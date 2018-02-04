الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم الأحد 04 فيفري 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
وخزة ..ذاكرة الزمان
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
الرئيس إيمانويل ماكرون لــ «الشروق»: سندعّم اقتصاد تونس ونعطي المزيد من الفرص لشبابها الرئيس إيمانويل ماكرون لــ «الشروق»: سندعّم اقتصاد تونس ونعطي المزيد من الفرص لشبابها
خالد الحدّاد
موعد سياسي وانتخابي هام
تدخل بلادنا خلال الأيّام القليلة القادمة مسارا انتخابيا جديدا من المنتظر أن يستكمل أحد أبرز أركان النظام السياسي الذي نصّ عليه دستور جانفي 2014.
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
جريدة الشروق ليوم السبت 03 فيفري 2018 ايقاف الفنانة اساور ووالدتها كاس تونس الدور 16: سقوط عدد من اندية الرابطة الاولى ابرزهم... جريدة الشروق ليوم الأحد 04 فيفري 2018 تعرّض عبد الوهاب الجمل إلى براكاج ! قاسم كافي: غنّيت في اسرائيل واعتذر بالفيديو: حارس يسجل هدفًا عابرًا للقارات في إسبانيا رئيس الحكومة يستقبل رئيس الترجي الرياضي
الأخبار السياسية
وخزة ..ذاكرة الزمان
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 04 فيفري 2018

دوّني، دوّني يا ذاكرة الزمان... عن طفل بريء مات في الأحضان، عن بسمة تغتال، عن حرمة تنتهك، عن كرامة تهان عن ابتسامات في "بركة" الدماء تنادي في خشوع للسلام.

غزة تباد بدم بارد، حصار وتجويع وقطع للأنفاس والأرزاق ولشرايين الحياة بأيدي العدوان والحكّام العرب نيام... لا تصدقوا شجبهم ولا تنديدهم فلا تجود بدمعها الأصنام... يتسابقون الى العدو بقدم الى الخلف وأخرى الى الأمام وأوطاننا تتمزق أوصالها بأيدي اللّئام.

مبروك خضري
تقرؤون أيضا
وخزة ..ذاكرة الزمان
04 فيفري 2018 السّاعة 21:00
دوّني، دوّني يا ذاكرة الزمان... عن طفل بريء مات في الأحضان، عن بسمة تغتال، عن حرمة تنتهك، عن كرامة تهان عن...
المزيد >>
أخبار الأحزاب
04 فيفري 2018 السّاعة 21:00
حركة الشعب
المزيد >>
دوّنوا على جدرانهم
04 فيفري 2018 السّاعة 21:00
حرية الاعلام والتعبير هي مبدأ وحق يضمنهما الدستور ولا تقوم دونهما الحياة الديمقراطية. ومن الخطإ الجسيم خلق...
المزيد >>
تونس الأولى في مؤشر الديمقراطية
04 فيفري 2018 السّاعة 21:00
أصدرت وحدة «دي إيكونوميست إنتليجنس»، التابعة لمجموعة «ذي إيكونوميست» البريطانية، تقريرها الأخير حول مؤشر...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
الأخبار السياسية
وخزة ..ذاكرة الزمان
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 04 فيفري 2018

دوّني، دوّني يا ذاكرة الزمان... عن طفل بريء مات في الأحضان، عن بسمة تغتال، عن حرمة تنتهك، عن كرامة تهان عن ابتسامات في "بركة" الدماء تنادي في خشوع للسلام.

غزة تباد بدم بارد، حصار وتجويع وقطع للأنفاس والأرزاق ولشرايين الحياة بأيدي العدوان والحكّام العرب نيام... لا تصدقوا شجبهم ولا تنديدهم فلا تجود بدمعها الأصنام... يتسابقون الى العدو بقدم الى الخلف وأخرى الى الأمام وأوطاننا تتمزق أوصالها بأيدي اللّئام.

مبروك خضري
تقرؤون أيضا
وخزة ..ذاكرة الزمان
04 فيفري 2018 السّاعة 21:00
دوّني، دوّني يا ذاكرة الزمان... عن طفل بريء مات في الأحضان، عن بسمة تغتال، عن حرمة تنتهك، عن كرامة تهان عن...
المزيد >>
أخبار الأحزاب
04 فيفري 2018 السّاعة 21:00
حركة الشعب
المزيد >>
دوّنوا على جدرانهم
04 فيفري 2018 السّاعة 21:00
حرية الاعلام والتعبير هي مبدأ وحق يضمنهما الدستور ولا تقوم دونهما الحياة الديمقراطية. ومن الخطإ الجسيم خلق...
المزيد >>
تونس الأولى في مؤشر الديمقراطية
04 فيفري 2018 السّاعة 21:00
أصدرت وحدة «دي إيكونوميست إنتليجنس»، التابعة لمجموعة «ذي إيكونوميست» البريطانية، تقريرها الأخير حول مؤشر...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
خالد الحدّاد
موعد سياسي وانتخابي هام
تدخل بلادنا خلال الأيّام القليلة القادمة مسارا انتخابيا جديدا من المنتظر أن يستكمل أحد أبرز أركان النظام السياسي الذي نصّ عليه دستور جانفي 2014.
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
جريدة الشروق ليوم السبت 03 فيفري 2018 ايقاف الفنانة اساور ووالدتها كاس تونس الدور 16: سقوط عدد من اندية الرابطة الاولى ابرزهم... جريدة الشروق ليوم الأحد 04 فيفري 2018 تعرّض عبد الوهاب الجمل إلى براكاج ! قاسم كافي: غنّيت في اسرائيل واعتذر بالفيديو: حارس يسجل هدفًا عابرًا للقارات في إسبانيا رئيس الحكومة يستقبل رئيس الترجي الرياضي
﻿