من زيارة ماكرون الى قرار الاتحاد الأوروبي الى دافوس .. تونس تستعيد حضورها الدولي

صورة خارجية محترمة ظهرت بها تونس طوال الأسبوع المنقضي على خلفية احداث ذات طابع دولي وتحركات مسؤولين وسياسيين وهو ما يتطلب من السلطة الحاكمة استثمارها داخليا.

تونس _ الشروق _ فاضل الطياشي

طوال الفترة الماضية ظهرت صورة متميزة ومحترمة عن تونس على الصعيد الدولي تجسمت خاصة بزيارة الرئيس الفرنسي إيمانوال ماكرون وبزيارة رئيس الحكوم يوسف الشاهد الى المغرب وتنضاف لها مشاركة وزير الخارجية خميس الجهيناوي في منتدى دافوس الاخير. وياتي كل ذلك بعد ان أخرج الاتحاد الاوروبي تونس من القائمة السوداء للملاذات الضريبية وايضا بعد قرار منظم الرحلات العالمي توماس كوك استئناف نشاطه نحو تونس بعد توقف دام سنوات

كما ان زيارة الرئيس الفرنسي الى تونس- رغم كل ما رافقها من جدل وانتقادات اعتبرها عديد المتابعين ناجحة من حيث مزيد تاكيد علاقات الشراكة الاقتصادية والاجتماعية والامنية بين تونس وفرنسا، احد اكثر الدول الاوروبية نفوذا وقوة اقتصادية. فقد كشفت الزيارة عن حجم الاهتمام والاحترام الذي تتعامل به فرنسا مع تونس خاصة بعد ان صنف ماكرون في خطابه امام البرلمان علاقة البلدين بانها تتجاوز الصداقة نحو « الاخوية» الى جانب ما حظيت به الزيارة من اهتمام اعلامي فرنسي ودولي واسع زاد من اشعاع صورة تونس الخارجية وسلطت عليها الاضواء على مدى اكثر من يومين، فضلا عما وقع امضاؤه من اتفاقيات بين البلدين ذات طابع اقتصادي وامني واجتماعي.

منتدى دافوس

قبل زيارة ماكرون الى تونس شارك وزير الخارجية خميس الجهيناوي وعدد من الشخصيات السياسية والاقتصادية في الدورة 48 لمنتدى دافوس الاقتصادي بسويسرا حيث كانت لهم لقاءات واجتماعات هامة وندوات دولية مع كبار الفاعلين الاقتصاديين الدوليين . هذا المنتدى دعم في راي المتابعين إشعاع تونس على الساحة الدولية في عيون أصحاب القرار بمؤسسات مالية واقتصادية كبرى. وقد ابدى كثيرون استعدادهم لمزيد دعم تونس في تجربتها الانتقالية.

قائمة سوداء

قررالاتحاد الأوروبي مؤخرا استبعاد اسم تونس من قائمة الملاذات الضريبية بعد وقع تصنيفها ضمنها في ديسمبر الماضي وهو ما أدخل آنذاك الشكوك على صورة تونس الاقتصادية واربك النشاط الاقتصادي في البلاد. وقد جاء قرار فسخ تونس من القائمة السوداء بعد ان أبدت الحكومة استعدادها لإدخال الإصلاحات المالية والجباية المطلوبة وهو ما لقي استحسان الاتحاد الأوروبي واعتبره الملاحظون خطوة إيجابية لمزيد دعم صورة ومكانة تونس لدى القوى الدولية الفاعلة بما قد ينعكس إيجابيا على وقوفها الى جانبها وعلى مزيد دعمها لاستكمال الانتقال الديمقراطي فيها.

الشاهد في المغرب

الى جانب منتدى دافوس كانت تونس مؤخرا ضيفا متميزا في فعاليات مؤتمر مراكش الدولي حول النهوض بالتنمية والتشغيل والاندماج في العالم العربي الذي نظمه صندوق النقد الدولي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي. وقد وصفت مشاركة رئيس الحكومة يوسف الشاهد في هذا المنتدى بالنجاح خاصة بعد اللقاءات التي عقدها هناك ابرزها مع مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد التي عبرت عن الاستعداد لمزيد الوقوف الى جانب تونس رغم كل ما تمر به من صعوبات وعجزها عن إتمام بعض الإصلاحات. كما ترتبت عن هذا المنتدى اتفاقيات تعاون بين تونس واطراف دولية يتوقع ان تعود بالفائدة على الاقتصاد التونسي الذي يعاني صعوبات عديدة.

جهود داخلية

هذا الحضور المتميز لتونس على الصعيد الدولي ساهم وفق المتابعين في تأكيد الصورة الجيدة التي مازالت تحظى بها تونس في الخارج واكد انه رغم كل ما مرت به البلاد ولا تزال من صعوبات اقتصادية ومالية واجتماعية لم يؤثر على الثقة التي تحظى بها لدى كبار الفاعلين السياسيين والاقتصاديين الأجانب.

كما يؤكد كل ذلك ان البلاد قادرة على تحقيق النهوض في شتى المجالات بدعم خارجي لكن أيضا بضرورة بذل اكثر جهود على الصعيد الداخلي. فالحكومة مطالبة بمزيد العمل على تحقيق التنمية الاقتصادية والاستقرار الاجتماعي من خلال التحلي بالجرأة والإرادة السياسية المطلوبة وخاصة الشجاعة للقيام بمختلف الإصلاحات ومواصلة الحرب على الفساد وعلى الإرهاب وتحسين مستوى عيش المواطن وحماية من كل اشكال التهديدات الى جانب مزيد تطوير جهود الديبلوماسية الاقتصادية لهذا الحضور الدولي المتميز لتونس . ومن جهة أخرى يفرض كل ذلك على المواطن مهما كان موقعه الاجتماعي مزيد البذل والعطاء ومزيد التحلي بثقافة العمل وتحسين المردودية وتحمل بعض التضحيات للمساهمة في الإنقاذ الاقتصادي.

توماس كوك يستأنف رحلاته نحو تونس

يستأنف منظم الرحلات الدولي توماس كوك تنظيم رحلات نحو تونس بداية من 13 فيفري الجاري بعد توقف دام سنوات اثر حادثة نزل الأمبريال بسوسة. وسيكون استئناف الرحلات نحو مطار النفطية الدولي مع رحلات أولى تضم السياح البريطانيين بعد مقاطعة دامت أيضا سنوات اثر الحادثة المذكورة. ومن المنتظر ان تساهم هذه العودة في مزيد انعاش السياحة التونسية بالنظر إلى ما ستتبع عودة توماس كوك من رحلات أخرى لكبار متعهدي الرحلات الدوليين.