضامنه المطلق مع الصحفيين في مسار حرية الإعلام مبرزا ان أهم مكسب تحقق بعد الثورة هو حرية الاعلام حيث لا يمكن البتة التراجع فيه وانه لا وجود ملموس لمن يحمل رغبة او نية المساس من الحريات في تونس حيث ان الامر في رأيه يتعلق بسوء تفاهم لا يمكن له المواصلة.