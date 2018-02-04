مع دعوة ماكرون للانخراط في مشروع «الفرونكوفونية».. قانون يلزم الوزراء والمؤسسات باستعمال العربية

أودع نواب الكتلة الديمقراطية في البرلمان مشروع قانون يتعلق بترسيخ اللغة العربية ودعمها وتعميم استخدامها ,هذا النص القانوني تم إيداعه سويعات فقط قبل حضور الرئيس الفرنسي ايمانوال ماكرون الى البرلمان التونسي.

تونس ـ الشروق: سرحان الشيخاوي

وطلب انخراط تونس في المشروع «الفرونكوفوني» ودعمه مشيدا باحتضان تونس لقمة المنظمة الدولية للفرونكوفونية في سنة 2020 وقبل يوم فقط من القاء رئيس الحكومة يوسف الشاهد لخطاب باللغة الفرنسية. (مقترح القانون تم ايداعه مساء الاربعاء وماكرون تكلم عن الفرونكوفونية صباح الخميس ).

مقترح القانون يضم 18 فصلا أهمها الفصل الاول الذي ينص على ان «يهدف هذا القانون الى ترسيخ اللغة العربية ودعمها وتعميم استخدامها» ..إضافة الى الفصل الثاني الذي ينص على ان «اللغة الرسمية في البلاد التونسية هي اللغة العربية الفصحى وهي لغة التعامل وتبادل المعلومات والوثائق مع الادارات الرسمية وفيما بينها وهي لغة المؤسسات الخاصة والعمومية في تعاملها مع العموم».

السلطات الرسمية

مقترح القانون تضمن أيضا إلزاما للسلطات الرسمية بالتعامل باللغة العربية حيث نص الفصل الثالث على ان «تلتزم السلطات الرسمية في البلاد التونسية وكل أجهزة الدولة والمؤسسات العمومية والخاصة باستعمال اللغة العربية في جميع أعمالها عند التوثيق والتواصل مع المؤسسات والعموم والجهات الاجنبية».

اما الفصل الخامس فنص على ان «الوزراء والموظفون واشباه الموظفين ملزمون باستعمال اللغة العربية في تدخلاتهم الرسمية سواء كانت امام العموم او امام نظرائهم في الخارج وتستثنى من ذلك المحاضرات الاكاديمية على ان تكون مرفقة بملخص باللغة العربية».

الاعلام

في حين تعلق الفصل 11 بالمضامين الاعلامية في علاقتها باللغة العربية حيث نص على انه يتوجب على «على الاذاعات والقنوات التلفزية التونسية والصحف الناطقة بالعربية ان تتوسل عربية فصحى او لهجة محلية تونسية وتطلب من محرريها ومنشطيها ومن الشخصيات المتدخلة ان لا تخلط العربية بالفرنسية وغيرها».

نص مقترح القانون لم يخلو من طابع زجري حيث تضمن عقوبات للمخالفين ونص الفصل السادس عشر على ان «يعاقب كل مخالف لاحكام هذا القانون سواء كان شخصا معنويا او طبيعيا بخطية مالية تتراوح بين 1000 و 5000 دينار وتضاعف الخطية عند العود»

إيداع المقترح

تم تقديم مقترح القانون يوم الاربعاء 31 جانفي 2018 ومن المنتظر ان ينظر فيه مكتب البرلمان ويحيله الى اللجنة المختصة وهي على الارجح لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي.

18 فصلا يتضمنها مقترح القانون

11 نائبا وقعوا على مقترح القانون

دعم العربية

الامين العام لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي قال للشروق ان هذا النص لا يهدف الى الانغلاق واعتماد اللغة العربية فقط بل يهدف الى تدعيم اللغة العربية باعتبارها اللغة الأم ولا يمنع من الانفتاح على اللغات الاخرى التي يعتبر اتقانها أمرا ضروريا.