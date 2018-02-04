في اليوم العالمي لمكافحة السرطان .. معهد المناطق القاحلة بمدنين يعيد الأمل...

كشف وزير الصحة عماد الدايمي أن تونس تشهد سنويا أربعة عشر ألف حالة جديدة لمختلف أنواع السرطان. و تنقسم هذه الحالات إلى 8 آلاف إصابة في صفوف الرجال و6 آلاف لدى النساء. و اعتبر الوزير أن العدد الكبير للمصابين بهذا المرض الخبيث « يفرض على الوزارة تطوير أساليب عملها والقيام بالمتابعة والانفتاح على أنشطة المجتمع المدني وتجارب البلدان الأخرى من أجل الحد من أعداد المصابين به في تونس «. و في تشريحه لأسباب الإصابة بهذا المرض، أكد الوزير « أن ارتفاع عدد المصابين هو بسبب العادات السيئة منها التدخين والعادات الغذائية ونظام حياة التونسيين». و اعتبر الحمامي أن الوزارة منكبة على إعداد خطط تتعلق بالإحاطة النفسية بالمريض، كعنصر هام في عملية العلاج، بالإضافة إلى التلقيح وممارسة الرياضة داعيا الى تفعيل الدور المحوري للاطارات الصحية والمجتمع المدني في تطوير الإحاطة النفسية والاجتماعية من أجل تخفيف معاناة مرضى السرطان في جميع مراحل العلاج في اطار البرنامج الوطني لمكافحة السرطان الذي يشتمل على جملة من المكوّنات وفي مقدّمتها إرساء سجلّ وطني للسرطان وتعزيز الوقاية والتقصي المبكّر بالاضافة إلى توفير العلاج والعناية بالجانب النفساني للمرضى وذلك علاوة على السعي المتواصل إلى تحسين الخدمات وتقريبها من المواطن في مختلف جهات البلاد من خلال دعم المؤسسات الصحية بالموارد البشرية والتجهيزات المتطوّرة للتقصّي المبكّر والكشف والعلاج».

من مدنين يأتي الأمل...

تؤكد الأخبار القادمة من مدنين أن خبراء في معهد المناطق القاحلة و بعد أبحاث عديدة أجروها على امتداد سنوات اكتشفوا دواء لمرض السرطان و خاصة سرطان الدم. هذا الدواء يتمثّل في نبتة«اللازول» التي تنبت في مختلف جهات الولاية وقد تحصل بموجب ذلك معهد المناطق القاحلة الذي يشتغلون فيه على براء ة الاختراع . و شكل هذا الاختراع موضوع بحث رسالة الدكتوراه التي انطلقت في إنجازها سنة 2015 بتعاون مع معهد باستور تونس، الباحثة حنان نجاع التي كشفت في تصريحات صحفية « أنه عندما تم التّعرف على القيمة الغذائية لنبتة الأزول في دراسات المعهد، منذ عقدين من الزمن، تم التوجه نحو دراسة الخصائص الطبية للنبتة والتي تبين أن خصائص تركيبتها تتضمن كثيرا من المواد الفعالة في مقاومة الجراثيم ". وعلميا أوضحت الباحثة أنه « بمقارنة مستخلص نبات الازول بدواء “glivec ” الذي هو علاج كيميائي لقتل الخلايا السرطانية، تبينت أنّ لديه نفس الخصائص وتأثيرات أفضل باعتبار أن تركيبته طبيعية و لم تستعمل فيها مادة الكحول» . مخبريا تعتبر « النبتة المذكورة،وهي من جنس البصيلات، ذات منافع غير محدودة تجعلها منفردة عن بقية النباتات البرية، كما أن التحاليل أثبتت أن الاكتشاف الجديد أثبت نجاعته ضد الأمراض السرطانية أكثر حتى من الأدوية المكتشفة سابقا في العالم ". و تتوفر نبتة الازول في تونس في الشمال و في سوسة، لكن يتميز الأزول في ولاية مدنين عن غيره المنتشر بباقي ولايات الجمهورية وينفرد بخصائص صحية وقيمة غذائية مقارنة بالموجود بمحيط البحر الأبيض المتوسط وعدد من الدول الآسياوية». و يقف إنتاج دواء فعال ضد السرطان على مخابر الدواء العالمية التي تتحكم في البراءات العلمية في العالم.