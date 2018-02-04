وخزة ..ذاكرة الزمان

دوّني، دوّني يا ذاكرة الزمان... عن طفل بريء مات في الأحضان، عن بسمة تغتال، عن حرمة تنتهك، عن كرامة تهان عن ابتسامات في "بركة" الدماء تنادي في خشوع للسلام.

غزة تباد بدم بارد، حصار وتجويع وقطع للأنفاس والأرزاق ولشرايين الحياة بأيدي العدوان والحكّام العرب نيام... لا تصدقوا شجبهم ولا تنديدهم فلا تجود بدمعها الأصنام... يتسابقون الى العدو بقدم الى الخلف وأخرى الى الأمام وأوطاننا تتمزق أوصالها بأيدي اللّئام.





مبروك خضري