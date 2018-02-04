كلام × كلام.. حضر الجميع

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16:38الثلاثاء القادم: أعوان وإطارات وزارة النقل في إضراب عامّ وطني
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15:03حلق الوادي: ضبط 11 شخصا كانوا يعتزمون التسلل إلى إحدى البواخر
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04 فيفري 2018
كل نواب الشعب حاضرون، لم يغب أحد حتى ذلك النائب الذي يقصد مجلسه للمرة الأولى في حياته.
لا سبيل هذه المرة للغياب فالرئيس الفرنسي حاضر تحت قبة البرلمان وهي فرصة للاستماع إليه مباشرة والتمتع بالنظر إليه مع إمكانية تخليد الذكرى بصورة «سلفي».
للأمانة لم أتوقع حضور هذا النائب عديم الحضور، لو توقعت لاجتهدت من جانبي لتخليد هذه الذكرى، لانتظرته في الطريق ووثقت توقفه بين الفينة والأخرى للاستفسار حول موقع مجلس النواب، لقدمت نفسي إليه مرشدا، لقدته إلى مكان آخر غير مجلسه من باب الشماتة لا غير.
هو حالة فريدة حتى إذا قورن بعشرات «الزملاء» الذين يحضرون الجلسات مرة ويغيبون عشرا ما يدفع برئيس المجلس أو من ينوبه إلى رفع الجلسة في مناسبات عديدة جراء عدم توفر النصاب.
ماكرون ملأ المجلس هذه المرة ونظنه تفطن إلى حضور ذلك النائب الحاضر لأول مرة فالقاعدة تقتضي أن يفعل كل ما في وسعه لجلب الانتباه إليه عله يكتب في قائمة المواظبين.
في الجهة المقابلة يجلس رئيس المجلس فرحا مسرورا كمعلم شاطر في حضرة متفقد صارم ولكن كيف لنا أن نجعل هذا الاستثناء عادة؟ أن نجبر النواب كلهم على احترام مجلسهم وأمانتهم وثقة من صوتوا لهم؟.
أما الرئيس الفرنسي فمنشغل بمصالح بلاده وفرنكفونيته ولا يمكنه أن يحضر إلى المجلس كل يوم ليجبر نوابه على الحضور.
وأما رئيس المجلس فطيب وودود و»عاقل» ولا يملك تلك الصرامة التي تطبع شخصية زميله رئيس مجلس نواب الشعب المصري.
وأما نوابنا الأجلاء فلا أمل في تغيير عاداتهم في الغياب لأن الطبع يغلب التطبع.
سمعنا عن إجراءات لإجبار النواب على الحضور منها التشهير بهم ومنها خصم جزء من منحهم… لكن الفراخ لا تألف عشها بعد اذا استثنينا قلة توجب علينا التنويه والتقدير.
الحل في نظرنا موجود ولا يتطلب غير الصرامة في التطبيق فعوضا عن التهديد بالخصم أو التشهير يمكن وضع سقف أقصى لعدد الغيابات ـ تستثنى منه الغيابات المشروعة بسبب المرض أو السفر في مهمة وطنية ـ حتى إذا تجاوزه أحد النواب تم حرمانه من خوض الانتخابات التشريعية الموالية حتى يكف النائب عن الاستهتار.
حتى يتم تقنين هذا الحل ـ ولن يتم تقنينه أبدا ـ على الناخبين أن يحولوا أنفسهم إلى حكام: لا تنتخبوا من يسخر منكم، لا تجعلوا أي ناخب يلدغكم مرتين من حجرة التصويت نفسها. و…»يوفى الحديث».
كل نواب الشعب حاضرون، لم يغب أحد حتى ذلك النائب الذي يقصد مجلسه للمرة الأولى في حياته.
لا سبيل هذه المرة للغياب فالرئيس الفرنسي حاضر تحت قبة البرلمان وهي فرصة للاستماع إليه مباشرة والتمتع بالنظر إليه مع إمكانية تخليد الذكرى بصورة «سلفي».
للأمانة لم أتوقع حضور هذا النائب عديم الحضور، لو توقعت لاجتهدت من جانبي لتخليد هذه الذكرى، لانتظرته في الطريق ووثقت توقفه بين الفينة والأخرى للاستفسار حول موقع مجلس النواب، لقدمت نفسي إليه مرشدا، لقدته إلى مكان آخر غير مجلسه من باب الشماتة لا غير.
هو حالة فريدة حتى إذا قورن بعشرات «الزملاء» الذين يحضرون الجلسات مرة ويغيبون عشرا ما يدفع برئيس المجلس أو من ينوبه إلى رفع الجلسة في مناسبات عديدة جراء عدم توفر النصاب.
