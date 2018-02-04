مع دعوة ماكرون للانخراط في مشروع «الفرونكوفونية».. قانون يلزم الوزراء والمؤسسات باستعمال العربية

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أودع نواب الكتلة الديمقراطية في البرلمان مشروع قانون يتعلق بترسيخ اللغة العربية ودعمها وتعميم استخدامها ,هذا النص القانوني تم إيداعه سويعات فقط قبل حضور الرئيس الفرنسي ايمانوال ماكرون الى البرلمان التونسي.
تونس ـ الشروق: سرحان الشيخاوي
وطلب انخراط تونس في المشروع «الفرونكوفوني» ودعمه مشيدا باحتضان تونس لقمة المنظمة الدولية للفرونكوفونية في سنة 2020 وقبل يوم فقط من القاء رئيس الحكومة يوسف الشاهد لخطاب باللغة الفرنسية. (مقترح القانون تم ايداعه مساء الاربعاء وماكرون تكلم عن الفرونكوفونية صباح الخميس ).
مقترح القانون يضم 18 فصلا أهمها الفصل الاول الذي ينص على ان «يهدف هذا القانون الى ترسيخ اللغة العربية ودعمها وتعميم استخدامها» ..إضافة الى الفصل الثاني الذي ينص على ان «اللغة الرسمية في البلاد التونسية هي اللغة العربية الفصحى وهي لغة التعامل وتبادل المعلومات والوثائق مع الادارات الرسمية وفيما بينها وهي لغة المؤسسات الخاصة والعمومية في تعاملها مع العموم».
السلطات الرسمية
مقترح القانون تضمن أيضا إلزاما للسلطات الرسمية بالتعامل باللغة العربية حيث نص الفصل الثالث على ان «تلتزم السلطات الرسمية في البلاد التونسية وكل أجهزة الدولة والمؤسسات العمومية والخاصة باستعمال اللغة العربية في جميع أعمالها عند التوثيق والتواصل مع المؤسسات والعموم والجهات الاجنبية».
اما الفصل الخامس فنص على ان «الوزراء والموظفون واشباه الموظفين ملزمون باستعمال اللغة العربية في تدخلاتهم الرسمية سواء كانت امام العموم او امام نظرائهم في الخارج وتستثنى من ذلك المحاضرات الاكاديمية على ان تكون مرفقة بملخص باللغة العربية».
الاعلام
في حين تعلق الفصل 11 بالمضامين الاعلامية في علاقتها باللغة العربية حيث نص على انه يتوجب على «على الاذاعات والقنوات التلفزية التونسية والصحف الناطقة بالعربية ان تتوسل عربية فصحى او لهجة محلية تونسية وتطلب من محرريها ومنشطيها ومن الشخصيات المتدخلة ان لا تخلط العربية بالفرنسية وغيرها».
نص مقترح القانون لم يخلو من طابع زجري حيث تضمن عقوبات للمخالفين ونص الفصل السادس عشر على ان «يعاقب كل مخالف لاحكام هذا القانون سواء كان شخصا معنويا او طبيعيا بخطية مالية تتراوح بين 1000 و 5000 دينار وتضاعف الخطية عند العود»
إيداع المقترح
تم تقديم مقترح القانون يوم الاربعاء 31 جانفي 2018 ومن المنتظر ان ينظر فيه مكتب البرلمان ويحيله الى اللجنة المختصة وهي على الارجح لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي.
18 فصلا يتضمنها مقترح القانون
11 نائبا وقعوا على مقترح القانون
دعم العربية
الامين العام لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي قال للشروق ان هذا النص لا يهدف الى الانغلاق واعتماد اللغة العربية فقط بل يهدف الى تدعيم اللغة العربية باعتبارها اللغة الأم ولا يمنع من الانفتاح على اللغات الاخرى التي يعتبر اتقانها أمرا ضروريا.
أودع نواب الكتلة الديمقراطية في البرلمان مشروع قانون يتعلق بترسيخ اللغة العربية ودعمها وتعميم استخدامها ,هذا النص القانوني تم إيداعه سويعات فقط قبل حضور الرئيس الفرنسي ايمانوال ماكرون الى البرلمان التونسي.
تونس ـ الشروق: سرحان الشيخاوي
وطلب انخراط تونس في المشروع «الفرونكوفوني» ودعمه مشيدا باحتضان تونس لقمة المنظمة الدولية للفرونكوفونية في سنة 2020 وقبل يوم فقط من القاء رئيس الحكومة يوسف الشاهد لخطاب باللغة الفرنسية. (مقترح القانون تم ايداعه مساء الاربعاء وماكرون تكلم عن الفرونكوفونية صباح الخميس ).
مقترح القانون يضم 18 فصلا أهمها الفصل الاول الذي ينص على ان «يهدف هذا القانون الى ترسيخ اللغة العربية ودعمها وتعميم استخدامها» ..إضافة الى الفصل الثاني الذي ينص على ان «اللغة الرسمية في البلاد التونسية هي اللغة العربية الفصحى وهي لغة التعامل وتبادل المعلومات والوثائق مع الادارات الرسمية وفيما بينها وهي لغة المؤسسات الخاصة والعمومية في تعاملها مع العموم».
