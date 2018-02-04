كلام × كلام.. حضر الجميع

كل نواب الشعب حاضرون، لم يغب أحد حتى ذلك النائب الذي يقصد مجلسه للمرة الأولى في حياته.

لا سبيل هذه المرة للغياب فالرئيس الفرنسي حاضر تحت قبة البرلمان وهي فرصة للاستماع إليه مباشرة والتمتع بالنظر إليه مع إمكانية تخليد الذكرى بصورة «سلفي».

للأمانة لم أتوقع حضور هذا النائب عديم الحضور، لو توقعت لاجتهدت من جانبي لتخليد هذه الذكرى، لانتظرته في الطريق ووثقت توقفه بين الفينة والأخرى للاستفسار حول موقع مجلس النواب، لقدمت نفسي إليه مرشدا، لقدته إلى مكان آخر غير مجلسه من باب الشماتة لا غير.

هو حالة فريدة حتى إذا قورن بعشرات «الزملاء» الذين يحضرون الجلسات مرة ويغيبون عشرا ما يدفع برئيس المجلس أو من ينوبه إلى رفع الجلسة في مناسبات عديدة جراء عدم توفر النصاب.

ماكرون ملأ المجلس هذه المرة ونظنه تفطن إلى حضور ذلك النائب الحاضر لأول مرة فالقاعدة تقتضي أن يفعل كل ما في وسعه لجلب الانتباه إليه عله يكتب في قائمة المواظبين.

في الجهة المقابلة يجلس رئيس المجلس فرحا مسرورا كمعلم شاطر في حضرة متفقد صارم ولكن كيف لنا أن نجعل هذا الاستثناء عادة؟ أن نجبر النواب كلهم على احترام مجلسهم وأمانتهم وثقة من صوتوا لهم؟.

أما الرئيس الفرنسي فمنشغل بمصالح بلاده وفرنكفونيته ولا يمكنه أن يحضر إلى المجلس كل يوم ليجبر نوابه على الحضور.

وأما رئيس المجلس فطيب وودود و»عاقل» ولا يملك تلك الصرامة التي تطبع شخصية زميله رئيس مجلس نواب الشعب المصري.

وأما نوابنا الأجلاء فلا أمل في تغيير عاداتهم في الغياب لأن الطبع يغلب التطبع.

سمعنا عن إجراءات لإجبار النواب على الحضور منها التشهير بهم ومنها خصم جزء من منحهم… لكن الفراخ لا تألف عشها بعد اذا استثنينا قلة توجب علينا التنويه والتقدير.

الحل في نظرنا موجود ولا يتطلب غير الصرامة في التطبيق فعوضا عن التهديد بالخصم أو التشهير يمكن وضع سقف أقصى لعدد الغيابات ـ تستثنى منه الغيابات المشروعة بسبب المرض أو السفر في مهمة وطنية ـ حتى إذا تجاوزه أحد النواب تم حرمانه من خوض الانتخابات التشريعية الموالية حتى يكف النائب عن الاستهتار.

حتى يتم تقنين هذا الحل ـ ولن يتم تقنينه أبدا ـ على الناخبين أن يحولوا أنفسهم إلى حكام: لا تنتخبوا من يسخر منكم، لا تجعلوا أي ناخب يلدغكم مرتين من حجرة التصويت نفسها. و…»يوفى الحديث».





عادل العوني