ماكرون ملأ المجلس هذه المرة ونظنه تفطن إلى حضور ذلك النائب الحاضر لأول مرة فالقاعدة تقتضي أن يفعل كل ما في وسعه لجلب الانتباه إليه عله يكتب في قائمة المواظبين.
في الجهة المقابلة يجلس رئيس المجلس فرحا مسرورا كمعلم شاطر في حضرة متفقد صارم ولكن كيف لنا أن نجعل هذا الاستثناء عادة؟ أن نجبر النواب كلهم على احترام مجلسهم وأمانتهم وثقة من صوتوا لهم؟.
أما الرئيس الفرنسي فمنشغل بمصالح بلاده وفرنكفونيته ولا يمكنه أن يحضر إلى المجلس كل يوم ليجبر نوابه على الحضور.
وأما رئيس المجلس فطيب وودود و»عاقل» ولا يملك تلك الصرامة التي تطبع شخصية زميله رئيس مجلس نواب الشعب المصري.
وأما نوابنا الأجلاء فلا أمل في تغيير عاداتهم في الغياب لأن الطبع يغلب التطبع.
سمعنا عن إجراءات لإجبار النواب على الحضور منها التشهير بهم ومنها خصم جزء من منحهم… لكن الفراخ لا تألف عشها بعد اذا استثنينا قلة توجب علينا التنويه والتقدير.
الحل في نظرنا موجود ولا يتطلب غير الصرامة في التطبيق فعوضا عن التهديد بالخصم أو التشهير يمكن وضع سقف أقصى لعدد الغيابات ـ تستثنى منه الغيابات المشروعة بسبب المرض أو السفر في مهمة وطنية ـ حتى إذا تجاوزه أحد النواب تم حرمانه من خوض الانتخابات التشريعية الموالية حتى يكف النائب عن الاستهتار.
حتى يتم تقنين هذا الحل ـ ولن يتم تقنينه أبدا ـ على الناخبين أن يحولوا أنفسهم إلى حكام: لا تنتخبوا من يسخر منكم، لا تجعلوا أي ناخب يلدغكم مرتين من حجرة التصويت نفسها. و…»يوفى الحديث».
-
21:20مسيرة حاشدة في تالة
04 فيفري 2018
-
19:51تجاوز الرقم القياسي لغوارديولا: فالفيردي يدخل التاريخ مع برشلونة
04 فيفري 2018
-
19:15وزارة الشؤون الدينية تدرس تكوين مؤذنين بالتعاون مع معهد الرشيدية
04 فيفري 2018
-
19:06ذهيبة: احدهما حالته خطيرة... جريحين في حادث مرور ينتظران الاسعاف
04 فيفري 2018
-
18:49الاتحاد للطيران تسحب 5 طائرات بوينغ من أسطولها
04 فيفري 2018
-
18:23عملية سرية.. مأدبة عشاء تنتهي باعتقال زعماء مافيا في نيويورك!
04 فيفري 2018
-
18:12بلغ ما يعادل 86 يوما من التوريد: احتياطي العملة الصعبة يواصل الانحدار
04 فيفري 2018
-
17:35صحيفة "كاتالونية" تصف مستوى ريال مدريد بـ"المهزلة"
04 فيفري 2018
-
17:33بالفيديو... ترامب يتذكر إعلان قديم غريب قامت زوجته بتصويره
04 فيفري 2018
-
17:21سيدي بوزيد: خنزير وحشي يهاجم كهلا
04 فيفري 2018
-
16:53السعودية تقدم هبة لتونس بأكثر من 3ر5 مليون دولار
04 فيفري 2018
-
16:38الثلاثاء القادم: أعوان وإطارات وزارة النقل في إضراب عامّ وطني
04 فيفري 2018
-
16:29الاعراف منشغلون لتوتر العلاقة بين بعض الاجهزة الامنية والنقابة الوطنية للصحفيين
04 فيفري 2018
-
15:50كاس تونس الدور 16: سقوط عدد من اندية الرابطة الاولى ابرزهم الترجي الرياضي
04 فيفري 2018
-
15:15قابس: حجز بضائع مهربة بقيمة 189 مليونا
04 فيفري 2018
-
15:03حلق الوادي: ضبط 11 شخصا كانوا يعتزمون التسلل إلى إحدى البواخر
04 فيفري 2018
-
14:43الاعتداء على لاعب أواسط النادي البنزرتي في بن قردان
04 فيفري 2018
-
14:36فرقة بلدية دوز للتمثيل: تتويج جديد في الكاف
04 فيفري 2018
-
14:32سوسة: حادث مرور يخلف 5 إصابات أحدهم في حالة حرجة
04 فيفري 2018
-
14:17عتيد تحذر من إستعمال الأشخاص حاملي الإعاقة في الإنتخابات البلدية
04 فيفري 2018