السلطات الرسمية
مقترح القانون تضمن أيضا إلزاما للسلطات الرسمية بالتعامل باللغة العربية حيث نص الفصل الثالث على ان «تلتزم السلطات الرسمية في البلاد التونسية وكل أجهزة الدولة والمؤسسات العمومية والخاصة باستعمال اللغة العربية في جميع أعمالها عند التوثيق والتواصل مع المؤسسات والعموم والجهات الاجنبية».
اما الفصل الخامس فنص على ان «الوزراء والموظفون واشباه الموظفين ملزمون باستعمال اللغة العربية في تدخلاتهم الرسمية سواء كانت امام العموم او امام نظرائهم في الخارج وتستثنى من ذلك المحاضرات الاكاديمية على ان تكون مرفقة بملخص باللغة العربية».
الاعلام
في حين تعلق الفصل 11 بالمضامين الاعلامية في علاقتها باللغة العربية حيث نص على انه يتوجب على «على الاذاعات والقنوات التلفزية التونسية والصحف الناطقة بالعربية ان تتوسل عربية فصحى او لهجة محلية تونسية وتطلب من محرريها ومنشطيها ومن الشخصيات المتدخلة ان لا تخلط العربية بالفرنسية وغيرها».
نص مقترح القانون لم يخلو من طابع زجري حيث تضمن عقوبات للمخالفين ونص الفصل السادس عشر على ان «يعاقب كل مخالف لاحكام هذا القانون سواء كان شخصا معنويا او طبيعيا بخطية مالية تتراوح بين 1000 و 5000 دينار وتضاعف الخطية عند العود»
إيداع المقترح
تم تقديم مقترح القانون يوم الاربعاء 31 جانفي 2018 ومن المنتظر ان ينظر فيه مكتب البرلمان ويحيله الى اللجنة المختصة وهي على الارجح لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي.
18 فصلا يتضمنها مقترح القانون
11 نائبا وقعوا على مقترح القانون
دعم العربية
الامين العام لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي قال للشروق ان هذا النص لا يهدف الى الانغلاق واعتماد اللغة العربية فقط بل يهدف الى تدعيم اللغة العربية باعتبارها اللغة الأم ولا يمنع من الانفتاح على اللغات الاخرى التي يعتبر اتقانها أمرا ضروريا.
-
21:20مسيرة حاشدة في تالة
04 فيفري 2018
-
19:51تجاوز الرقم القياسي لغوارديولا: فالفيردي يدخل التاريخ مع برشلونة
04 فيفري 2018
-
19:15وزارة الشؤون الدينية تدرس تكوين مؤذنين بالتعاون مع معهد الرشيدية
04 فيفري 2018
-
19:06ذهيبة: احدهما حالته خطيرة... جريحين في حادث مرور ينتظران الاسعاف
04 فيفري 2018
-
18:49الاتحاد للطيران تسحب 5 طائرات بوينغ من أسطولها
04 فيفري 2018
-
18:23عملية سرية.. مأدبة عشاء تنتهي باعتقال زعماء مافيا في نيويورك!
04 فيفري 2018
-
18:12بلغ ما يعادل 86 يوما من التوريد: احتياطي العملة الصعبة يواصل الانحدار
04 فيفري 2018
-
17:35صحيفة "كاتالونية" تصف مستوى ريال مدريد بـ"المهزلة"
04 فيفري 2018
-
17:33بالفيديو... ترامب يتذكر إعلان قديم غريب قامت زوجته بتصويره
04 فيفري 2018
-
17:21سيدي بوزيد: خنزير وحشي يهاجم كهلا
04 فيفري 2018
-
16:53السعودية تقدم هبة لتونس بأكثر من 3ر5 مليون دولار
04 فيفري 2018
-
16:38الثلاثاء القادم: أعوان وإطارات وزارة النقل في إضراب عامّ وطني
04 فيفري 2018
-
16:29الاعراف منشغلون لتوتر العلاقة بين بعض الاجهزة الامنية والنقابة الوطنية للصحفيين
04 فيفري 2018
-
15:50كاس تونس الدور 16: سقوط عدد من اندية الرابطة الاولى ابرزهم الترجي الرياضي
04 فيفري 2018
-
15:15قابس: حجز بضائع مهربة بقيمة 189 مليونا
04 فيفري 2018
-
15:03حلق الوادي: ضبط 11 شخصا كانوا يعتزمون التسلل إلى إحدى البواخر
04 فيفري 2018
-
14:43الاعتداء على لاعب أواسط النادي البنزرتي في بن قردان
04 فيفري 2018
-
14:36فرقة بلدية دوز للتمثيل: تتويج جديد في الكاف
04 فيفري 2018
-
14:32سوسة: حادث مرور يخلف 5 إصابات أحدهم في حالة حرجة
04 فيفري 2018
-
14:17عتيد تحذر من إستعمال الأشخاص حاملي الإعاقة في الإنتخابات البلدية
04 فيفري 2018