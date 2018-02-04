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يوم الأحد 04 فيفري 2018
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الرئيس إيمانويل ماكرون لــ «الشروق»: سندعّم اقتصاد تونس ونعطي المزيد من الفرص لشبابها الرئيس إيمانويل ماكرون لــ «الشروق»: سندعّم اقتصاد تونس ونعطي المزيد من الفرص لشبابها
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موعد سياسي وانتخابي هام
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السياسي
في60 ثانية
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 04 فيفري 2018

قرض رقاعي
أعلن البنك المركزي التونسي أن مجلس إدارته تداول ملف طرح قرض رقاعي بالسوق المالية الدولية خلال الفترة المقبلة بمبلغ أقصى يناهز مليار دولار علما أن تونس طرحت منذ سنة 1994 زهاء 27 قرضا رقاعيا بالسوق المالية الدولية كان آخرها إصدارا خاصا من قطر بقيمة 1000 مليون دولار في 18 أفريل 2017.

جلسة تفاوضية
من المنتظر عقد جلسة تفاوضية الأسبوع القادم بين اتحاد الشغل ومجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات للنظر في مطالب عدد من أعوان الهيئة وإطاراتها، وذلك بعد تعليق المحتجين اعتصامهم المفتوح أمس ، الى غاية يوم الأربعاء المقبل(وات).

مقتل 5 جنود أتراك
أفادت هيئة الأركان العامة التركية في بيان بـ «مقتل 5 جنود في هجوم لوحدات حماية الشعب وتنظيم "داعش" على دبابة تركية في منطقة الشيخ خورز شمال شرق عفرين السورية».

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السياسي
في60 ثانية
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 04 فيفري 2018

قرض رقاعي
أعلن البنك المركزي التونسي أن مجلس إدارته تداول ملف طرح قرض رقاعي بالسوق المالية الدولية خلال الفترة المقبلة بمبلغ أقصى يناهز مليار دولار علما أن تونس طرحت منذ سنة 1994 زهاء 27 قرضا رقاعيا بالسوق المالية الدولية كان آخرها إصدارا خاصا من قطر بقيمة 1000 مليون دولار في 18 أفريل 2017.

جلسة تفاوضية
من المنتظر عقد جلسة تفاوضية الأسبوع القادم بين اتحاد الشغل ومجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات للنظر في مطالب عدد من أعوان الهيئة وإطاراتها، وذلك بعد تعليق المحتجين اعتصامهم المفتوح أمس ، الى غاية يوم الأربعاء المقبل(وات).

مقتل 5 جنود أتراك
أفادت هيئة الأركان العامة التركية في بيان بـ «مقتل 5 جنود في هجوم لوحدات حماية الشعب وتنظيم "داعش" على دبابة تركية في منطقة الشيخ خورز شمال شرق عفرين السورية».

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تغييرات جهوية
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خالد الحدّاد
موعد سياسي وانتخابي هام
تدخل بلادنا خلال الأيّام القليلة القادمة مسارا انتخابيا جديدا من المنتظر أن يستكمل أحد أبرز أركان النظام السياسي الذي نصّ عليه دستور جانفي 2014.
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